Final Fantasy 7 Revelation – Hamaguchi deutet Rückkehr von Spin-off-Figuren an

Square Enix will die Neuinterpretation von Final Fantasy 7 offenbar mit einem großen Wiedersehen abschließen. Director Naoki Hamaguchi hat angedeutet, dass in Final Fantasy 7 Revelation weitere Figuren aus den Spin-offs und der Compilation auftauchen werden.

Konkrete Namen wollte der Entwickler im Gespräch auf der Gamescom 2026 allerdings nicht nennen. Die Identität der Rückkehrer soll bis zur Veröffentlichung geheim bleiben, damit einige Auftritte für echte Überraschungen sorgen können.

Die Compilation rückt stärker in den Mittelpunkt

Welche Spin-off-Figuren könnten in Final Fantasy 7 Revelation auftreten? Hamaguchi bestätigte lediglich, dass Square Enix den bereits eingeschlagenen Kurs fortsetzen wird. Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth griffen mehrfach Figuren und Handlungselemente auf, die im PlayStation-Original von 1997 noch nicht vorkamen.

Zu den bisherigen Beispielen gehören Nero aus Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7 und Cissnei aus Crisis Core: Final Fantasy 7. Dadurch kommen grundsätzlich Charaktere aus mehreren Teilen der Compilation infrage, wobei Hamaguchi keine einzelnen Kandidaten bestätigen wollte.

Die Einbindung soll offenbar über einfache Gastauftritte hinausgehen. Das Entwicklerteam verfolgt das Ziel, die verschiedenen Geschichten rund um Final Fantasy 7 enger miteinander zu verbinden und die Remake-Trilogie als umfassende Neuinterpretation des gesamten Universums abzuschließen.

Vincent und Cid erweitern die Gruppe

Welche neuen Charaktere werden spielbar sein? Mit Vincent Valentine und Cid Highwind stoßen zwei bekannte Gruppenmitglieder als vollständig spielbare Figuren zum Team. Beide waren bereits in Final Fantasy 7 Rebirth zu sehen, konnten dort aber noch nicht direkt im Kampf gesteuert werden.

Vincent setzt auf Schusswaffen und kann Gegner aus größerer Entfernung unter Druck setzen. Zusätzlich verwandelt er sich in die Galianische Bestie, wodurch sich sein Kampfstil deutlich verändert. Seine Vergangenheit soll ebenfalls ausführlicher behandelt werden, was angesichts seiner Hauptrolle in Dirge of Cerberus besonders viel Raum für Verbindungen zur Compilation schafft.

Cid dürfte nicht nur im Kampf eine wichtige Rolle übernehmen. Die Gruppe reist in Final Fantasy 7 Revelation mit der Highwind durch die Welt, während Meteor am Himmel eine immer größere Bedrohung darstellt. Das Luftschiff soll Cloud, Tifa und ihren Begleitern neue Möglichkeiten eröffnen, bekannte sowie bislang unerreichbare Regionen zu besuchen.

Weitere Enthüllungen stehen kurz bevor

Wann erscheinen neue Informationen zu Final Fantasy 7 Revelation? Nach dem Auftritt bei der Opening Night Live 2026 steht bereits die nächste Präsentation fest. Die State of Play am 3. September 2026 beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit und endet mit einem ausführlicheren Einblick in das Rollenspiel.

Auf der PAX West in Seattle folgt am 5. September 2026 ein eigenes Panel mit Hamaguchi. Nach deutscher Zeit beginnt dieses in der Nacht zum 6. September 2026 um 0 Uhr. Damit könnten schon in wenigen Tagen weitere Details zu den Figuren, Kämpfen und neuen Spielsystemen ans Licht kommen.

Bekannt ist bereits, dass das Kartenspiel Queen’s Blood zurückkehrt und das neue FITS-System den Gruppenmitgliedern zusätzliche Outfits und Job-basierte Fähigkeiten verleiht. Außerdem treffen Cloud und seine Freunde auf mächtige Weapon-Gegner, darunter Ruby Weapon, Emerald Weapon und Ultima Weapon. Final Fantasy 7 Revelation erscheint im Frühjahr 2027 gleichzeitig für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 sowie PC.

Welche Figur aus Crisis Core, Dirge of Cerberus oder einem anderen Final Fantasy 7 Spin-off möchtet ihr in Revelation wiedersehen? Schreibt uns eure Wünsche und Theorien in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab