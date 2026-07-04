Back to the Dawn für PS5 bestätigt – Release, Preis und Gameplay-Details

Ein gefeiertes Prison-Break-Rollenspiel mit Pixel-Art-Charme findet im Herbst seinen Weg auf die PlayStation 5: Back to the Dawn erscheint am 22. Oktober 2026 für Sonys Konsole. Der Indie-Titel hat sich auf anderen Plattformen bereits einen starken Ruf erarbeitet und kommt bei der Community hervorragend an, was die Vorfreude auf den PS5-Release zusätzlich anheizt.

Inhaltlich setzt das Spiel auf eine ungewöhnlich dichte, verzweigte Story und lässt euch dabei so frei agieren, dass es stellenweise fast wie eine kleine Lebenssimulation wirkt. Viele ziehen Vergleiche zu Disco Elysium, weil Entscheidungen, Beziehungen und Konsequenzen stärker im Mittelpunkt stehen als klassische Action.

Release auf PS5 und Versionen

Wann erscheint Back to the Dawn auf PS5? Der Publisher Clouded Leopard Entertainment hat den PS5-Release für den 22. Oktober 2026 bestätigt. Je nach Region soll es zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung auch eine limitierte physische Box geben, während andernorts die digitale Version im PlayStation Store im Vordergrund steht.

Wie kommt das Spiel in Deutschland in den Handel? Für PS5 ist die digitale Veröffentlichung im PlayStation Store gesetzt, eine physische Version ist als limitierte Box nur in ausgewählten Regionen angekündigt. Wenn du auf Disc und Sammlerextras hoffst, lohnt sich also ein genauer Blick auf die Ankündigungen rund um die europäischen Märkte, sobald weitere Details folgen.

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Was kostet Back to the Dawn auf PS5? Für die PS5-Digitalfassung wurde ein Preis von 34,99 US-Dollar kommuniziert. Für den deutschen PlayStation Store ist damit ein Preis im Bereich von voraussichtlich 34,99 Euro naheliegend, eine endgültige Euro-Auszeichnung für Deutschland ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht offiziell beziffert.

Gameplay, Inhalte und Wiederspielwert

Worum geht es in Back to the Dawn? Im Kern ist es ein Prison-Break-RPG: Jede Runde gibt euch einen 21-Tage-Countdown, in dem ihr das große Ziel verfolgt, aus dem Gefängnis zu entkommen. Der Clou ist, dass das Spiel euch nicht auf eine einzige Lösung festnagelt, sondern Systeme anbietet, die sich gegenseitig beeinflussen und echte Alternativen ermöglichen.

Der Ausbruch kann über einen vorsichtigen Stealth-Plan laufen, über Bestechung, über Allianzen oder sogar über romantische Beziehungen, die wiederum Türen öffnen können. Dazu kommen Würfelwurf-Mechaniken, die bestimmte Entscheidungen zusätzlich mit Risiko aufladen und die ohnehin schon dynamische Story noch unberechenbarer machen.

Welche Features sind bestätigt? Zum Start auf PS5 werden unter anderem folgende Punkte hervorgehoben:

Verschiedene Enden

Mehrere Wege, aus dem Gefängnis zu entkommen

Zwei spielbare Charaktere mit eigenen Geschichten: Thomas der Fuchs und Bob der Panther

Dutzende Nebenaktivitäten

Viele Nebenquests

Beziehungs- und Freundschaftsmechaniken

Gangs und Affiliates

Charakter-Skills und Spezialisierungen

Neue japanische und chinesische Sprachausgabe

Wie anspruchsvoll ist das Spiel? Trotz der niedlichen Pixel-Optik ist Back to the Dawn kein Cozy-Game zum Nebenbei-Spielen. Die Gefängnisroutine ist bewusst streng strukturiert, inklusive Pflichtaufgaben wie Arbeit und festen Tagesabschnitten außerhalb der Zelle. Genau diese Alltagsmechanik macht das Ganze aber so immersiv, weil sie eure Planung und euren Fortschritt konstant beeinflusst.

Warum ist der Titel so replaybar? Mehrere Playstyles, unterschiedliche Enden, RNG-Elemente und weitreichende Entscheidungen sorgen dafür, dass sich ein zweiter oder dritter Durchlauf spürbar anders anfühlen kann. Gleichzeitig gilt: Die schiere Menge an Möglichkeiten kann anfangs überfordern, gerade wenn man ohne klare Strategie in die ersten Tage startet. Scheitern ist hier kein Makel, sondern Teil des Konzepts und viele kommen nicht beim ersten Versuch durch.

Ausblick auf DLC mit Fantasy-Twist

Kommt nach dem PS5-Release noch zusätzlicher Content? Ja, das Team von Metal Head Games arbeitet an DLC, der den Ton offenbar deutlich in Richtung übernatürliches Fantasy-Setting verschieben soll. Konkrete Inhalte sind noch rar, aber eine Sache steht bereits im Raum: Bam die graue Katze soll als spielbarer Charakter dazustoßen.

Ein Release-Termin für die Erweiterung ist noch nicht genannt. Naheliegend ist, dass der DLC erst nach dem PS5-Launch erscheint und den Wiederspielwert für alle, die sich in die Systeme reingefuchst haben, noch einmal anhebt.

Habt ihr Back to the Dawn schon auf PC, Switch oder Xbox gespielt und holt ihr es euch noch einmal für PS5, oder wartet ihr direkt auf die Konsolenversion? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.