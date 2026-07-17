Mortal Shell 2 Revered Edition für PS5 mit Disc vielerorts schon ausverkauft

Sony steuert sichtbar auf eine digitalere PlayStation-Zukunft zu. Umso ironischer wirkt die aktuelle Meldung rund um das kommende Soulslike Mortal Shell 2: Ausgerechnet eine PS5-Edition mit Disc ist kurz nach ihrer Ankündigung vielerorts ausverkauft und zeigt, dass physische Spiele für viele Fans weiterhin ein echtes Thema sind.

Im Zentrum steht die PS5-exklusive Revered Edition, die neben Extras auch eine physische Version des Spiels enthält. Laut Publisher Playstack war die Nachfrage höher als erwartet, Teile der Kontingente bei mehreren Händlern seien bereits komplett reserviert. Für Sammler und Disc-Fans kommt das zur Unzeit, denn wer diese Ausgabe wollte, muss jetzt schnell sein, sofern noch Restbestände auftauchen.

Ausverkauft trotz Digitaltrend

Welche Edition von Mortal Shell 2 ist betroffen? Es geht konkret um die Revered Edition für PS5, die als besondere Ausgabe mit physischer Kopie vermarktet wird. Playstack spricht davon, dass der Vorrat bei verschiedenen Retailern bereits weitgehend vergriffen ist, weil die Nachfrage die Planung übertroffen habe.

Wie groß die Stückzahl ursprünglich war, ist nicht bekannt. Genau das macht es schwer, die tatsächliche Popularität in Zahlen einzuordnen. Klar ist aber: Die Edition war erst rund eine Woche öffentlich angekündigt, bevor sie vielerorts als ausverkauft geführt wurde.

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Auch das typische Problem solcher limitierten Releases dürfte wieder eine Rolle spielen: Wenn das Angebot knapp ist, tauchen schnell Weiterverkäufer auf, die seltene Editionen kurz nach Release zu höheren Preisen anbieten. Wer auf die Revered Edition aus ist, sollte daher besonders wachsam sein.

Mortal Shell 2 setzt auf einen Neustart

Warum ist das Interesse an Mortal Shell 2 so groß? Ein möglicher Faktor: Mortal Shell 2 ist als Standalone-Spiel konzipiert. Du musst den Vorgänger also nicht gespielt haben, um einzusteigen. Das senkt die Einstiegshürde und öffnet die Tür für Soulslike-Fans, die das Original vor sechs Jahren verpasst haben.

Der erste Teil konnte sich zudem bereits solide etablieren und hat laut den vorliegenden Angaben die Marke von über einer Million verkauften Exemplaren geknackt. Das schafft Vertrauen in die Marke und dürfte die Erwartungshaltung an Teil 2 weiter befeuern.

Der Release ist für den 20. August 2026 angesetzt. Entwickelt wird Mortal Shell 2 von Cold Symmetry, Publisher ist Playstack. Geplant ist der Titel als Soulslike-Action-RPG im Fantasy-Setting.

Sony plant all-digital ab 2028

Was bedeutet Sonys Digitalplan für physische PS5-Spiele? Der Ausverkauf fällt in eine Phase, in der Sony angekündigt hat, ab 2028 bei PlayStation auf einen rein digitalen Kurs zu setzen. Demnach sollen keine neuen Discs mehr produziert werden, ausgenommen Spiele, die vor 2028 erscheinen. Das hat in der Community bereits für spürbaren Gegenwind gesorgt, inklusive öffentlicher Appelle und der Ankündigung mancher Fans, künftig gezielt nur noch physische Versionen zu kaufen.

In diesem Klima wirkt eine limitierte Disc-Edition wie ein Brennglas für die Debatte: Je näher der digitale Umbruch rückt, desto stärker könnte die Nachfrage nach Sammlerboxen und klassischen Retail-Versionen steigen, solange es sie noch gibt.

Parallel droht Sony auch politischer und juristischer Gegenwind: Aus Mexiko wurde angekündigt, eine kartellrechtliche Beschwerde vorzubereiten. Die Begründung: Ohne physische Datenträger könne ein Monopol des PlayStation Store entstehen, zudem stünde das Geschäft rund um Gebrauchtspiele stärker unter Druck.

So ordnet sich die Revered Edition ein

Welche Fakten sind zur Mortal Shell 2 Revered Edition bekannt? Offiziell bestätigt ist vor allem der Kernpunkt: Die Revered Edition enthält eine physische PS5-Kopie und ist in vielen Fällen bereits ausverkauft. Playstack stellte zudem in Aussicht, dass eine zweite Produktionswelle möglich wäre, betonte aber, dass das nicht garantiert sei und mit dem Distributionspartner besprochen werde.

Unterm Strich zeigt die Situation vor allem eines: Selbst wenn Plattformen immer stärker Richtung Download drängen, bleibt die Nachfrage nach Discs und Sondereditionen real, gerade bei Soulslike-Fans und Sammlern.

Wie stehst du zu Sonys Digitalplänen ab 2028 und würdest du Mortal Shell 2 lieber digital oder als Disc kaufen? Schreib es gern in die Kommentare.