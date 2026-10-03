PS5 am 8. Oktober 2026 mit neun Releases – diese Spiele erscheinen dann

Der Donnerstag, 8. Oktober 2026, entwickelt sich zu einem der vollsten Veröffentlichungstage des Jahres für die PlayStation 5. Sofern es nicht noch zu kurzfristigen Verschiebungen kommt, erscheinen an diesem Termin gleich neun neue Spiele für Sonys aktuelle Konsole.

Ohnehin war 2026 bereits mit Titeln wie Resident Evil Requiem, 007 First Light, Mina the Hollower und Valheim gut gefüllt. Dazu kamen wichtige Konsolenveröffentlichungen wie Saros, Marvel’s Wolverine und Silent Hill: Townfall, das neben dem PC auf Konsolen ausschließlich für die PS5 erhältlich ist.

Neun Neuerscheinungen an einem Tag

Welche PS5-Spiele erscheinen am 8. Oktober 2026? Das Programm umfasst Horror, Rennspiele, Rollenspiele, Roguelikes, Metroidvanias, Strategie und umfangreiche Rätselkost. Dadurch konkurrieren an diesem Donnerstag sehr unterschiedliche Produktionen um die Aufmerksamkeit der PS5-Community.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Ein First-Person-Survival-Horror-Spiel rund um Pinhead, die Cenobiten und eine geheimnisvolle Puzzlebox.

Deck of Haunts: Ein Strategiespiel, in dem ihr selbst ein verfluchtes Spukhaus kontrolliert und dessen Besucher in Angst versetzt.

Echo Weaver: Ein Metroidvania, bei dem Wissen, Geheimnisse und eine wiederkehrende Zeitschleife den Fortschritt bestimmen.

Forever Ago: Ein narratives Roadtrip-Abenteuer über Alfred, der nach einem Schicksalsschlag nach Erlösung sucht.

Gear.Club Unlimited 3: Ein Rennspiel mit mehr als 40 Fahrzeugen, umfangreicher Anpassung sowie Strecken in Frankreich und Japan.

Kingdom Hearts Collection: Eine umfangreiche Zusammenstellung der wichtigsten Abenteuer rund um Sora, Donald und Goofy.

Neon Abyss 2: Ein temporeiches Roguelike mit zahlreichen Gegenstandskombinationen und Online-Koop für bis zu vier Personen.

Order of the Sinking Star: Ein riesiges Puzzle-Abenteuer von Jonathan Blow und seinem Studio Thekla mit mehr als 1.000 handgefertigten Rätseln.

Silver Pines: Eine Mischung aus Survival-Horror und Metroidvania, die klassische Genreideen mit einer unheimlichen Kleinstadt verbindet.

Besonders auffällig ist, dass der Termin nicht allein von großen Marken getragen wird. Neben Kingdom Hearts und Hellraiser stehen mehrere ungewöhnliche Indie-Produktionen bereit, die mit eigenen Spielideen und deutlich unterschiedlichen Stimmungen punkten wollen.

Horror steht besonders im Mittelpunkt

Warum lohnt sich der Termin besonders für Horror-Fans? Gleich drei der neun Veröffentlichungen setzen auf düstere Welten. Clive Barker’s Hellraiser: Revival verbindet First-Person-Action mit Survival-Horror und erzählt eine neue Geschichte innerhalb des bekannten Hellraiser-Universums.

Deck of Haunts dreht die vertraute Perspektive dagegen um. Statt vor Geistern zu fliehen, errichtet ihr ein tödliches Spukhaus, legt Räume an und nutzt Karten, um Eindringlinge zu erschrecken oder vollständig in den Wahnsinn zu treiben.

Silver Pines schlägt eine andere Richtung ein und kombiniert eine beklemmende Kleinstadt mit begrenzten Ressourcen, verschlossenen Wegen und gefährlichen Kreaturen. Die Suche des Privatdetektivs Red Walker nach dem verschwundenen Musiker Eddie Velvet soll dabei zunehmend in einen surrealen Albtraum führen.

Große Auswahl abseits des Horrors

Welche Highlights bietet der 8. Oktober 2026 noch? Die Kingdom Hearts Collection dürfte vor allem für Neulinge interessant sein. Das Paket bündelt Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts 3 inklusive Re Mind und deckt damit einen großen Teil der komplexen Handlung ab.

Rätselfreunde bekommen mit Order of the Sinking Star ebenfalls ein potenzielles Mammutprojekt. Forever Ago konzentriert sich hingegen auf eine emotionale Reise, während Gear.Club Unlimited 3 Motorsport, Fahrzeuganpassung und japanische Autokultur miteinander verbindet. Echo Weaver ergänzt das Angebot um Zeitschleifen und Erkundung, während Neon Abyss 2 mit chaotischen Koop-Durchläufen auf schnelle Action setzt.

Der 8. Oktober 2026 bietet damit eine ungewöhnlich breite Auswahl für PS5-Besitzer. Welches der neun Spiele steht bei euch ganz oben auf der Wunschliste? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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