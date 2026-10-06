PS Plus-Spiele im Oktober 2026 – F1 25, Hunt Showdown 1896, EDF 2

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2026 sind ab sofort verfügbar. Mitglieder von PS Plus Essential, Extra und Premium können F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 ohne Zusatzkosten zu ihrer Bibliothek hinzufügen.

Das Angebot gilt vom 6. Oktober 2026 bis einschließlich 2. November 2026. Wer die Titel innerhalb dieses Zeitraums beansprucht, kann sie anschließend weiterhin nutzen, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

Das komplette Spieleangebot im Oktober

Welche Spiele sind im Oktober 2026 bei PlayStation Plus enthalten? Sony deckt mit dem neuen Trio gleich mehrere Genres ab. Neben einem aktuellen Formel-1-Rennspiel warten ein anspruchsvoller Extraction-Shooter und kooperative Arcade-Action im Voxel-Stil.

Spiel Plattform Genre F1 25 PS5 Rennspiel Hunt: Showdown 1896 PS5 Extraction-Shooter Earth Defense Force: World Brothers 2 PS5 und PS4 Third-Person-Shooter

Damit ist Earth Defense Force: World Brothers 2 der einzige Neuzugang, der auch auf der PS4 gespielt werden kann. F1 25 und Hunt: Showdown 1896 stehen ausschließlich für die PS5 bereit.

Rennsport, Monsterjagd und Voxel-Schlachten

Was bietet F1 25 für Rennsportfans? Das offizielle Spiel zur FIA Formula One World Championship 2025 enthält unter anderem einen Karrieremodus und My Team 2.0. Dort übernehmt ihr die Kontrolle über einen eigenen Formel-1-Rennstall, trefft wichtige Entscheidungen und kämpft auf der Strecke um Podiumsplätze. In F1 World könnt ihr zudem gemeinsam mit Freunden als Team gegen KI-Fahrer antreten.

Hunt: Showdown 1896 richtet sich an Fans besonders intensiver Mehrspieler-Gefechte. Allein oder mit bis zu zwei Teammitgliedern spürt ihr Bosse auf, sammelt Kopfgelder und versucht anschließend, das gefährliche Gebiet lebend zu verlassen. Neben den Monstern stellen rivalisierende Jäger eine permanente Bedrohung dar, wodurch jeder Einsatz schnell eine unerwartete Wendung nehmen kann.

Earth Defense Force: World Brothers 2 präsentiert die bekannte Alien-Invasion dagegen in einer farbenfrohen Voxel-Optik. Ihr stellt ein Team aus vier Figuren zusammen, wählt passende Ausrüstung und bekämpft gewaltige Gegnerhorden. Unterstützt werden ein Online-Koop für bis zu vier Teilnehmer sowie ein lokaler Splitscreen-Modus für zwei Personen auf PS5 und PS4.

Weitere Boni für PlayStation Plus-Mitglieder

Welche zusätzlichen Inhalte gibt es im Oktober 2026? Passend zur Gruselsaison läuft das PlayStation Plus HorrorFest. Das Call of Duty: Warzone Horror-Bundle ist seit dem 1. Oktober 2026 erhältlich, während am 6. Oktober 2026 ein Starter-Paket für Hunt: Showdown 1896 hinzugekommen ist. Am 7. Oktober 2026 folgt das Overwatch 2 Q3 Draugr-Paket. Für die jeweiligen Zusatzinhalte wird das entsprechende Basisspiel benötigt.

Über Sony Pictures Core können PlayStation Plus-Mitglieder außerdem bis zum 20. Oktober 2026 limitierte Avatare zu Spider-Man: Brand New Day beanspruchen. Die Aktion steht in Regionen zur Verfügung, in denen Sony Pictures Core angeboten wird. Die zuvor verfügbaren September-Spiele Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life und Chained Echoes sind dagegen am 5. Oktober 2026 aus dem monatlichen Angebot ausgeschieden.

Weitere Neuigkeiten zum Spielekatalog für Extra und Premium werden im Laufe des Oktobers erwartet. Mycopunk erscheint am 20. Oktober 2026 für die PS5 und bringt missionsbasierte Looter-Shooter-Action sowie Online-Koop für bis zu vier Teilnehmer mit. Welches der drei neuen Monatsspiele landet zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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