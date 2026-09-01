Die Schatzsuche „Wahrzeichen des Reichtums“ führt euch quer durch die Spielwelt von Red Dead Redemption 2. Vom Obelisken nordwestlich des Owanjila-Sees geht es über mehrere auffällige Bauwerke und Landschaftspunkte bis zur steinernen Sonnenuhr auf dem Mount Shann.

Am Ende warten sechs Goldbarren im Gesamtwert von 3.000 Dollar auf euch. Damit gehört Wahrzeichen des Reichtums zu den lukrativsten Schatzsuchen im Story-Modus.

Die Schatzreihe war übrigens nicht bereits zum ursprünglichen Konsolen-Release 2018 enthalten. Rockstar fügte Landmarks of Riches später zusammen mit weiteren Story-Mode-Inhalten hinzu. Deshalb taucht die Schatzsuche in vielen älteren Guides und selbst in damaligen Lösungsbüchern noch nicht auf.

In diesem Guide zeigen wir euch alle vier Schatzkarten und den finalen Fundort. Zusätzlich könnt ihr unsere interaktive Karte nutzen, um die fünf Stationen direkt anzusteuern.

Das Wichtigste in Kürze

Start: Obelisk nordwestlich des Owanjila-Sees

Obelisk nordwestlich des Owanjila-Sees Insgesamt gibt es vier Schatzkarten und den finalen Schatz

Die Route führt über Obelisk, Tiny Church, Mysterious Hill Home und Bolger Glade zum Mount Shann

Belohnung: sechs Goldbarren im Gesamtwert von 3.000 Dollar

sechs Goldbarren im Gesamtwert von 3.000 Dollar Die Schatzsuche ist nicht an den Epilog gebunden

Die Stationen müssen in der vorgesehenen Reihenfolge untersucht werden

Auf der interaktiven Karte sind alle fünf Fundorte markiert

Interaktive Karte der Wahrzeichen

Wahrzeichen der Reichtümer: alle fünf Stationen Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Karte 1: Obelisk bei Owanjila

Den Startpunkt findet ihr nordwestlich des Owanjila-Sees. Dort steht auf einer Anhöhe ein auffälliger Obelisk, der bereits aus größerer Entfernung gut zu erkennen ist.

Geht zur Westseite des Bauwerks und untersucht dort die Plakette. Dahinter beziehungsweise daran findet ihr die erste Schatzkarte, die euch zur nächsten Landmarke führt.

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Karte 2: Tiny Church im Bayou

Die zweite Karte führt euch zur Tiny Church nordöstlich von Lakay. Bei dem Gebäude handelt es sich tatsächlich um eine winzige Kirche, die mitten in der sumpfigen Umgebung leicht zu übersehen ist.

Betretet die Kirche und untersucht den Bereich bei beziehungsweise unter der Glocke. Dort findet ihr die nächste Schatzkarte.

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Karte 3: Mysterious Hill Home

Als Nächstes geht es zum Mysterious Hill Home östlich der Donner Falls. Das ungewöhnliche Gebäude ist direkt in einen Hügel gebaut und erinnert an ein kleines Hobbit-Haus.

Die Schatzkarte befindet sich nicht im Inneren. Sucht außen am Gebäude nach dem unteren verbarrikadierten Fenster und untersucht dort die entsprechende Stelle.

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Karte 4: Baum bei Bolger Glade

Die vierte Schatzkarte versteckt sich auf dem ehemaligen Schlachtfeld Bolger Glade südöstlich von Rhodes.

Sucht auf der kleinen Anhöhe nach dem auffälligen Baum und untersucht dessen Stamm. Dort findet ihr die letzte Karte, die euch schließlich zum Mount Shann führt.

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Schatz: Sonnenuhr auf dem Mount Shann

Für den finalen Fundort müsst ihr auf den Mount Shann in West Elizabeth. Begebt euch bis in den Gipfelbereich und sucht dort nach der großen steinernen Sonnenuhr.

Untersucht die Steine am Fuß der Konstruktion. In einem der Verstecke liegen sechs Goldbarren.

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Sechs Goldbarren bringen euch 3.000 Dollar

Jeder Goldbarren lässt sich beim Hehler für 500 Dollar verkaufen. Mit sechs Barren bringt euch Wahrzeichen des Reichtums damit insgesamt 3.000 Dollar ein.

Das macht die Schatzsuche zu einer der ergiebigsten festen Geldquellen im Story-Modus. Weitere Goldfundorte und andere lukrative Möglichkeiten findet ihr in unserem Guide zum schnellen Geldverdienen in Red Dead Redemption 2.

Aufgrund der hohen Belohnung lohnt sich Wahrzeichen des Reichtums besonders, wenn ihr relativ früh viel Geld benötigt. Die fünf Fundorte liegen zwar weit auseinander, dafür erfordert die Schatzsuche keine komplizierte Höhlenroute oder besonders schwierige Kletterpassage.

Achtet an jeder Station genau auf die jeweilige Landmarke und untersucht den beschriebenen Detailpunkt. Gerade Tiny Church und Mysterious Hill Home lassen sich anhand der gezeichneten Hinweise nicht immer sofort eindeutig zuordnen.

Für den 100-Prozent-Fortschritt müsst ihr nicht alle Schatzsuchen in Red Dead Redemption 2 abschließen. Eine vollständig beendete Schatzsucher-Kette genügt – mit sechs Goldbarren ist Wahrzeichen des Reichtums dafür gleichzeitig eine besonders profitable Wahl.