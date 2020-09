In Animal Crossing: New Horizons ist zum heutigen 1. September offiziell die Eichel- und Zapfen-Saison gestartet. Mit den Baumfrüchten finden auch neue Rezepte in das Spiel, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Wie lange geht die Eichel- und Zapfen-Saison? Das Event dauert auf der Nordhalbkugel bis zum 30. November. Ihr habt also drei Monate Zeit Eicheln und Tannenzapfen zu sammeln. Für Spieler der südlichen Hemisphäre gilt dagegen der Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai.

Alle Infos zur Eichel- und Zapfen-Saison

Wer heute „Animal Crossing New Horizons“ startet, wird von Melinda mit einem herbstlichen Gruß in Empfang genommen und auf die nun fallenden Eicheln und Zapfen aufmerksam gemacht. Obendrein gibt es das erste Rezept ausgehändigt.

Habt ihr genug gesammelt, könnt ihr euch ans Basteln machen! © Nintendo

Wo finde ich die nötigen Materialien? Um an die Zapfen und Eicheln zu kommen, müsst ihr fortan fleißig an den Bäumchen eurer Insel rütteln. Dabei gilt das einfache Prinzip:

Obst- und Laubbäume : Eicheln

: Eicheln Tannen: Zapfen

Eigentlich logisch, oder? Ihr müsst allerdings etwas Geduld zeigen, denn manchmal dauert es einige Rüttler bis überhaupt etwas aus den Bäumen herausfällt. Möglicherweise habt ihr hinterher einfach einen gigantischen Ast-Vorrat.

Um alle 9 Gegenstände zu bauen, benötigt ihr insgesamt:

30 Eicheln

22 Zapfen

Alle saisonalen Herbst-Anleitungen

Baumfrucht-Bäumchen 6 Zapfen 4 Eicheln 1 Hartholz



Baumfrucht-Lampe 6 Eicheln 4 Lehm



Baumfrucht-Mobile 2 Zapfen 3 Eichel 3 Äste



Eichel-Pochette 6 Eicheln



Fingerschaukel 4 Eicheln 2 Hartholz



Kiefern-Bonsai 8 Zapfen 4 Eicheln 5 Lehm



Laubhaufen 3 Zapfen 5 Unkraut



Laubhaufen in Gelb 3 Eicheln 5 Unkraut



Laub-Lagerfeuer 3 Zapfen 5 Unkraut 3 Äste



Wie finde ich die Anleitungen? Um an die Rezepte zu gelangen müsst ihr Ballons abschießen, Flaschen am Strand öffnen oder euch mit euren Bewohnern gut stellen, die euch die Anleitungen als Freundschaftsdienst persönlich oder via Post vermachen. Dann könnt ihr eure „Animal Crossing New Horizons“-Inseln endlich herbstlicher gestalten.