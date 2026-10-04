Metro Redux für PS5 angekündigt – Release, Technik-Upgrades, Gratis-Update

Mit Metro Redux erhält ein hoch bewerteter postapokalyptischer Ego-Shooter eine native Umsetzung für PlayStation 5. Das Next-Gen-Update erscheint weltweit am 29. Oktober 2026 für PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S. Auf dem PC folgt die Aktualisierung bereits am 22. Oktober 2026.

Das Paket umfasst Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux samt zusätzlicher Inhalte. Im deutschen PlayStation Store kommt die PS4-Sammlung derzeit auf eine durchschnittliche Bewertung von rund 4,6 von 5 Sternen und kostet regulär 29,99 Euro.

Technische Verbesserungen auf der PlayStation 5

Welche Neuerungen bietet Metro Redux auf der PS5? Auf Konsolen läuft der düstere Shooter künftig in nativer 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Mit einem geeigneten Fernseher oder Monitor steht alternativ eine hochskalierte 4K-Darstellung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde zur Verfügung.

Auf der PlayStation 5 Pro kommt zusätzlich Sonys PSSR-Technologie zum Einsatz. Beleuchtung, Schatten und Partikeleffekte werden ebenfalls verbessert, während 4K-Texturen, detailliertere Umgebungen, hochwertigerer Sound und überarbeitete Animationen für eine dichtere Atmosphäre in den Moskauer Tunneln sorgen sollen.

Native 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde

Hochskalierte 4K-Auflösung bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde

PSSR-Unterstützung auf der PlayStation 5 Pro

Hochwertigere Beleuchtung, Schatten und Partikeleffekte

Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers

Hardware-Tessellation und Displacement in Echtzeit

Unterstützung des Energiesparmodus der PlayStation 5

Verbesserte Animationen, Audioqualität und Umgebungsdetails

Fehlerkorrekturen und Komfortverbesserungen aus der Community

Bei der Veröffentlichung handelt es sich ausdrücklich nicht um ein vollständiges Remake oder Remaster. Die ursprüngliche Optik und das grundlegende Spielgefühl bleiben erhalten. Auch Raytracing gehört nicht zum angekündigten Funktionsumfang.

Kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer

Wer erhält das PS5-Upgrade kostenlos? Wer Metro 2033 Redux oder Metro: Last Light Redux bereits besitzt, bekommt die jeweilige Next-Gen-Aktualisierung ohne zusätzliche Kosten. Das gilt auch für Besitzer der Metro Redux Collection, in der beide miteinander verbundenen Abenteuer enthalten sind.

Neue Käufer erhalten beim Erwerb eines der beiden Titel automatisch Zugriff auf die verbesserte Version. Die komplette Sammlung ist dabei preislich attraktiver als der Einzelkauf, denn Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux kosten im deutschen PlayStation Store regulär jeweils 19,99 Euro.

Die Veröffentlichung fällt mit einem großen Meilenstein für die Reihe zusammen. Weltweit wurden inzwischen 50 Millionen Metro-Spiele verkauft. Inhaltlich bietet Metro Redux zugleich einen passenden Einstieg, da Metro: Last Light ein Jahr nach den Ereignissen von Metro 2033 angesiedelt ist und die Geschichte direkt fortsetzt.

Vorbereitung auf Metro 2039

Warum lohnt sich die Rückkehr in die Metro gerade jetzt? Das technisch modernisierte Doppelpaket eignet sich als Vorbereitung auf Metro 2039. Der nächste große Teil von 4A Games erscheint am 4. Februar 2027 und führt die postapokalyptische Reihe weiter.

Neulinge können sich vorab mit der beklemmenden Atmosphäre, dem Ressourcenmanagement und den Kämpfen gegen Mutanten sowie menschliche Fraktionen vertraut machen. Kenner der Reihe erhalten dagegen einen guten Anlass, die beiden Klassiker mit flüssigerer Darstellung und den neuen DualSense-Funktionen erneut zu erleben.

Werdet ihr Metro Redux am 29. Oktober 2026 auf der PS5 erneut spielen oder wartet ihr bereits auf Metro 2039? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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