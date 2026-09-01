Red Dead Redemption 2: Zerrissene Karte und Otis Millers Schatz

Die zerrissene Karte in Red Dead Redemption 2 besteht aus zwei Fragmenten, die ihr bei zwei Einsiedlern auf gegenüberliegenden Seiten der Spielwelt findet. Erst wenn ihr beide Hälften besitzt, lässt sich die Karte zusammensetzen und der eigentliche Schatz lokalisieren.

Anders als viele andere Schatzsuchen führt euch diese Reihe nicht zu Goldbarren. Stattdessen wartet im Epilog mit Otis Millers Revolver eine einzigartige Waffe auf euch, dazu kommen fünf Fotografien.

In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr beide Kartenfragmente findet und wie ihr anschließend zur Höhle mit Otis Millers Schatz gelangt.

Das Wichtigste in Kürze

Kartenfragmente: zwei

zwei Fragment 1 liegt in Manito Glade nördlich von Annesburg

Fragment 2 findet ihr nordwestlich von Wallace Station

Beide Fragmente lassen sich zu einer vollständigen Karte zusammensetzen

Schatz: kleine Höhle westlich von Twin Rocks in Cholla Springs

kleine Höhle westlich von Twin Rocks in Cholla Springs Der Schatz ist regulär erst im Epilog erreichbar

Belohnung: Otis Millers Revolver und fünf Fotografien

Interaktive Karte der zerrissenen Karte

Zerrissene Karte: beide Fragmente und Otis Millers Schatz Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Fragment 1 in Manito Glade finden

Das erste Kartenfragment befindet sich bei einem Einsiedler in Manito Glade nördlich von Annesburg. Nähert euch der Hütte vorsichtig, denn der Bewohner reagiert ausgesprochen aggressiv.

Habt ihr die Begegnung überstanden, durchsucht anschließend das Haus. Das Fragment liegt in einer Schublade und kann dort eingesammelt werden. Auf Karte zeigen

Fragment 2 bei der Einsiedlerin finden

Das zweite Fragment liegt in der Hütte einer Einsiedlerin nordwestlich von Wallace Station in West Elizabeth.

Auch hier solltet ihr euch auf Widerstand einstellen: Die Frau verteidigt ihr Grundstück mit einer Schrotflinte und wird außerdem von Hunden unterstützt. Durchsucht nach der Begegnung das Haus und nehmt das Kartenfragment aus der Schublade. Auf Karte zeigen

Otis Millers Schatz in Cholla Springs finden

Sobald ihr beide Kartenhälften besitzt, könnt ihr sie zu einer vollständigen Schatzkarte zusammensetzen. Das Ziel liegt allerdings in New Austin und ist im normalen Spielverlauf erst während des Epilogs regulär erreichbar.

Reitet nach Cholla Springs und sucht die kleine Höhle westlich von Twin Rocks auf. Dort befindet sich eine Truhe mit Otis Millers Revolver und fünf Fotografien. Auf Karte zeigen

Welche Belohnung gibt es?

Diese Schatzsuche unterscheidet sich von den klassischen Goldbarren-Routen. In der Truhe findet ihr keine Goldbelohnung, sondern vor allem Otis Millers einzigartigen Revolver.

Die Waffe basiert auf dem Schofield-Revolver und fällt durch ihre auffällige goldene und elfenbeinfarbene Gestaltung auf. Dadurch ist die Schatzsuche vor allem für Spieler interessant, die besondere beziehungsweise einzigartige Waffen sammeln möchten.

Da der eigentliche Schatz in New Austin liegt, lohnt es sich, die beiden Kartenfragmente bereits vorher einzusammeln und bis zum Epilog aufzubewahren. Sobald die Region regulär zugänglich ist, könnt ihr die zusammengesetzte Karte direkt verwenden und zur Höhle in Cholla Springs aufbrechen.

Die beiden Einsiedler gehören dabei zu den gefährlicheren Stationen der Schatzsuche, weshalb ihr euch den Häusern nicht unvorbereitet nähern solltet. Besonders bei der Einsiedlerin können die Schrotflinte und ihre Hunde schnell unangenehm werden.

Wer einzigartige Waffen sammelt, sollte Otis Millers Schatz auf jeden Fall mitnehmen. Der Revolver ist zwar keine Goldbelohnung, gehört aber zu den auffälligsten besonderen Waffen in Red Dead Redemption 2.