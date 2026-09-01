Exterminauts angekündigt – Koop-PvE-Shooter von Dead by Daylight-Team für 2027

Mit Exterminauts schickt Behaviour Interactive ein neues Koop-Spiel ins Rennen, das auf den ersten Blick wie eine wilde Mischung aus Helldivers 2 und Warhammer 40K wirkt. Hinter dem Projekt steht das Studio, das vor allem durch Dead by Daylight bekannt ist, diesmal jedoch einen kooperativen Third-Person-PvE-Shooter entwickelt.

Bis zu drei Crewmitglieder übernehmen gemeinsam gefährliche Arbeitseinsätze auf dem außerirdischen Planeten Tian. Exterminauts soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, wobei bereits eine Steam-Seite verfügbar ist und das Spiel dort auf die Wunschliste gesetzt werden kann.

Galaktische Schädlingsbekämpfung im Dreierteam

Worum geht es in Exterminauts? Statt heldenhafter Space Marines verkörpert ihr gewöhnliche galaktische Außendiensttechniker. Die sogenannte Blue-Collar-Crew wird von mächtigen Konzernen damit beauftragt, außerirdische Plagen zu beseitigen, beschädigte Infrastruktur zu reparieren und möglichst lebendig den nächsten Gehaltsscheck zu erreichen.

Im Zentrum des Konflikts steht Polymorphic Plasma, eine wertvolle Energiequelle, die nicht nur das Interesse der Konzerne weckt. Auch die einheimischen Kreaturen reagieren auf die Substanz, wodurch vermeintlich überschaubare Arbeitseinsätze schnell in blutigen Überlebenskämpfen enden können. Jeder Auftrag verursacht Kosten, weshalb die Crew nicht nur auf ihre Gesundheit, sondern ebenfalls auf verbrauchte Ressourcen und Ausrüstung achten muss.

Der Vergleich mit Helldivers 2 liegt vor allem durch die chaotischen Koop-Gefechte und die satirische Darstellung eines brutalen Arbeitsalltags nahe. Exterminauts ersetzt den übertriebenen Patriotismus jedoch durch Konzernlogik, Leistungsdruck und drei Angestellte, die einfach nur ihre Schicht überstehen wollen. Die Entwickler bezeichnen das Projekt als ihre bislang ambitionierteste eigene Marke und arbeiten bereits seit rund fünf Jahren daran.

Werkzeuge werden zu Alien-Vernichtern

Welche Waffen stehen der Crew zur Verfügung? Neben klassischen Schrotflinten und Gewehren setzt Exterminauts auf industrielles Arbeitsgerät, das für den Kampf gegen Aliens umfunktioniert wurde. Dazu gehören unter anderem eine Eiskanone, elektrisch betriebene Waffen, Säureschaum sowie Geräte, die mit Antigravitation arbeiten.

Über das OVERDRIVE-System lassen sich die zunächst praktisch wirkenden Werkzeuge vorübergehend in besonders zerstörerische Waffen verwandeln. Schwere Rüstungen, überdimensionierte Maschinen, reichlich Alien-Blut und die industrielle Science-Fiction-Optik erinnern dabei an Warhammer 40K. Eine offizielle Verbindung zu dem Franchise besteht allerdings nicht.

Zusätzliche Spannung soll das lebendige Ökosystem von Tian erzeugen. Die außerirdischen Gegner reagieren laut Spielbeschreibung auf die Taktiken des Teams, sodass Kommunikation, Positionswechsel und angepasste Strategien notwendig werden. Damit sollen sich die Einsätze weniger wie statische Arenakämpfe und stärker wie Invasionen in eine feindselige Umgebung anfühlen.

Release und offene Details

Wann erscheint Exterminauts? Behaviour Interactive und Publisher Level Infinite planen die Veröffentlichung für 2027. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht. Auch der Preis, die langfristige Charakterentwicklung und der genaue Umfang der Missionen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Auf Steam sind bereits Online-Koop, plattformübergreifender Mehrspieler und Ingame-Käufe aufgeführt. Deutsche Menüs und Untertitel sind ebenfalls vorgesehen. Die finalen minimalen und empfohlenen PC-Systemanforderungen stehen aktuell noch aus.

Mit seinem ungewöhnlichen Arbeiter-Szenario, anpassungsfähigen Alien-Horden und kreativ zweckentfremdeten Werkzeugen könnte Exterminauts eine interessante Alternative für Fans von Helldivers 2 werden. Wie gefällt euch die Mischung aus Konzernsatire, Koop-Chaos und düsterer Science-Fiction-Optik? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.