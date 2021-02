Nichts zum 35. Geburtstag von Zelda, mehr Infos erst im Sommer?

Am 21. Februar 2021 feierte das Franchise von The Legend of Zelda den 35. Geburtstag. Mittlerweile gibt es Link, Prinzessin Zelda und die Ganoven wie Ganondorf bereits über 35 Jahre und die Spielreihe steht noch lange nicht vor dem Aus.

Aber halt, einen Moment mal! Feiert Nintendo nicht normalerweise solch ein Anniversary gebührend mit Neuigkeiten und mehr für die Fans? Wo ist also die große Zelda-News-Bombe?

Kein Special zum 35. Geburtstag von Zelda?

Wie wir am Beispiel von Super Mario erkennen können, liebt es das japanische Unternehmen, solche Feierlichkeiten zum Anlass zu nehmen, die weltweite Spielerschaft mit ein paar Schmankerls zu überraschen. Und was war nun mit dem 35. Geburtstag von The Legend of Zelda? Bekommen wir hier gar nichts?

Obgleich es zum eigentlichen Geburtstag am vergangenen Sonntag erst einmal nichts gab, haben sie sicherlich schon etwas mehr in der Pipeline.

Heißt also, dass Nintendo hier sehr wohl einiges für den 35. Geburtstag plant, aber das kommt eben nicht zum eigentlichen Geburtstag, es wird viel mehr in diesem Jahr kommuniziert – wahrscheinlich ab Sommer 2021.

Die 2. Hälfte von 2021 wird deshalb ein besonderer Abschnitt für Nintendo, der voll und ganz im Zeichen von The Legend of Zelda steht. Einige Teile des Anniversary-Specials wurden bereits enthüllt.

Zur Erinnerung: Im letzten Jahr fand der 35. Geburtstag von Super Mario statt. Hier gab es unter anderem über das Jahr verteilt folgende Inhalte:

Super Mario 3D All-Stars – Overview-Trailer zeigt, was uns erwartet!

2021 wird das Jahr von The Legend of Zelda

Einige Teile des großen Zelda-Jahres wurden bereits während der Mega-Direct enthüllt, die im Februrar 2021 gestreamt wurde.

Allem voran gibt es ein neues Zelda-Spiel in diesem Jahr. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist, was der Name schon sagt. Ein HD-Remastered von „The Legend of Zelda: Skyward Sword“ für die Nintendo Switch.

Obendrauf gibt es neue DLCs zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Der Warriors-Ableger wird mit neuen Inhalten wie Charaktermissionen versorgt.

Und zu guter Letzt erklärte Eiji Aounuma, der Serien-Produzent, dass es im Laufe des Jahres Neuigkeiten zu The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 geben wird.

Wobei noch immer unbekannt ist, wann BotW 2 erscheint. Womöglich noch in 2021? Mehr Infos zum potenziellen Release lest ihr hier.

Wann kommen die großen Zelda-Infos?

Insider gehen jetzt davon aus, dass es noch bis zum Sommer dauern könnte, bis dann die ganz großen Zelda-News im Rahmen des Zelda 35. Anniversary geteilt werden. Ob das stimmt, können wir nicht bestätigen und wir sollten die Info nicht auf die Goldwaage legen.

Allerdings wäre es durchaus denkbar, dass hier nach dem Sommer in 2021 noch einiges kommt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wann Nintendo mit dem Mario-Anniversary begann: im September 2020. Was auch recht spät im Jahr war. Die Marketingkampagne für Super Mario läuft im Grunde noch immer und endet wohl erst mit dem Ende des Finanzjahrs im März 2021.

In Insiderkreisen ist die Rede von einem The Legend of Zelda: Twilight Princess HD und einem The Legend of Zelda: Wind Waker HD, während es sogar zu einem Bundle kommen soll.

Am 16. Juli 2021 erscheint jedoch erst einmal The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, zeitgleich mit den Zelda-Joy-Cons. Womöglich wird in diesem Zeitraum noch mehr zum Zelda-Anniversary geteilt? Es bleibt in jedem Fall spannend rund um Link, Zelda und ihre Freunde.

