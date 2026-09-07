LEGO Golden Retriever Welpe wird zum Star-Wars-Diorama auf Tatooine umgebaut

Aus einem niedlichen LEGO-Hund wird eine staubige Kulisse aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Der LEGO-Fan JamesTton33 hat das Set LEGO Icons Golden Retriever Welpe mit der Nummer 11384 in ein detailreiches Tatooine-Diorama aus Star Wars verwandelt.

Die am 7. September 2026 präsentierte Eigenkreation zeigt eine Siedlung im Dünenmeer samt Bantha-Reittier, Landspeeder und verschiedenen Bewohnern des Wüstenplaneten. Besonders beeindruckend ist, dass dafür fast ausschließlich die Bausteine des ursprünglichen Hunde-Sets verwendet wurden.

Vom Golden Retriever zum Wüstenplaneten

Wie entstand das ungewöhnliche Tatooine-Diorama? Laut JamesTton33 werden rund 96 Prozent der Teile aus LEGO Icons Golden Retriever Welpe für den alternativen Aufbau verwendet. Das offizielle Set richtet sich an Erwachsene, besteht aus 2.102 Teilen und ergibt normalerweise eine bewegliche Hundefigur mit verstellbarem Kopf, Ohren, Schwanz und Vorderbein.

Die sandfarbenen Steine des Golden Retrievers erwiesen sich als ideale Grundlage für die Dünen und Gebäude von Tatooine. Der Fan hatte beim Kauf zunächst nur eine allgemeine Idee für den Wüstenplaneten. Nach dem Sortieren der Bausteine entdeckte er jedoch zahlreiche Elemente, die sich überraschend gut für Fenster, Mauern und weitere Details einer Feuchtigkeitsfarm eigneten.

Selbst kleinere Teile erhielten eine völlig neue Funktion. Ein Element, das beim Golden Retriever als Auge eingesetzt wird, inspirierte den Erbauer beispielsweise zur Konstruktion des Landspeeders. Ergänzt wird das Fahrzeug durch ein aus den vorhandenen Steinen gebautes Bantha, das als Reittier und Lastenträger in die Szenerie integriert wurde.

Zahlreiche Details beleben das Dünenmeer

Welche Elemente sind im alternativen LEGO-Bauwerk enthalten? Neben dem Landspeeder und dem Bantha umfasst das Diorama mehrere Gebäude, felsige Strukturen und eine kleine Oasenhöhle unter einer großen Düne. Damit gelingt es dem Modell, den kargen Alltag der Bewohner von Tatooine auf kompakter Fläche einzufangen.

Die auf den Bildern gezeigten Minifiguren gehören allerdings nicht zum Golden-Retriever-Set. Sturmtruppen, Tusken und Bewohner der Siedlung wurden separat hinzugefügt, um dem Diorama mehr Leben zu verleihen. Die wenigen ungenutzten Bausteine bestehen nach Angaben des Erbauers vor allem aus zusätzlichen Schrägsteinen und Technic-Elementen, die das Modell zu überladen wirken ließen.

Fans können den Aufbau selbst nachbauen, denn JamesTton33 bietet eine kostenpflichtige Anleitung unter dem Namen Tatooine Dune Sea Homestead auf Rebrickable an. Voraussetzung ist entweder das Set 11384 oder eine entsprechende Sammlung der benötigten Einzelteile.

Kreative Umbauten bleiben ein LEGO-Trend

Warum begeistert die Kreation Star-Wars-Fans? Tatooine gehört zu den bekanntesten Schauplätzen des gesamten Franchise. Der Planet ist eng mit Anakin und Luke Skywalker verbunden und spielt zudem in Videospielen wie Star Wars Outlaws eine wichtige Rolle.

Alternative LEGO-Aufbauten zeigen zugleich, wie vielseitig offizielle Sets verwendet werden können. In der Community entstehen regelmäßig eigene Modelle, bei denen Tiere, Pflanzen oder Fahrzeuge in Raumschiffe und bekannte Filmschauplätze verwandelt werden. Das Tatooine-Diorama beweist nun, dass selbst ein Golden-Retriever-Welpe genügend Teile für einen Ausflug ins Dünenmeer liefern kann.

Wie gefällt euch der kreative Umbau und würdet ihr das Hunde-Set ebenfalls für ein Star-Wars-Diorama auseinandernehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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