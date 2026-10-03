PS5-Update 26.06-14.10.00 – Sony verbessert Sicherheit, Leistung und Stabilität

Sony hat am 2. Oktober 2026 ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Version 26.06-14.10.00 konzentriert sich auf technische Verbesserungen und fällt deshalb deutlich kleiner aus als das vorherige große Funktionsupdate.

Neue Menüs oder Komfortfunktionen sollten PS5-Besitzer diesmal nicht erwarten. Stattdessen arbeitet Sony im Hintergrund an der Sicherheit, Leistung und Stabilität der Konsole.

Die Patchnotes zur Version 26.06-14.10.00

Welche Änderungen bringt das neue PS5-Update? Sony nennt in den offiziellen Patchnotes zwei Anpassungen. Beide betreffen die Systemsoftware und sollen für einen zuverlässigeren Betrieb der Konsole sorgen.

Verbesserungen an der Sicherheit der Systemsoftware

Verbesserungen an der Leistung und Stabilität der Systemsoftware

Die Aktualisierung wird schrittweise verteilt. Falls Version 26.06-14.10.00 noch nicht automatisch auf eurer Konsole angeboten wird, könnt ihr unter Einstellungen, System, Systemsoftware sowie Systemsoftware-Update und Einstellungen manuell nach ihr suchen.

Solche kleineren Aktualisierungen sind bei der PS5 keine Seltenheit. Sony veröffentlicht regelmäßig kompakte Patches, um Fehler zu beheben und die zuletzt eingeführten Funktionen technisch zu optimieren.

Was wurde mit dem vorherigen PS5-Update eingeführt? Version 26.06-14.00.00 war wesentlich umfangreicher. Unter anderem ergänzte Sony das Community-Aktivität-Widget für den Willkommen-Hub, das angesagte Mehrspieler-Titel und die beliebtesten Games der vergangenen Woche anzeigen kann.

Außerdem lässt sich im Sprach-Chat nun erkennen, welche Person gerade spricht. Auf der PS5 Pro wurde zudem die verbesserte PSSR-Bildqualität als Standardeinstellung aktiviert, wodurch kompatible Spiele ein schärferes und klareres Bild bieten sollen.

Parallel dazu steht inzwischen die neue KI-Upscaling-Technik QSSR für ausgewählte Spiele auf der regulären PS5 bereit. Zu den ersten unterstützten Titeln gehören Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei. Das aktuelle Update 26.06-14.10.00 erweitert diese Funktion allerdings nicht, sondern dient vor allem der technischen Pflege.

Ein voller Spielemonat für die PS5

Welche PS5-Spiele erscheinen im Oktober 2026? Bereits am 8. Oktober 2026 starten Clive Barker’s Hellraiser: Revival und die Kingdom Hearts Collection I bis III. Am 23. Oktober 2026 folgt mit Call of Duty: Modern Warfare 4 eine weitere große Neuerscheinung.

Abonnenten von PlayStation Plus können sich ab dem 6. Oktober 2026 außerdem F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 sichern. Die drei monatlichen Spiele bleiben bis zum 2. November 2026 verfügbar.

Auch für den weiteren Jahresverlauf ist die PS5 gut aufgestellt. Nach dem bereits erfolgten PlayStation-Debüt der Reihe mit Halo: Campaign Evolved erscheint Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026. Rayman Legends Retold soll anschließend am 3. Dezember 2026 das Spielejahr mit neuen Inhalten und einer überarbeiteten Präsentation abrunden.

Habt ihr Version 26.06-14.10.00 bereits installiert und Veränderungen bei der Stabilität eurer PS5 bemerkt? Schreibt uns eure Erfahrungen und eure Meinung in die Kommentare.

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