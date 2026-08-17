PS5-Releases der Woche: Über 25 neue Spiele und PS-Plus-Titel erwarten euch

Der PlayStation Store bekommt in dieser Woche jede Menge Nachschub. Zwischen dem 17. und 23. August erscheinen unter anderem The Sinking City 2, Mortal Shell 2 und Starsand Island. Gleichzeitig wächst der Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium.

Wer auf der PS5 chronisch zu wenig Auswahl hat – falls es diese Menschen wirklich gibt –, dürfte in dieser Woche fündig werden. Mehr als 25 neue Spiele und PS-Plus-Zugänge stehen zwischen dem 17. und 23. August 2026 auf dem Programm.

Die Bandbreite reicht von großen Horror- und Soulslike-Veröffentlichungen über gemütliches Inselleben bis zu einem rollenden Badewannenabenteuer. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerscheinungen und alle bestätigten Termine.

Diese PS5-Spiele erscheinen am 18. August

Den Anfang macht am Dienstag eine ziemlich abwechslungsreiche Dreiergruppe.

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Backyard Baseball bringt den Sportklassiker in einer modernisierten Fassung zurück. Enthalten sind 30 bekannte Figuren, 24 Teams, elf überarbeitete Stadien und sechs unterschiedliche Spielmodi.

Deutlich entspannter wird es in Starsand Island. Die Lebenssimulation schickt euch auf eine sonnige Küsteninsel, auf der Landwirtschaft, Erkundung und ein langsamerer Alltag im Mittelpunkt stehen.

Wer lieber im Dunkeln nach knapper Munition tastet, bekommt mit The Sinking City 2 das komplette Gegenteil. Das Survival-Horror-Spiel von Frogwares führt in das überflutete Arkham der 1920er-Jahre und verbindet Monsterkämpfe, Ressourcenmanagement, Rätsel und optionale Untersuchungen.

Die Veröffentlichungen vom 18. August:

Backyard Baseball – PS5

Starsand Island – PS5

The Sinking City 2 – PS5

Detektivarbeit am 19. August

Am Mittwoch erscheint mit No Case Should Remain Unsolved ein ungewöhnliches Detektivspiel. Darin setzt die ehemalige Polizistin Jeon Gyeong verstreute Erinnerungen, Aussagen und Hinweise zusammen, um das jahrelang ungelöste Verschwinden eines Mädchens aufzuklären.

Die Handlung wird nicht einfach chronologisch abgespult. Stattdessen müssen Spieler selbst herausfinden, welche Aussagen zusammengehören und wie die einzelnen Erinnerungsfragmente ein vollständiges Bild ergeben.

Mortal Shell 2 und jede Menge Indies am 20. August

Der vollste Tag der Woche ist der Donnerstag. Das größte Spiel dürfte Mortal Shell 2 sein. Die eigenständige Fortsetzung baut das Konzept des ersten Teils aus und verspricht schnellere Kämpfe, umfangreichere Waffenverbesserungen und mehr Freiheiten bei der Erkundung der kompakten offenen Welt.

Daneben wird es ausgesprochen kurios. In Driving Is Hard steuert ihr eine Badewanne auf Rädern über schwierige Hindernisstrecken. Fehler können euch einen großen Teil des Fortschritts kosten – gewissermaßen Getting Over It für Menschen mit einer ungewöhnlichen Vorliebe für Sanitäranlagen.

Mexican Ninja verbindet derweil Narcos, Yakuza und Ninjas zu einem schnellen 2,5D-Roguelike. In Nuevo Tokyo kämpft ihr mit Kombos und sogenannten mexikanischen Jutsus gegen die gefährlichen „Narkuzas“.

Horror-Fans können sich Birds Watching ansehen, ein psychologisches Endzeitspiel über Einsamkeit, Überleben und – der Name verrät es – Vogelbeobachtung. Mit Psalm 5:9-13 folgt einen Tag später ein weiteres psychologisches Horrorspiel im VHS-Stil.

Die Veröffentlichungen vom 20. August:

Birds Watching – PS5

Dark Reflection – PS4

Driving Is Hard – PS5

Dungeon Antiqua 2 – PS5

Gallipoli – PS5

Grim Trials – PS5

Mexican Ninja – PS5

Mortal Shell 2 – PS5

The Witch’s Bakery – PS5

Yet Another Zombie Survivors – PS5

Diese Spiele folgen am 21. August

Zum Ende der Arbeitswoche wird das Angebot noch einmal international und unheimlich.

Refate: Echoes of Desire ist ein interaktiver Film aus der Ego-Perspektive, der seine Geschichte im Umfeld der japanischen Yakuza erzählt. Psalm 5:9-13 setzt dagegen auf enge Räume, VHS-Optik und eine Umgebung, die mit jedem Schritt bedrohlicher werden soll.

Die Veröffentlichungen vom 21. August:

Refate: Echoes of Desire – PS5

Psalm 5:9-13 – PS5

Neue Spiele für PS Plus Extra und Premium

Auch Abonnenten von PlayStation Plus erhalten am 18. August Nachschub. Das größte neue Spiel ist Kingdom Come: Deliverance 2, das in den Katalog von PS Plus Extra aufgenommen wird.

Mit Vampire Survivors kommt außerdem einer der bekanntesten Vertreter des Bullet-Heaven-Genres hinzu. Premium-Mitglieder erhalten Zugriff auf die Klassiker Disney’s Atlantis: The Lost Empire und Onimusha: Dawn of Dreams.

In Deutschland sollen zusätzlich fünf weitere Spiele bereits am 18. August verfügbar werden. In den USA, Großbritannien und Japan folgen sie erst am 25. August.

PS Plus ab dem 18. August

Disney’s Atlantis: The Lost Empire – PS Plus Premium

Kingdom Come: Deliverance 2 – PS Plus Extra

Onimusha: Dawn of Dreams – PS Plus Premium

Vampire Survivors – PS Plus Extra

Dying Light 2 – PS Plus Extra

Hell Is Us – PS Plus Extra

Metro Exodus – PS Plus Extra

Two Point Museum – PS Plus Extra

Umamusume Pretty Derby: Party Dash – PS Plus Extra

Die größten Empfehlungen der Woche

Wer ein umfangreiches neues Spiel sucht, dürfte vor allem bei The Sinking City 2, Mortal Shell 2 und Kingdom Come: Deliverance 2 hängen bleiben.

Für ruhigere Abende bietet sich Starsand Island an. Freunde kleinerer und ungewöhnlicher Spiele sollten dagegen No Case Should Remain Unsolved, Mexican Ninja und natürlich die rollende Badewanne aus Driving Is Hard im Auge behalten.

Welches Spiel landet in dieser Woche auf eurer PS5 und bei welchem Titel wartet ihr lieber auf die ersten Tests?