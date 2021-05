Ocarina of Time und Majora’s Mask kommen laut Insider für Nintendo Switch

2021 hat gerade erst angefangen (ok, zugegeben sind wir schon im Mai) und das 35. Zelda-Anniversary läuft auf Hochtouren. In diesem Jahr werden Link, Zelda und Ganondorf 35 Jahre alt – ein Grund für ein reges Freudenfest?

Aber Hallo! Nintendo hat bereits mit dem HD-Remastered von The Legend of Zelda Skyward Sword HD die Fangemeinde ins Staunen versetzt, das einen Re-Release für die Nintendo Switch erhält wie viele beliebte Videospiele von Nintendo der Vor-Switch-Ära.

Obendrauf überraschten sie mit einem zauberhaften Joy-Con-Paar im Zelda-Look, das sich farblich an das Master-Schwert und das Hylia-Schild anlehnt. So eindrucksvolle Controller gibt es meiner Meinung nach selten zu sehen auf der Nintendo Switch!

Ocarina of Time und Majora’s Mask für Nintendo Switch?

Während die bisherigen Ankündigungen also durchaus einen Blick wert sind, wartet die Fangemeinde auf weitere Leckerbissen, die womöglich noch in der Schwebe stehen.

Denn es sollen laut Insider noch weitere Spiele folgen, die im Rahmen des 35. Geburtstags der Zelda-Marke angekündigt werden. Ob es wirklich dazu kommt, können wir zwar nicht bestätigen, aber laut Bericht ist dies in trockenen Tüchern.

Auf der einen Seite ist die Rede von „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ und „The Legend of Zelda: Twilight Princess“, die Skyward Sword folgen sollen. Und auf der anderen Seite wird nun „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ und „The Legend of Zelda: Majora’s Mask“ in den Raum geworfen.

Dabei kommt Letzteres jedoch nicht von ungefähr. Industrie-Insider NateDrake, der immer mal wieder Aussagen traf, die sich bewahrheitet haben, spekuliert in seinem neusten Podcast über dieses Vorgehen von Nintendo. Laut Drake sollen es neben Skyward Sword alle vier weiteren Titel bis zum Ende des Jahres auf die Nintendo Switch schaffen.

Ich persönlich halte dies für relativ unwahrscheinlich, dass Nintendo 5 Re-Releases zum Zelda-Franchise in einem einzigen Jahr veröffentlicht. Wobei hier eine Art Doppelpaket im Gespräch ist. Zudem wäre es wohl nicht allzu viel Aufwand für Nintendo, so ein Paket für den eShop zu schnüren, wenn sie lediglich alte Versionen ohne große Verbesserungen nehmen, wie sie es bei Super Mario 3D-AllStars gemacht haben. Möglich ist am Ende alles.

Und dennoch, wir wissen es nicht und es bleibt abzuwarten, ob Nintendo noch die eine oder andere Überraschung für uns bereithält im Laufe des Jahres. In jedem Fall wäre es natürlich wünschenswert, alle Titel auf der Hybrid-Konsole spielen zu können. Dann könnte jeder einfach wählen, welches Spiel man vielleicht noch einmal erfahren möchte. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn man eines der Zelda-Spiele zum Beispiel verpasst hat.