Animal Crossing: New Horizons erhält Super Mario-Crossover

Zur gestrigen Nintendo Direct stand Super Mario Bros. im Mittelpunkt des Geschehens, denn der kleine Klempner feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum! Animal Crossing: New Horizons darf offenbar mitfeiern, denn im Rahmen des Events wurde auch ein kleines Crossover der beiden Games angekündigt.

Animal Crossing: New Horizons meets Super Mario

Doch was genau erwartet uns in „Animal Crossing: New Horizons“? Leider wurde diesem Thema nur ein kleiner Teil der Nintendo Direct gewidmet. Fest steht jedoch, dass Möbel im Super Mario-Design ins Spiel finden werden!

Super Mario 3D All Stars für Nintendo Switch angekündigt, Spielverkauf limitiert – jetzt vorbestellen!

Damit wird eine lange bestehende Tradition fortgesetzt, denn bisher bot jedes Animal Crossing, inklusive dem Vorgänger New Leaf, Gegenstände aus der Mario-Reihe. Ob es im aktuellsten Ableger Pilz-Stühle oder eine Bowser-Tapete wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Wann erscheinen die Super Mario-Möbel? Als Release wurde der März 2021 angegeben. Wir werden im nächsten Jahr also weiterhin mit frischen Updates und Neuerungen für ACNH versorgt.

Im Herbst 2020 steht auch noch ein weiteres größeres Update für New Horizons an, das uns wahrscheinlich noch etwas besser auf Halloween und Weihnachten vorbereiten wird. Ein genaues Release-Datum gibt es dafür jedoch noch nicht. Vorerst könnt ihr euch nur über die gestartete Eichel- und Zapfen-Saison mit neuen Rezepten freuen. Weitere Events findet ihr in unserem ACNH-Kalender: