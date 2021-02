Zelda: Breath of the Wild 2 – Neue Infos laut Nintendo dieses Jahr!

Wann „Zelda: Breath of the Wild 2“ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den meisterwarteten Titeln überhaupt. Das Spiel wurde im Sommer 2019 mit einem kurzen Trailer angekündigt, seitdem gab es keine neuen Infos – seit fast zwei Jahren kein einziges Sterbenswörtchen. Das soll sich aber dieses Jahr endlich ändern!

Keine neuen Infos zu Zelda: Breath of the Wild 2 in der Nintendo Direct, aber …

Nintendo ist gut darin, Geheimnisse zu hüten. Seit dem Reveal im Sommer 2019 fiebern Fans neuen Infos (und vor allem einem Release-Termin) entgegen. Im gesamten Jahr 2020 hörten wir nichts zum Spiel, 2021 macht aber alles besser – auch wenn wir noch warten müssen.

Direct machte Hoffnung: Nach fast endlos langer Zeit – immerhin über 500 Tage Abstinenz – überraschte Nintendo die Videospielwelt mit einer Nintendo Direct und einer Fülle von Ankündigungen. Im Vorfeld fragten sich Zelda-Fans: „Wird es neue Infos zu Breath of the Wild 2 geben?“

Eiji Aonuma wandte sich in der Direct-Präsentation an die Fans und musste diese leider vertrösten: Der Zelda-Producer versicherte, dass die Entwicklung gut vorangeht, aber dass innerhalb der Direct noch keine weiteren Infos aus dem Spiel enthüllt werden.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD offiziell für Nintendo Switch angekündigt!

… später in diesem Jahr packt Nintendo endlich aus!

2021 wird Nintendo endlich liefern: Aonuma versprach, dass später in diesem Jahr neue Infos zu BOTW 2 verkündet werden. Bis dahin müssen wir uns also noch gedulden, im Hintergrund werkeln die Entwickler fleißig an der Fertigstellung und die nötige Qualität des Mammutprojekts.

Zelda: Breath of the Wild erschien im Frühjahr 2017 für Nintendo Switch sowie Wii U und wurde weltweit mit Bestwertungen und Game of the Year-Awards überhäuft. Bis heute zählt der Titel mit einem Metascore von 96/100 zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten.