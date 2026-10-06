Krieg im Norden Legacy Edition kommt physisch für PS5, Xbox und Switch 2

15 Jahre nach dem ursprünglichen Release kehrt Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden dauerhaft ins Spieleregal zurück. Aspyr und Limited Run Games veröffentlichen die Legacy Edition als physische Fassung für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2.

Die überarbeitete Neuauflage erschien bereits am 11. August 2026 überraschend in den digitalen Stores. Seit dem 2. Oktober 2026 können Fans nun auch eine Standard Edition sowie eine umfangreichere Deluxe Edition vorbestellen.

Zwei physische Editionen für Sammler

Welche Inhalte bieten die physischen Editionen? Schon die Standard Edition besteht nicht nur aus dem eigentlichen Spiel. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X befindet sich die Legacy Edition auf einer Disc, während die Nintendo Switch 2 eine Game Card erhält.

Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden Legacy Edition auf Disc oder Game Card

O-Ring-Schuber

Achtseitiges Booklet A Wayfinders Ledger

Die Deluxe Edition umfasst sämtliche Inhalte der Standard Edition und ergänzt das Paket um mehrere Sammlerstücke. Dazu zählen ein SteelCase, eine farbige Stoffkarte sowie ein auf gealtertem Papier gedruckter Brief mit einem Vorwort von Schauspieler Jed Brophy. Verschlossen wird der Brief mit einem Wachssiegel-Aufkleber.

Für den europäischen Shop werden Preise von 55,95 Euro für die Standard Edition und 88,95 Euro für die Deluxe Edition genannt. Die Datenträger sind regionsfrei. Vorbestellungen laufen bis zum 14. Dezember 2026 um 5:59 Uhr deutscher Zeit, ein konkreter Auslieferungstermin steht allerdings noch nicht fest.

Mehr als eine einfache Neuveröffentlichung

Welche Verbesserungen stecken in der Legacy Edition? Aspyr hat das Action-Rollenspiel für aktuelle Konsolen technisch überarbeitet. Auf PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 läuft das Abenteuer mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und bietet eine verbesserte Darstellung.

Während der Kämpfe darf nun nahtlos zwischen den drei Hauptfiguren Eradan, Andriel und Farin gewechselt werden. Eradan setzt auf Bögen und Schwerter, Andriel unterstützt die Gruppe mit Heilung sowie Flächenzaubern und Farin hält als widerstandsfähiger Nahkämpfer besonders viel aus.

Zusätzlich wurden Fehler behoben, die Benutzeroberfläche optimiert und automatische Speicherstände sowie weitere Speicherplätze ergänzt. Die PlayStation 5 und die beiden Nintendo-Konsolen unterstützen außerdem Gyro-Steuerung und Bewegungssensoren. Der kooperative Mehrspielermodus erlaubt weiterhin gemeinsame Abenteuer mit bis zu drei Personen, lokal können zwei Teilnehmer im geteilten Bildschirm antreten.

Ein zweites Leben für das Mittelerde-Abenteuer

Warum ist die Rückkehr nach 15 Jahren besonders? Das ursprünglich von Snowblind Studios entwickelte Spiel erschien 2011 und erzählt eine Geschichte abseits der Reise von Frodo und Sam. Eine neue Gemeinschaft zieht in den Norden Mittelerdes, um Agandaûr und dessen Streitmacht in den Ruinen von Fornost aufzuhalten.

Nach einem schwierigen Verkaufsstart verschwand das Action-Rollenspiel 2018 aus mehreren digitalen Stores. Mit der Legacy Edition erhält der Titel nun eine zweite Chance. Aspyr brachte am 30. September 2026 außerdem Mittelerde: Mordors Schatten Game of the Year Edition und Mittelerde: Schatten des Krieges Definitive Edition auf die Nintendo Switch 2.

Die physische Veröffentlichung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem klassische Datenträger in der Spielebranche zunehmend unter Druck geraten. Umso interessanter dürfte die regionsfreie Ausgabe für Sammler und Mittelerde-Fans sein, die das Abenteuer nicht nur als Download besitzen möchten.

Habt ihr Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden damals gespielt und würdet ihr euch die physische Legacy Edition ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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