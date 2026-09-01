Tomb Raider 2 und 3: Weitere Remakes der Klassiker sollen bereits geplant sein

Noch bevor Tomb Raider: Legacy of Atlantis überhaupt erschienen ist, könnten bei Crystal Dynamics und Flying Wild Hog bereits die nächsten Neuauflagen der klassischen Lara-Croft-Abenteuer vorbereitet werden. Einem neuen Bericht zufolge sind Remakes von Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3 bereits Teil der langfristigen Pläne.

Die Information stammt ursprünglich vom französischen Insider-Account PSInsideFR und wurde unter anderem von Twisted Voxel aufgegriffen. Demnach sollen Quellen bei Flying Wild Hog bestätigt haben, dass das Studio schon an den nächsten beiden Teilen der ursprünglichen Tomb-Raider-Trilogie arbeitet beziehungsweise deren Entwicklung vorbereitet.

Offiziell angekündigt sind diese Projekte bislang allerdings nicht. Crystal Dynamics und Amazon Games haben bisher lediglich Tomb Raider: Legacy of Atlantis als Neuinterpretation des ersten Tomb Raider bestätigt. Die Angaben zu Teil 2 und 3 sollten daher zunächst als Gerücht behandelt werden.

Tomb Raider 2 und 3 sollen bereits weit über die Planungsphase hinaus sein

Besonders interessant ist die Behauptung, dass es sich bei den möglichen Remakes nicht lediglich um lose Überlegungen handeln soll.

Laut dem Bericht hätten die Vorbereitungen bereits vor der Veröffentlichung von Legacy of Atlantis begonnen. Twisted Voxel schreibt sogar von einem bereits deutlich fortgeschrittenen Planungsstand für die beiden weiteren Klassiker.

Das würde darauf hindeuten, dass Crystal Dynamics Tomb Raider: Legacy of Atlantis nicht unbedingt als einmaliges Remake betrachtet. Stattdessen könnte langfristig die komplette ursprüngliche Trilogie in moderner Form zurückkehren.

Das Original von Tomb Raider 2 erschien 1997 und schickte Lara unter anderem nach Venedig, Tibet und China. Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft folgte 1998 und führte die Archäologin unter anderem nach Indien, London, Nevada und in die Antarktis.

Beide Spiele wurden zuletzt gemeinsam mit dem ersten Teil in Tomb Raider I–III Remastered für moderne Plattformen neu aufgelegt. Dabei handelte es sich allerdings um Remaster der ursprünglichen Spiele und nicht um vollständige Neuinterpretationen.

Legacy of Atlantis macht 2027 den Anfang

Der aktuell offiziell bestätigte erste Schritt ist Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Das Spiel entsteht bei Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Flying Wild Hog und wird von Amazon Games veröffentlicht.

Dabei handelt es sich nicht einfach um ein grafisch überarbeitetes Tomb Raider von 1996, sondern um eine komplette Neuinterpretation in der Unreal Engine 5. Umgebungen, Gameplay, Kämpfe und Rätsel werden modernisiert und teilweise erweitert. Crystal Dynamics möchte dennoch den grundsätzlichen Geist des Klassikers erhalten.

Legacy of Atlantis soll am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Der Termin wurde im Juni offiziell bestätigt.

Dass Flying Wild Hog dabei eine zentrale Rolle spielt, macht das aktuelle Gerücht zumindest grundsätzlich plausibel. Das Studio ist bereits direkt an der Entwicklung von Legacy of Atlantis beteiligt.

Eine komplette Remake-Trilogie wäre durchaus denkbar

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, könnte Crystal Dynamics letztlich dieselbe Strategie verfolgen, die zuvor bereits bei den Remastern zum Einsatz kam: Laras ursprüngliche drei Abenteuer erneut als zusammengehörenden Block behandeln.

Allerdings wäre der Aufwand bei vollständigen Remakes natürlich erheblich größer.

Legacy of Atlantis wird von Grund auf neu in Unreal Engine 5 entwickelt und soll nicht nur die Grafik modernisieren. Crystal Dynamics verspricht überarbeitete Spielmechaniken, neue Überraschungen sowie deutlich erweiterte Umgebungen.

Ein vergleichbarer Ansatz bei Tomb Raider 2 und 3 würde bedeuten, dass einige der bekanntesten Schauplätze der gesamten Reihe komplett neu entstehen könnten.

Gerade Tomb Raider 2 gehört bis heute zu den populärsten Teilen der klassischen Ära. Schauplätze wie Venedig, das Wrack der Maria Doria oder die tibetischen Gebiete würden sich entsprechend für eine moderne Neuinterpretation anbieten.

Parallel entsteht mit Tomb Raider: Catalyst ein neues Abenteuer

Crystal Dynamics arbeitet allerdings nicht ausschließlich an der Vergangenheit der Serie.

Parallel befindet sich mit Tomb Raider: Catalyst ein komplett neues Hauptspiel in Entwicklung. Lara reist darin nach Nordindien, wo eine mythische Katastrophe alte Geheimnisse und mysteriöse Kräfte freigesetzt hat. Crystal Dynamics bezeichnet die Spielwelt als die bislang größte der Reihe.

Catalyst entsteht ebenfalls in Unreal Engine 5 und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Crystal Dynamics führt das Spiel aktuell offiziell als eines seiner zentralen laufenden Projekte.

Damit verfolgt die Marke derzeit zwei Richtungen gleichzeitig: Einerseits wird mit Catalyst die Geschichte der Reihe fortgeführt, andererseits kehrt Legacy of Atlantis bewusst zu Laras Anfängen zurück.

Weitere Remakes von Tomb Raider 2 und 3 würden diese Strategie erheblich ausbauen.

Noch bleibt es ein unbestätigtes Gerücht

So spannend die Aussicht auf eine vollständige Remake-Trilogie auch ist: Aktuell gibt es keine offizielle Bestätigung von Crystal Dynamics, Flying Wild Hog oder Amazon Games.

Gesichert ist bislang lediglich, dass Legacy of Atlantis als komplette Neuinterpretation des ersten Tomb Raider entsteht. Auch Crystal Dynamics selbst führt momentan nur Catalyst, Legacy of Atlantis und die bereits veröffentlichten Remaster als aktuelle Tomb-Raider-Projekte auf.

Das Gerücht zu Tomb Raider 2 und 3 passt allerdings durchaus zur langfristigen Strategie der Marke. Sollten die Projekte tatsächlich bereits vorbereitet werden, dürfte ihre offizielle Vorstellung frühestens nach weiteren Informationen oder dem Release von Legacy of Atlantis realistischer werden.

Bis dahin gilt: Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3 als Remakes sind derzeit nicht bestätigt. Der Bericht deutet jedoch darauf hin, dass Lara Crofts klassische Abenteuer noch längst nicht vollständig aus Crystal Dynamics‘ Zukunftsplänen verschwunden sind.