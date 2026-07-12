PS5-Studie zeigt Discs oft deutlich günstiger als Digitalpreise im PS Store

Physische PS5-Spiele sind oft deutlich günstiger als ihre digitalen Gegenstücke im PlayStation Store. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der niederländischen Tech-Seite Tweakers, die Preise von nominierten Game of the Year Titeln der letzten Jahre gegenüberstellt und dabei einen klaren Trend erkennt: Im Handel fallen die Preise für Discs spürbar schneller als im Store.

Gerade jetzt wirkt das brisant, weil Sony den Fokus seit Jahren immer stärker auf digitale Käufe legt und Konsolenvarianten ohne Laufwerk in den Vordergrund rückt. Für viele in Deutschland stellt sich damit ganz praktisch die Frage, ob Bequemlichkeit und sofortiger Download den Aufpreis wirklich wert sind.

Ergebnisse der Studie und konkrete Preisunterschiede

Wie groß ist der Preisvorteil bei PS5-Discs? Laut Tweakers können Käufer mit physischen PS5-Versionen in der Spitze bis zu 50 Euro gegenüber dem PlayStation Store sparen. Für die Untersuchung wurde ein Sample aus 16 First- und Third-Party-Spielen herangezogen, die seit 2021 eine Game of the Year Nominierung erhalten haben.

Zu den genannten Titeln zählen unter anderem Resident Evil 4 Remake, God of War Ragnarök und Elden Ring. In nahezu allen Fällen lagen die Disc-Preise im Handel ein paar Euro unter den Digitalpreisen, häufig aber auch deutlich mehr, je nach Aktion, Händler und Lagerbestand.

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Der PlayStation Store hat zwar seine eigenen Vorteile. Aber wer rein auf die niedrigsten Preise schaut, fährt mit physischen Spielen oft am besten.

Warum Digitalpreise oft länger hoch bleiben

Warum sind digitale PS5-Spiele häufig teurer? Ein zentraler Punkt ist die unterschiedliche Preisdynamik: Händler senken die Preise von Box-Versionen oft schon nach einigen Monaten oder spätestens nach ein bis zwei Jahren, um Platz zu schaffen und neue Ware attraktiver zu machen. Digitale Standardpreise bleiben dagegen im Store häufig lange auf dem ursprünglichen Niveau, selbst wenn ein Titel schon eine ganze Weile draußen ist.

Natürlich gibt es auch im PlayStation Store regelmäßige Sales. Diese Aktionen sind aber zeitlich begrenzt und bei großen First-Party-Spielen häufig weniger aggressiv als die Rabatte, die der Handel auf Disc-Versionen nach längerer Zeit anbietet. Heißt für Sparfüchse: Wer flexibel ist und auf Angebote warten kann, findet im Ladenregal oder bei großen Onlinehändlern oft früher einen guten Deal.

Dazu kommt: Mit einer Disc hast du grundsätzlich mehr Optionen, etwa Weiterverkauf, Verleihen im Freundeskreis oder das Sammeln im Regal. Diese Vorteile verschwinden, sobald du komplett auf rein digitale Bibliotheken setzt.

Was das für PS5-Käufer in Deutschland bedeutet

Welche PS5-Version lohnt sich für preisbewusste Gamer? Wenn du häufig AAA-Spiele kaufst und gern auf Deals wartest, spricht die Entwicklung klar für eine PS5 mit Laufwerk. Der potenzielle Spareffekt entsteht nicht nur bei einzelnen Schnäppchen, sondern vor allem über mehrere Käufe hinweg, wenn sich die Preisabstände summieren.

Die Studienergebnisse liefern damit auch Argumente in einer Debatte, die 2026 spürbar lauter wird: Je stärker Konsolenhersteller Richtung Digital-only schieben, desto wichtiger wird die Frage nach fairen, dauerhaft sinkenden Digitalpreisen. Solange der Handel bei Discs regelmäßig deutlich günstiger ist, bleibt das Laufwerk für viele hierzulande ein echtes Spar-Upgrade.

Wie kaufst du deine PS5-Spiele am liebsten: Disc im Angebot oder digital für den schnellen Download? Schreib es gern in die Kommentare.