Unser Planet ist in zwei Hemisphären unterteilt: Südlich des Äquators befindet sich die Südhalbkugel, während die Nordhalbkugel entsprechend nördlich vom Äquator liegt. Warum das wichtig ist?

Animal Crossing: New Horizons ist das erste Spiel der gesamten Reihe in dem ihr zu Beginn selbst entscheiden könnt, ob ihr auf der Nord- oder Südhalbkugel wohnen möchtet. Diese Entscheidung ist für den gesamten Spielverlauf wichtig, da euer Spiel mit der Systemuhr eurer Nintendo Switch verknüpft ist. Spielt ihr zum Beispiel gegen 21 Uhr am Abend, schlägt die Uhr im Spiel ebenfalls 21 Uhr und es ist bereits dunkel. Genauso verhält es sich auch mit den Jahreszeiten. Spielt ihr im Frühling New Horizons, habt ihr im Spiel dieselbe Jahreszeit, vorausgesetzt ihr habt euch für die Nordhalbkugel entschieden. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgedreht, dort würdet ihr im März, April und Mai den Herbst im Spiel erleben.

Nordhalbkugel

Frühling: März, April, Mai

März, April, Mai Sommer: Juni, Juli, August

Juni, Juli, August Herbst: September, Oktober, November

September, Oktober, November Winter: Dezember, Januar, Februar

Südhalbkugel

Frühling: September, Oktober, November

September, Oktober, November Sommer: Dezember, Januar, Februar

Dezember, Januar, Februar Herbst: März, April, Mai

März, April, Mai Winter: Juni, Juli, August

Neben den verschiedenen Jahreszeiten, die den Titel unter anderem optisch völlig unterschiedlich aussehen lassen, hat die Wahl der Hemisphäre außerdem einen großen Einfluss auf die Fauna in „Animal Crossing: New Horizons“. Schließlich lassen sich die 80 verschiedenen Fische im Spiel zu unterschiedlichen Daten fangen, je nachdem für welche Hemisphäre ihr euch zu Beginn entschieden habt.

Fundorte, Uhrzeiten und Preise aller Fische in New Horizons haben wir euch hier aufgelistet.

Bei den Insekten gibt es hingegen keine Unterscheidung zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre. Die Fundorte, Uhrzeiten und Preise aller Insekten im Spiel haben wir euch hier zusammengestellt.

Wie unterscheiden sich die vier Jahreszeiten?

Frühling

Im Frühling blühen in New Horizons die Bäume und ihr könnt euch an der bunten Blumenpracht auf eurer Insel erfreuen. Außerdem werdet ihr zahlreiche Fische und Insekten fangen können, die ihr in den anderen Jahreszeiten nicht zu Gesicht bekommen werdet. Weiterhin dürft ihr euch im Frühling auf den Häschentag und das Angelturnier freuen.

© Nintendo

Sommer

Nach dem Frühling beginnt bekanntermaßen der Sommer, der euch wiederum andere Insekten und Fische präsentiert. Die blühenden Bäume aus dem Frühling erstrahlen jetzt in einem saftigen Grün. Auch hier dürft ihr euch auf verschiedene Events freuen.

© Nintendo

Herbst

Besonders hübsch anzusehen ist der Herbst, da die Blätter der Bäume in verschiedenen Farben erstrahlen, ehe sie braun werden. Dazu werdet ihr Pilze auf eurer Insel erspähen. Fische und Insekten, die es nur im Herbst gibt, lassen sich jetzt fangen. Events im Herbst sind zum Beispiel das Erntedankfest oder Halloween.

© Nintendo

Winter

Schnee gibt es in „Animal Crossing: New Horizons“ wenig überraschend im Winter. Eure gesamte Insel ist in der letzten Jahreszeit von einer weißen Schneedecke bedeckt und die Bäume sind mit bunten Lichtern geschmückt. Fische und Insekten, die es gerne kälter haben, können jetzt von euch gefangen werden. Ein Highlight dürften außerdem die Nordlichter darstellen, die ihr in dieser Jahreszeit beobachten könnt. Vergesst außerdem nicht, einen Schneemann zu bauen!

© Nintendo

Alle Tipps und Tricks für Einsteiger in „Animal Crossing: New Horizons“ haben wir euch hier zusammengefasst. Außerdem erklären wir euch in unserem Guide, wie ihr in New Horizons schnell viele Sternis verdienen könnt.