Red Dead Redemption 2: Skizzenkarte – Karte und Schatz finden

Die Skizzenkarte gehört zu den kürzeren Schatzsuchen in Red Dead Redemption 2. Ihr müsst lediglich zwei feste Orte aufsuchen: Zuerst findet ihr die Karte in Reed Cottage nördlich von Annesburg, anschließend führt sie euch zu einem versteckten Schatz in der Nähe des Elysian Pool.

Als Belohnung wartet ein Goldingot im Wert von 300 Dollar. In diesem Guide zeigen wir euch beide Fundorte und erklären, wie ihr den Schatz möglichst schnell aufspürt. Zusätzlich könnt ihr die interaktive Karte nutzen, um direkt zu den beiden Stationen zu springen.

Das Wichtigste in Kürze

Stationen: zwei

zwei Startpunkt ist Reed Cottage nördlich von Annesburg

Die Skizzenkarte liegt im Kamin der Hütte

Der Schatz befindet sich nordwestlich des Elysian Pool

Sucht dort zunächst nach einem Baum mit eingeritztem X

Belohnung: ein Goldingot im Wert von 300 Dollar

ein Goldingot im Wert von 300 Dollar Die Schatzsuche ist nicht an den Epilog gebunden

Interaktive Karte der Skizzenkarte

Skizzenkarte: Reed Cottage und Schatzfundort Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Skizzenkarte in Reed Cottage finden

Begebt euch nach Reed Cottage nördlich von Annesburg und betretet die kleine Hütte. Untersucht dort den Kamin, in dem die Skizzenkarte versteckt ist.

Auf der Zeichnung erkennt ihr Hinweise auf die Umgebung des Elysian Pool. Sobald ihr die Karte aufgenommen habt, könnt ihr euch auf den Weg zum eigentlichen Schatz machen. Auf Karte zeigen

Schatz nordwestlich von Elysian Pool finden

Reitet zum nordwestlichen Höhenzug des Elysian Pool und haltet Ausschau nach einem Baum mit einem eingeritzten X. Dieser dient euch als wichtigste Orientierungshilfe.

Von dort aus folgt ihr der Skizze ungefähr 20 Schritte nach Norden und anschließend fünf Schritte nach Osten. In der Nähe eines größeren Felsens liegt ein kleiner Stein, den ihr untersuchen könnt.

Darunter findet ihr den gesuchten Goldingot. Auf Karte zeigen

Goldingot beim Hehler verkaufen

Bei der Belohnung handelt es sich um einen Goldingot und nicht um einen normalen Goldbarren. Beim Hehler könnt ihr ihn für 300 Dollar verkaufen.

Wer möglichst schnell mehr Geld verdienen möchte, findet in unserem Guide zum schnellen Geldverdienen weitere lukrative Möglichkeiten.

Durch die lediglich zwei Stationen gehört die Skizzenkarte zu den schnelleren Schatzsuchen in Red Dead Redemption 2. Sobald ihr Reed Cottage gefunden habt, ist der Weg zum Schatz vergleichsweise kurz.

Sollte am Zielort kein Untersuchungsbefehl erscheinen, kontrolliert zunächst, ob ihr die Skizzenkarte tatsächlich aus dem Kamin genommen und anschließend angesehen habt. Erst danach lässt sich der versteckte Fund zuverlässig bergen.

Mit 300 Dollar fällt die Belohnung zwar kleiner aus als bei den großen Goldbarren-Schatzsuchen, für den geringen Aufwand lohnt sich der Abstecher nach Roanoke Ridge aber trotzdem.