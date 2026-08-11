Leak zeigt mögliche Zelda-Sonderedition der Nintendo Switch 2 samt Pro Controller

Rund um Nintendo Switch 2 sorgt ein neuer Leak für Aufsehen. Am 11. August 2026 sind Bilder aufgetaucht, die offenbar eine bislang unangekündigte Zelda-Sonderedition der Konsole sowie einen passenden Nintendo Switch 2 Pro Controller zeigen.

Das Design könnte sowohl mit dem 40. Jubiläum von The Legend of Zelda als auch mit der kommenden Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time zusammenhängen. Nintendo hat die abgebildeten Produkte bislang nicht offiziell angekündigt, weshalb die Echtheit der Aufnahmen noch nicht als bestätigt gilt.

Grüne Joy Cons und goldene Zelda Details

Wie sieht die geleakte Zelda Switch 2 aus? Auf den verbreiteten Bildern besitzt die Konsole zwei unterschiedlich gefärbte grüne Joy Con 2. Auf dem linken Controller ist zudem das bekannte Triforce zu erkennen, während die Dockingstation ebenfalls mit dem Symbol der drei goldenen Dreiecke verziert wurde.

Das Design fällt insgesamt vergleichsweise zurückhaltend aus. Statt die gesamte Hardware mit Motiven zu bedecken, setzt die Sonderedition offenbar auf dunkle Flächen, grüne Controller und gezielt platzierte Zelda Details. Ob auch die eigentliche Switch 2 Konsole eine besondere Gestaltung auf der Rückseite erhält, geht aus den bisherigen Aufnahmen nicht eindeutig hervor.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Besonders auffällig ist der separat abgebildete Nintendo Switch 2 Pro Controller. Dieser kombiniert Schwarz mit goldenen Elementen und trägt in der Mitte ein Zelda Logo. Mehrere Dreiecksmuster greifen das Triforce Design auf und verleihen dem Zubehör einen deutlich auffälligeren Look als der regulären Version.

Verbindung zum Jubiläum und Ocarina of Time

Warum könnte Nintendo die Sonderedition 2026 veröffentlichen? Auf der vermeintlichen Verpackung des Pro Controllers ist ein Hinweis auf das 40. Jubiläum von The Legend of Zelda zu sehen. Die Reihe feiert 2026 ihren runden Geburtstag, nachdem das erste Abenteuer am 21. Februar 1986 in Japan erschienen war.

Gleichzeitig arbeitet Nintendo an einer neuen Fassung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Das Projekt wurde während der Nintendo Direct vom 9. Juni 2026 vorgestellt und soll noch 2026 erscheinen. Bislang zeigte Nintendo lediglich einen kurzen filmischen Ausschnitt mit Link in seinem Haus, konkrete Details zu Gameplay, Umfang und technischen Verbesserungen stehen noch aus.

Die geleakte Verpackung der Konsole deutet derzeit nicht darauf hin, dass Ocarina of Time direkt zum Lieferumfang gehört. Ebenso fehlen Angaben zu einem Veröffentlichungstermin, einem Preis und einer Verfügbarkeit in Deutschland. Auch eine Verbindung der Hardware zum Remake wurde von Nintendo bislang nicht bestätigt.

Eine weitere Nintendo Direct bleibt denkbar

Wann könnte die offizielle Enthüllung erfolgen? In der Community wird über eine Zelda Direct im September 2026 spekuliert. Nintendo hat in diesem Zeitraum bereits häufiger Präsentationen veranstaltet, zudem dürfte das Unternehmen vor der Veröffentlichung von Ocarina of Time noch ausführlicher über die Neuauflage informieren.

Eine solche Ausgabe könnte neben der Sonderkonsole und dem Pro Controller auch neues Gameplay aus Ocarina of Time zeigen. Gerüchte rund um mögliche Switch 2 Versionen von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD und The Legend of Zelda: Twilight Princess HD bleiben dagegen weiterhin unbestätigt.

Wie gefällt euch das vermeintliche Design der Zelda Switch 2 und des goldenen Pro Controllers? Würdet ihr bei einer offiziellen Veröffentlichung zugreifen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.