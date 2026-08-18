DualSense Icon Blue kommt nach Deutschland: Termin und Vorbestellung stehen fest

Sony erweitert das europäische Zubehörangebot für die PS5. Der „DualSense Wireless-Controller – Icon Blue Special Edition“ erscheint am 25. September 2026 in Deutschland. Mitglieder von PlayStation Plus dürfen früher vorbestellen.

Mit dem DualSense Icon Blue bringt Sony eine weitere Sonderedition seines PS5-Controllers nach Deutschland und in andere europäische Länder. Das Modell kombiniert unterschiedliche Blautöne mit einem glänzenden Muster aus den bekannten PlayStation-Symbolen auf dem Touchpad.

Ganz neu ist der Controller allerdings nicht: Sony stellte die Icon Blue Special Edition bereits im Oktober 2025 vor und veröffentlichte sie zunächst in ausgewählten Ländern auf dem amerikanischen Kontinent. Jetzt erhält der auffällige DualSense auch einen regulären Veröffentlichungstermin für Deutschland.

PlayStation-Plus-Mitglieder dürfen früher vorbestellen

Wann kann der DualSense Icon Blue vorbestellt werden? Mitglieder von PlayStation Plus erhalten bei PlayStation Direct einen zweitägigen Vorsprung. Für sie startet die Vorbestellung am 25. August 2026 um 10 Uhr.

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Alle anderen Interessierten können den Controller ab dem 27. August um 10 Uhr über PlayStation Direct sowie bei teilnehmenden Handelspartnern bestellen. Die Veröffentlichung folgt am 25. September 2026.

Die bekannten Termine im Überblick:

Vorbestellung mit PlayStation Plus: 25. August 2026 um 10 Uhr

Allgemeiner Vorbestellungsstart: 27. August 2026 um 10 Uhr

Veröffentlichung: 25. September 2026

Der bevorzugte Zugang für Abonnenten gilt ausschließlich über PlayStation Direct. Sony nennt Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, die Niederlande und Luxemburg als unterstützte europäische Regionen des eigenen Onlineshops.

Eine Hommage an das typische PlayStation-Blau

Das Design greift verschiedene Blautöne aus der Geschichte der Marke auf. Sony möchte damit insbesondere an das blaue Leuchten erinnern, das beim Einschalten einer PlayStation-Konsole zu sehen ist.

Auf der Vorderseite geht ein kräftiger Blauton in ein dunkleres Navyblau über. Das Touchpad wird von einem glänzenden Muster aus Dreieck, Kreis, Kreuz und Quadrat geschmückt. Auf der Rückseite befinden sich außerdem Katakana-Zeichen, die den Namen PlayStation in japanischer Schreibweise wiedergeben.

Technisch entspricht die Sonderedition dem regulären DualSense. Enthalten sind somit weiterhin das haptische Feedback, die adaptiven Trigger, der Bewegungssensor, das integrierte Mikrofon und der eingebaute Akku. Der Controller lässt sich mit der PS5 sowie kompatiblen Spielen und Anwendungen auf dem PC verwenden.

Einen offiziellen Preis für Deutschland nennt PlayStation in der aktuellen Ankündigung nicht. Auch bleibt abzuwarten, in welchen Mengen die Icon Blue Special Edition hierzulande angeboten wird. Wer sich das Modell sichern möchte, sollte daher insbesondere den jeweiligen Beginn der Vorbestellungen im Auge behalten.

Wie gefällt euch die blaue Sonderedition des DualSense? Würdet ihr dafür euren bisherigen PS5-Controller austauschen oder besitzt ihr inzwischen bereits genug verschiedene Modelle? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.