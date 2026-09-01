Die Schatzsuche „Elementpfad“ wurde erst nach dem ursprünglichen Release von Red Dead Redemption 2 ergänzt. Sie erschien zunächst mit der PC-Version im November 2019 und wurde anschließend auch für die Konsolen nachgereicht. Deshalb fehlt die Schatzreihe in vielen älteren Lösungsbüchern und Launch-Guides noch vollständig.

Der Elementpfad führt ausschließlich durch New Austin und ist regulär erst im Epilog zugänglich. Von einer aufgehängten Leiche nahe der Sea of Coronado folgt ihr drei Schatzkarten bis zu einem versteckten Grab bei Coot’s Chapel.

Als Belohnung erhaltet ihr einen Goldbarren im Wert von 500 Dollar, den Crow-Beak-Talisman sowie zwei hochwertige Pferdemittel. In diesem Guide zeigen wir euch alle vier Fundorte Schritt für Schritt und markieren sie zusätzlich auf unserer interaktiven Karte.

Das Wichtigste in Kürze

Verfügbarkeit: regulär erst im Epilog

regulär erst im Epilog Die Schatzsuche wurde nachträglich mit den zusätzlichen Story-Inhalten ergänzt

Insgesamt gibt es drei Schatzkarten und den finalen Schatz

Startpunkt ist eine aufgehängte Leiche südwestlich von Tumbleweed

Die Route führt über Greenhollow und Benedict Point bis nach Coot’s Chapel

Belohnung: Crow-Beak-Talisman, ein Goldbarren sowie zwei hochwertige Pferdemittel

Crow-Beak-Talisman, ein Goldbarren sowie zwei hochwertige Pferdemittel Der Goldbarren bringt beim Hehler 500 Dollar

Auf der interaktiven Karte sind alle vier Stationen markiert

Interaktive Karte des Elementarpfads

Elementarpfad: alle vier Schatzstationen Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Karte 1: Leiche an der Sea of Coronado

Den Start der Schatzsuche findet ihr südwestlich von Tumbleweed in der Nähe der Sea of Coronado. Dort hängt eine Leiche an einem Felsvorsprung.

Schießt das Seil durch, sodass der Körper zu Boden fällt, und plündert anschließend die Leiche. Dort findet ihr die erste Karte des Elementpfads. Auf Karte zeigen

Karte 2: Kamin von Greenhollow

Die erste Karte führt euch weiter nach Greenhollow. Sucht dort die Ruine des zerstörten Hauses und untersucht den noch erhaltenen Kamin.

In der Feuerstelle ist die nächste Schatzkarte versteckt. Auf Karte zeigen

Karte 3: Wasserleitung bei Benedict Point

Für die dritte Karte müsst ihr nach Benedict Point. Klettert dort auf den Wassertank und von dort weiter auf die erhöhte Holzkonstruktion beziehungsweise Wasserleitung.

Folgt dem schmalen Laufsteg bis zur Stelle, die ihr untersuchen könnt. Dort nehmt ihr die letzte Schatzkarte an euch. Auf Karte zeigen

Schatz: Grab bei Coot’s Chapel

Die letzte Karte schickt euch zum Friedhof von Coot’s Chapel. Sucht dort nach dem Grab unter einem Baum und untersucht den Bereich beim Holzkreuz.

Unter einem lockeren Stein befindet sich schließlich der Schatz des Elementpfads. Auf Karte zeigen

Welche Belohnung gibt es beim Elementpfad?

Im letzten Versteck findet ihr einen Goldbarren, den ihr beim Hehler für 500 Dollar verkaufen könnt. Zusätzlich erhaltet ihr den Crow-Beak-Talisman, ein starkes Pferdestimulanzmittel und spezielle Pferdemedizin.

Der Talisman sorgt dafür, dass ihr beim Plündern zehn Prozent mehr Munition erhaltet. Damit lohnt sich der Elementpfad nicht nur wegen des Goldes, sondern auch wegen der dauerhaften Verbesserung für den weiteren Spielverlauf.

Da sämtliche Stationen in New Austin liegen, könnt ihr den Elementpfad regulär erst während des Epilogs vollständig angehen. Sobald die Region frei zugänglich ist, lässt sich die Schatzsuche aber ohne weitere besondere Voraussetzungen abschließen.

Die einzelnen Fundorte sind vergleichsweise unkompliziert, wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst. Vor allem die aufgehängte Leiche zu Beginn und die erhöhte Konstruktion bei Benedict Point können ohne genaue Orientierung leicht übersehen werden.

Für den 100-Prozent-Fortschritt müsst ihr den Elementpfad nicht zwingend abschließen, wenn ihr bereits eine andere Schatzsucher-Kette beendet habt. Wegen des Goldbarrens und des Crow-Beak-Talismans lohnt sich die Route trotzdem.