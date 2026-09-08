GTA 6 als LEGO-Diorama – Fan baut Vice City samt Verfolgungsjagd nach

Die Vorfreude auf GTA 6 bringt immer neue Fanprojekte hervor. Nun sorgt ein selbst gebautes LEGO-Diorama für Aufmerksamkeit, das nicht nur das markante Logo des kommenden Rockstar-Spiels nachbildet, sondern zugleich eine kleine Verfolgungsjagd in Vice City inszeniert.

Verantwortlich für den Eigenbau ist der LEGO-Fan hachiroku24, der sein Modell in der Community präsentierte. Obwohl es sich nicht um ein offizielles Set handelt, wirkt die Konstruktion auf den ersten Blick erstaunlich professionell und könnte problemlos als Sammlerstück für erwachsene GTA-Fans durchgehen.

Vice City aus zahlreichen Klemmbausteinen

Wie sieht das selbst gebaute GTA-6-Set aus? Den Mittelpunkt bildet das typische Grand-Theft-Auto-Logo, dessen kantige Buchstaben vollständig aus LEGO-Elementen zusammengesetzt wurden. Besonders aufwendig fällt die römische Sechs aus, bei der pinkfarbene, violette und orangefarbene Steine den bekannten Farbverlauf der offiziellen Vorlage nachahmen.

Unterhalb des Logos ist eine dynamische Szene aus Leonida zu sehen. Die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia befinden sich gemeinsam in einem kleinen Boot, während ein Polizist vom Ufer aus auf das flüchtende Duo aufmerksam wird. Ein grün-weißes Polizeifahrzeug und mehrere Minifiguren vervollständigen die Verfolgungsjagd.

Auch die Umgebung passt zum sonnigen Schauplatz von GTA 6. Wasser, Straßenabschnitte, Vegetation und Palmen vermitteln auf kleinem Raum das Flair von Vice City. Für die ungewöhnlich strukturierten Palmenstämme kamen unter anderem gestapelte LEGO-Elemente mit der Teilenummer 39262 zum Einsatz, die eigentlich an zerbrochene Eierschalen erinnern.

Begeisterung innerhalb der LEGO-Community

Wie reagieren andere Fans auf das GTA-6-Diorama? In den Kommentaren erhält der Eigenbau viel Lob für seine präzisen Buchstaben, die Farbauswahl und die kompakte Inszenierung. Einige Nutzer geben an, ein solches Set sofort kaufen zu wollen. Andere wünschen sich eine Bauanleitung und eine vollständige Teileliste.

Mehrfach wurde außerdem vorgeschlagen, das Modell bei LEGO Ideas einzureichen. Der Erbauer selbst hält eine Annahme allerdings für unwahrscheinlich. Die erwachsenen Themen der GTA-Reihe mit Gewalt, Kriminalität und weiteren kontroversen Inhalten passen kaum zu den üblichen Vorgaben für offizielle LEGO-Ideas-Projekte.

Damit dürfte das Diorama vorerst ein einmaliges Fanprojekt bleiben. Eine offizielle Kooperation zwischen LEGO und Rockstar Games wurde nicht angekündigt. Das Modell zeigt jedoch eindrucksvoll, wie gut sich das farbenfrohe Vice-City-Design mit klassischen Klemmbausteinen umsetzen lässt.

GTA 6 nähert sich seinem Release

Wann erscheint GTA 6? Rockstar Games plant die Veröffentlichung von GTA 6 für den 19. November 2026. Der Open-World-Titel erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und führt nach Vice City sowie in den umliegenden Bundesstaat Leonida.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Jason und Lucia, die nach einem missglückten Coup in eine weitreichende kriminelle Verschwörung geraten. Das LEGO-Diorama greift diese Partnerschaft bereits auf und verwandelt die beiden Hauptfiguren in ein flüchtendes Minifiguren-Duo.

Wie gefällt euch das selbst gebaute GTA-6-Set? Würdet ihr euch eine offizielle LEGO-Kooperation mit Rockstar Games wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab