Red Dead Redemption 2: Alle Schatzkarten und Schätze im Überblick

In Red Dead Redemption 2 sind zahlreiche Schatzkarten versteckt, die euch zu Goldbarren, besonderen Waffen und anderen wertvollen Belohnungen führen. Einige Schatzsuchen bestehen aus mehreren aufeinanderfolgenden Karten, während andere bereits nach ein oder zwei Fundorten abgeschlossen sind.

Für den 100-Prozent-Fortschritt müsst ihr nicht jeden Schatz finden. Es genügt, eine vollständige Schatzsucher-Auftragsreihe bis zum finalen Schatz abzuschließen. Wer möglichst schnell an Gold gelangen möchte, sollte mit der Schatzsuche der Jack-Hall-Bande oder dem Giftpfad beginnen.

Alle bekannten Kartenstationen und finalen Schatzfundorte findet ihr außerdem auf unserer interaktiven Karte zu Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2: Alle Schatzkarten und Schätze Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Alle Schatzsuchen in RDR2

Schatz der Jack-Hall-Bande

Die Schatzsuche beginnt bei Máximo in der Nähe der Flatneck Station. Anschließend führen euch die Karten zum Caliban’s Seat, zu den heißen Quellen von Cotorra Springs und schließlich auf eine kleine Insel im O’Creagh’s Run. Dort warten zwei Goldbarren.

Stationen auf der Karte: 3

Belohnung: 2 Goldbarren

Für den 100-Prozent-Fortschritt geeignet

Kompletter Guide zur Jack-Hall-Bande →

Der Giftpfad

Die erste Karte des Giftpfads liegt in einer Hütte am Cairn Lake. Die weiteren Hinweise führen über einen auffälligen Baum und den Schlangenhügel bis in die Höhle hinter dem Wasserfall am Elysian Pool. Dort findet ihr vier Goldbarren.

Stationen auf der Karte: 4

Belohnung: 4 Goldbarren

Für den 100-Prozent-Fortschritt geeignet

Kompletter Guide zum Giftpfad-Schatz →

Hohes Risiko

Die Schatzsuche „Hohes Risiko“ beginnt mit einer zufälligen Begegnung, die nach Abschluss der Mission „Der neue Süden“ auftreten kann. Anschließend führen euch drei feste Stationen über einen Wasserfall und den Barrow Lagoon bis zu einem schmalen Klippenpfad. Dort findet ihr drei Goldbarren.

Start: zufälliger Schatzsucher ab Kapitel 3

Feste Stationen auf der Karte: 3

Belohnung: 3 Goldbarren

Für den 100-Prozent-Fortschritt geeignet

Kompletter Guide zu Hohes Risiko →

Wahrzeichen des Reichtums

Bei dieser Schatzsuche folgt ihr einer längeren Reihe markanter Bauwerke und Landschaftspunkte. Der erste Hinweis befindet sich beim Obelisken westlich von Owanjila. Der finale Schatz liegt an der Sonnenuhr auf dem Mount Shann und gehört zu den wertvollsten Funden im gesamten Spiel.

Besonders umfangreiche Kartenfolge

Belohnung: 6 Goldbarren

Für den 100-Prozent-Fortschritt geeignet

Kompletter Guide zu Wahrzeichen des Reichtums →

Der Elementpfad

Die Elementpfad-Schatzsuche ist erst während des Epilogs regulär lösbar, da ihre Stationen in New Austin liegen. Die Hinweise führen durch die Wüstenregion bis zum abschließenden Versteck.

Erst im Epilog regulär erreichbar

Mehrstufige Schatzreihe

Für den 100-Prozent-Fortschritt geeignet

Kompletter Guide zum Elementpfad →

Le Trésor des Morts

Diese besondere Schatzsuche war ursprünglich ein Bonus für bestimmte Vorbestellerfassungen von Red Dead Redemption 2. Die Karten führen von Limpany über Saint Denis zum finalen Versteck mit mehreren Goldbarren.

Nur mit entsprechender Spielversion verfügbar

Mehrstufige Schatzreihe

Nicht für jeden Spielstand verfügbar

Kompletter Guide zu Le Trésor des Morts →

Weitere Schatzkarten und besondere Funde

Die folgenden Karten führen ebenfalls zu wertvollen oder einzigartigen Belohnungen, zählen aber nicht zu den regulären mehrstufigen Goldschatzreihen.

Zerrissene Karte und Otis Millers Schatz

Die zerrissene Karte besteht aus zwei Fragmenten bei unterschiedlichen Einsiedlern. Zusammengesetzt führt sie euch im Epilog zu einer Höhle in Cholla Springs. Dort findet ihr Otis Millers einzigartigen Revolver und mehrere Fotografien.

Kompletter Guide zur zerrissenen Karte →

Skizzenkarte

Die Skizzenkarte liegt im Kamin von Reed Cottage. Ihre Zeichnung führt zu einem versteckten Fundort nordwestlich des Elysian Pool. Als Belohnung erhaltet ihr einen Goldingot.

Kompletter Guide zur Skizzenkarte →

Welche Schatzsuche zählt für 100 Prozent?

Für die 100-Prozent-Checkliste müsst ihr lediglich eine vollständige Schatzsucher-Auftragsreihe abschließen. Besonders gut eignen sich dafür:

die Jack-Hall-Bande,

der Giftpfad,

der Schatz der hohen Einsätze,

die Wahrzeichen der Reichen,

oder der Elementarpfad.

Wichtig ist, dass ihr nicht nur die Karten einsammelt, sondern der jeweiligen Folge bis zum finalen Schatzfund folgt. Sobald ihr den letzten Schatz einer Reihe gefunden habt, sollte der entsprechende Punkt im Gesamtfortschritt als abgeschlossen gelten.

Wer alle Schatzkarten lösen möchte, findet sämtliche zugehörigen Fundorte auf unserer interaktiven RDR2-Karte.

Öffnet in einem neuen Tab