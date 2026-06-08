Final Fantasy VII Revelation – Red XIII wird Lead bei Queens Blood

Final Fantasy VII Revelation holt das beliebte Kartenspiel Queen’s Blood zurück und nimmt dabei gleich mehrere Stellschrauben in die Hand. Nachdem das Mini-Game in Final Fantasy VII Rebirth zum Fanliebling wurde, soll die Rückkehr in Revelation nicht einfach nur mehr vom Gleichen liefern, sondern spürbar weiterentwickelt werden. Eine der auffälligsten Änderungen betrifft ausgerechnet die Figur, die euch durch den Queen’s-Blood-Part führt.

Game Director Naoki Hamaguchi hat in einem Interview mit Game Informer bestätigt, dass Queen’s Blood in Revelation erneut auf Feedback aus Rebirth reagiert. Damit ist klar: Wer das Kartenspiel schon aus dem Vorgänger kennt, darf sich zwar auf vertraute Grundregeln freuen, wird aber auch neue Entscheidungen bei Balance, Zugang und Schwierigkeitsgrad bemerken.

Red XIII übernimmt den Platz am Kartentisch

Wer ist der neue Hauptcharakter in Queen’s Blood? In Final Fantasy VII Revelation wird nicht mehr Cloud der zentrale Charakter rund um Queen’s Blood sein, sondern Red XIII. Hamaguchi sagt, Red XIII löst Cloud als Lead-Figur für diesen Teil des Spiels ab.

Die Idee kommt nicht aus dem Nichts: In Rebirth gab es eine Szene, in der Red XIII verkleidet Queen’s Blood spielt und dabei auf zwei Beinen steht und tanzt. Genau dieser Moment habe das Team dazu inspiriert, Red XIII stärker als Identifikationsfigur für das Kartenspiel in Revelation zu nutzen.

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Für die Story bedeutet das potenziell mehr als nur eine kosmetische Änderung. Wenn ein anderer Charakter das Mini-Game anführt, können auch Dialoge, Gegner-Reaktionen und der Rahmen, in dem Queen’s Blood auftaucht, spürbar anders ausfallen als bisher.

Regelwerk, Balance und Schwierigkeitsgrade werden angepasst

Welche Änderungen bekommt Queen’s Blood in Revelation? Hamaguchi kündigt Balance-Anpassungen an den Regeln an und zusätzlich neue Schwierigkeitsoptionen, aus denen ihr wählen könnt. Das klingt nach einer klaren Reaktion auf die Rebirth-Erfahrung, in der Queen’s Blood zwar schnell süchtig machte, aber nicht für jeden gleich angenehm zu durchdringen war.

Zur Einordnung: Queen’s Blood wird auf einem Raster gespielt, das aus drei Bahnen besteht, mit jeweils fünf Feldern. Ihr füllt abwechselnd Felder mit Karten aus eurem Deck, wobei Karten Anforderungen erfüllen müssen und je nach Position Effekte auslösen. In Rebirth gab es insgesamt 145 Karten, die ihr über Händler, Siege gegen NPC-Gegner oder bestimmte Nebenaufgaben sammeln konntet.

Wie viele neue Karten in Revelation dazukommen, ist aktuell offen. Klar ist aber: Wenn Balance und Schwierigkeitsgrade angepasst werden, kann das auch bedeuten, dass sich Metas, starke Kombos und Deck-Archetypen deutlich verändern. Gerade für alle, die in Rebirth richtig tief eingestiegen sind, dürfte das einer der spannendsten Punkte sein.

Mehr Mini-Games, aber mit Blick auf Zugänglichkeit

Wie umfangreich werden die Nebenaktivitäten in Final Fantasy VII Revelation? Hamaguchi stellte nach der Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation beim Summer Game Fest in Aussicht, dass das Spiel mindestens so viele Mini-Games enthalten soll wie Final Fantasy VII Rebirth, möglicherweise sogar mehr. Gleichzeitig betonte er, dass das Team bei Nebeninhalten stärker auf Zugänglichkeit achten möchte, damit man sich nicht von der Masse an Aktivitäten erschlagen fühlt.

Es wird weiterhin viele Mini-Games und Nebeninhalte geben, aber wir wollen auch stärker auf die Zugänglichkeit achten.

Queen’s Blood ist außerdem nicht das einzige bestätigte Mini-Game: Hamaguchi bestätigte, dass der berüchtigte Ohrfeigenkampf zwischen Tifa und Scarlet in Revelation Teil der Hauptstory sein wird. Noch ist allerdings unklar, ob diese Szene als Quick-Time-Event wie im Original umgesetzt wird oder als vollwertiger Eins-gegen-eins-Kampf neu aufgelegt wird.

Neben den Mini-Games soll Revelation auch neue Systeme bieten, unter anderem ein Job-inspiriertes FITS-System. Unterm Strich wirkt es so, als wolle Square Enix die Vielfalt aus Rebirth behalten, aber gleichzeitig besser steuern, wie zugänglich und fordernd einzelne Inhalte sind.

Freut ihr euch auf Queen’s Blood mit Red XIII als neuer Leitfigur und wünscht ihr euch eher stärkere Balance-Änderungen oder möglichst viel Kontinuität zum Rebirth-Regelwerk? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.