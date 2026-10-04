Assassins Creed als Bühnenshow – Heredis startet 2026 in Montreal und Paris

Ubisoft bringt Assassin’s Creed erstmals als aufwendige Bühnenshow vor Publikum. Assassin’s Creed: Heredis feiert am 3. Dezember 2026 seine Weltpremiere in Montreal und erzählt eine vollständig neue Geschichte innerhalb des bekannten Universums.

Damit erhalten Fans nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli 2026 ein weiteres Projekt aus der langlebigen Reihe. Während konkrete Neuigkeiten zum düsteren und erzählerisch ausgerichteten Assassin’s Creed Codename Hexe weiterhin ausstehen, setzt Heredis auf Akrobatik, Theater und spektakuläre Parkour-Einlagen.

Eine neue Geschichte für die Bühne

Worum geht es in Assassin’s Creed: Heredis? Im Mittelpunkt der Handlung steht Naël, der sich nicht mit dem Verschwinden seines Vaters abfinden will. An seinem 25. Geburtstag erhält er einen geheimnisvollen Brief, der ihn zum sogenannten HEREDIS-Programm führt.

Gemeinsam mit seinen Verbündeten muss Naël verschiedene Prüfungen bestehen und durch mehrere historische Epochen reisen. Seine Suche nach dem verschollenen Vater greift damit ein zentrales Element der Spielereihe auf und verbindet eine persönliche Familiengeschichte mit Reisen in die Vergangenheit.

Auf der Bühne stehen insgesamt 17 Darsteller, die Akrobatik, urbanen Parkour, choreografierte Kämpfe und weitere körperliche Höchstleistungen miteinander kombinieren. Die ungefähr zweistündige Inszenierung nutzt außerdem immersive Umgebungen, die von Schauplätzen aus den Assassin’s Creed-Spielen inspiriert sind.

Termine in Montreal und Paris

Wann und wo wird Assassin’s Creed: Heredis aufgeführt? Die erste Aufführungsreihe beginnt am 3. Dezember 2026 im Théâtre Maisonneuve der Place des Arts in Montreal. Dort bleibt die Produktion bis zum 20. Dezember 2026 zu sehen.

Montreal: 3. Dezember 2026 bis 20. Dezember 2026

Paris: 21. Januar 2027 bis 7. Februar 2027

Nach einer kurzen Pause zieht die Show nach Europa weiter. Die Vorstellungen im Casino de Paris starten am 21. Januar 2027 und enden am 7. Februar 2027. Eintrittskarten für beide Aufführungsreihen sind bereits erhältlich. Weitere Stationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, ein Termin in Deutschland wurde bislang jedoch nicht angekündigt.

Sowohl in Montreal als auch in Paris wird Assassin’s Creed: Heredis auf Französisch aufgeführt. Vorwissen über die Videospielreihe ist laut den Verantwortlichen nicht erforderlich, da die Handlung auch für Neulinge verständlich gestaltet wurde. Fans dürfen sich gleichzeitig auf zahlreiche Anspielungen und vertraute Elemente aus dem Franchise freuen. Empfohlen wird die Show für Besucher ab sieben Jahren.

Wie gefällt euch die Idee, Assassin’s Creed mit Parkour, Akrobatik und inszenierten Kämpfen auf die Bühne zu bringen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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