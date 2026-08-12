Final Fantasy 7 – Prime 1 bringt Aerith-Statue für bis zu 2.080 Euro

Fans von Final Fantasy 7 bekommen 2027 nicht nur den Abschluss der Remake-Trilogie geboten. Square Enix und Prime 1 Studio bereiten außerdem eine besonders kostspielige Sammlerstatue von Aerith Gainsborough vor, die sich klar an zahlungskräftige Liebhaber richtet.

Die Deluxe-Ausführung kostet umgerechnet rund 2.080 Euro und soll ab September 2027 ausgeliefert werden. Eine günstigere Standardversion liegt umgerechnet bei rund 1.900 Euro, bietet dafür aber weniger austauschbare Komponenten.

Aerith als detailreiche Viertelmaßstab-Statue

Wie groß ist die neue Aerith-Statue? Das Sammlerstück gehört zur Square Enix Masterline und setzt Aerith im Maßstab 1:4 um. Mit einer Höhe von etwa 57 Zentimetern nimmt die Figur entsprechend viel Platz in einer Vitrine oder auf einem stabilen Regal ein.

Prime 1 Studio kombiniert hartes Polystone mit sorgfältig angepassten Stoffelementen für Aeriths Kleid. Einzelne Haarsträhnen wurden detailliert modelliert und bemalt, wodurch die typische Frisur der beliebten Final Fantasy 7 Heldin mehr Struktur und Tiefe erhalten soll.

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Die wichtigsten technischen Daten der Statue fallen folgendermaßen aus:

Höhe: etwa 57 Zentimeter

Breite: etwa 29 Zentimeter

Tiefe: etwa 36 Zentimeter

Maßstab: 1:4

Gewicht: ungefähr 5,4 Kilogramm

Grundmaterial: Polystone

Zusätzliche Elemente: maßgeschneiderte Stoffkleidung

Auch die Basis wurde mit Blick auf bestehende Sammlerstücke gestaltet. Sie soll optisch zu weiteren Final Fantasy 7 Statuen von Prime 1 Studio passen, darunter die bereits produzierte Umsetzung von Cloud Strife.

Deluxe-Version mit Waffen und Wechselteilen

Welche Extras bietet die teurere Deluxe-Ausführung? Käufer erhalten mehrere austauschbare Teile, mit denen sich Aerith unterschiedlich präsentieren lässt. Dazu gehören zwei Köpfe, wobei Aerith entweder mit geöffneten oder geschlossenen Augen dargestellt wird.

Vier verschiedene Hände erweitern die Möglichkeiten zusätzlich. Aerith kann mit zum Gebet gefalteten Händen gezeigt werden oder eine von drei aus Final Fantasy 7 Rebirth bekannten Waffen tragen.

Stab

Weisenstab

Gambanteinn

Die Standardversion verzichtet auf einen Teil dieser Anpassungsmöglichkeiten, verwendet aber grundsätzlich dieselbe aufwendige Gestaltung. Prime 1 Studio bietet einen weltweiten Versand an, wobei Versandkosten und mögliche Einfuhrabgaben den Endpreis für Sammler in Deutschland zusätzlich erhöhen können. Ein eigener deutscher Verkaufspreis wurde bislang nicht genannt.

Ein kostspieliges Jahr für Final Fantasy 7 Fans

Warum ist 2027 für Final Fantasy 7 besonders wichtig? Das Jahr markiert den 30. Geburtstag des ursprünglich am 31. Januar 1997 veröffentlichten Rollenspiels. Passend dazu soll im Frühjahr 2027 mit Final Fantasy 7 Revelation der dritte und abschließende Teil der Remake-Trilogie erscheinen.

Nach Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth führt Revelation die neu interpretierte Reise von Cloud und seinen Gefährten zu Ende. Die Aerith-Statue ergänzt dieses Jubiläumsjahr um ein Sammlerstück, dessen Preis den eines kompletten Gaming-Setups erreichen kann.

Für die meisten Fans dürfte die Statue daher eher ein beeindruckendes Ausstellungsstück als ein realistischer Kauf sein. Wer Aerith zu seinen absoluten Lieblingsfiguren zählt und genügend Platz sowie Budget besitzt, erhält jedoch eine der bislang aufwendigsten offiziellen Umsetzungen des Charakters.

Würdet ihr rund 2.080 Euro für diese Aerith-Statue ausgeben, oder ist der Preis selbst für ein hochwertiges Final Fantasy 7 Sammlerstück zu hoch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.