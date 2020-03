Neben Insekten gibt es in Animal Crossing: New Horizons außerdem zahlreiche Fische, die sich in Flüssen, Teichen und im Meer von euch fangen lassen. Diese könnt ihr nach einem erfolgreichen Fang dem örtlichen Museum spenden oder im Laden gegen Sternis verkaufen, um eure Geldbörse zu füllen.

Hinweis: Wie ihr beim Fangen der Insekten vorgehen solltet und welches Werkzeug dafür zwingend notwendig ist, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Doch um die Fische in New Horizons überhaupt fangen zu können, müsst ihr diese erst einmal entdecken. Und genau das ist bei einigen Exemplaren gar nicht so einfach. Schließlich lassen sich diese jeweils nur zu unterschiedlichen Uhrzeiten und lediglich während bestimmter Monate im Jahr überhaupt finden.

Damit ihr nach und nach alle Fische dem Museum spenden könnt, haben wir für euch eine Übersicht aller Fische in „Animal Crossing: New Horizons“ zusammengestellt. Dabei seht ihr auf einen Blick wie viel diese Wert sind, wo sie sich befinden und vor allem in welchem Monat und zu welcher Uhrzeit. Eine ähnliche Liste haben wir zudem zu den Insekten in New Horizons erstellt, die ihr hier einsehen könnt.

Wichtig: Bei den Fischen gibt es Unterschiede, je nachdem, ob ihr euch auf der Nordhalbkugel oder der Südhalbkugel befindet. In unserer Auflistung weiter unten beschreibt das erste Datum den Zeitraum, in dem ihr den jeweiligen Fisch auf der Nordhalbkugel (in unserem Fall) fangen könnt, während das zweite Datum für den Zeitraum auf der Südhalbkugel steht. Einige der Fische gibt es in der südlichen Hemisphäre nicht, weshalb in diesem Fall nur ein Datum angegeben ist.

Fundorte, Uhrzeiten und Preise aller Fische in Animal Crossing: New Horizons

Bitterling, 900 Sternis, Fluss, Ganztägig, Nov. – März, Mai – Sept. Döbel, 200 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, Ganzjährig Karausche, 160 Sternis, Fluss, Ganztägig, Ganzjährig Hasel, 240 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Ganzjährig Karpfen, 300 Sternis, Teich, Ganztägig, Ganzjährig Koi-Karpfen, 4.000 Sternis, Teich, 16-9 Uhr, Ganzjährig Goldfisch, 1.300 Sternis, Teich, Ganztägig, Ganzjährig Teleskopauge, 1.300 Sternis, Teich, 9-16 Uhr, Ganzjährig Ranchu, 4.500 Sternis, Teich, 9-16 Uhr, Ganzjährig Kilifisch, 300 Sternis, Teich, Ganztägig, April – Aug. Flusskrebs, 200 Sternis, Teich, Ganztägig, April – Sept. Weichschildkröte, 3.750 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Aug. – Sept. Schnappschildkröte, 5.000 Sternis, Fluss, 21-4 Uhr, April – Okt. Kaulquappe, 100 Sternis, Teich, Ganztägig, März – Juli Frosch,120 Sternis, Teich, Ganztägig, Mai- Aug. Flussgrundel,400 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Ganzjährig Bachschmerle, 400 Sternis, Fluss, Ganztägig, März – Mai, Sept. – Nov. Katzenwels, 800 Sternis, Teich, 16-9 Uhr, Mai – Okt. Schlangenkopf, 5.500 Sternis, Teich, 9-16 Uhr, Juni – Aug. Sonnenbarsch, 180 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, Ganzjährig Flussbarsch,300 Sternis, Fluss, Ganztägig, Okt. – März Barsch, 400 Sternis, Fluss, Ganztägig, Ganzjährig Tilapia, 800 Sternis, Fluss, Ganztägig, Juni – Okt., Dez. – April Hecht, 1.800 Sternis, Fluss, Ganztägig, Sept.- Dez., März – Juni Stint, 400 Sternis, Fluss, Ganztägig, Dez. – Febr. Ayu, 900 Sternis, Fluss, Ganztägig, Juli – Sept. Masulachs, 1.000 Sternis, Wasserfall, 16-9 Uhr, März – Juni Sept. – Nov. Saibling, 3.800 Sternis, Wasserfall, 16-9 Uhr, März – Juni, Sept. -Nov. Goldforelle, 15.000 Sternis, Wasserfall, 16-9 Uhr, März – Mai, Sept. – Nov. Huchen, 15.000 Sternis, Wasserfall, 16-9 Uhr, Dez. März Lachs, 700 Sternis, Flussmündung, Ganztägig, Sept., März Königslachs, 1.800 Sternis, Ganztägig, Sept., März Wollhandkrabbe, 2.000 Sternis, Flussmündung, 16-9 Uhr, Sept. – Nov., März – Mai Guppy, 1.300 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, April – Nov. Saugbarbe, 1.500 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, Mai – Sept. Skalar, 3.000 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Mai – Oktober, Nov- . April Kampffisch, 2.500 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, Mai – Okt. Neonsalmer, 500 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, April – Nov., Okt. – Mai Regenbogenfisch, 800 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, Mai – Okt, Nov. – April Piranha, 2.500 Sternis, Fluss, 9-16 Uhr, 20-4 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Arowana, 10.000 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Lachssalmler, 15.000 Sternis, Fluss, 4-21 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Knochenhecht, 6.000 Sternis, Teich, 16-9 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Arapaima, 10.000 Sternis, Fluss, 16-9 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Flösselhecht, 4.000 Sternis, Fluss, 21-4 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Stör, 10.000 Sternis, Flussmündung, Ganztägig, Sept. – März See-Engel, 1.000 Sternis, Meer, Ganztägig, Dez. – März, Juni – Sept. Seepferdchen, 1.100 Sternis, Meer, Ganztägig, April – Nov., Okt. – Mai Anemonenfisch, 650 Sternis, Meer, Ganztägig, April – Sept., Okt. – März Paletten-Doktorfisch, 1.000 Sternis, Meer, Ganztägig, April – Sept., Okt. – März Falterfisch, 1.000 Sternis, Meer, Ganztägig, April – Sept., Okt. – März Napoleonfisch, 10.000 Sternis, Meer, 4-21 Uhr, Juli – Aug. Rotfeuerfisch, 500 Sternis, Meer, Ganztägig, April – Nov., Okt. – Mai Kugelfisch, 5.000 Sternis, Meer, 21-4 Uhr, Nov. – Febr. Igelfisch, 250 Sternis, Meer, Ganztägig, Juli – Sept., Jan. – März Sardelle, 200 Sternis, Meer, 4-21 Uhr, Ganzjährig Makrele, 150 Sternis, Meer, Ganztägig, Ganzjährig Schnabelbarsch, 5.000 Sternis, Meer, Ganztägig, März – Nov., September bis Mai Seebarsch, 400 Sternis, Meer, Ganztägig, Ganzjährig Kaisersschnapper, 3.000 Sternis, Meer, Ganztägig, Ganzjährig Kliesche, 300 Sternis, Meer, Ganztägig, Okt -s April, April – Okt. Flunder, 800 Sternis, Meer, Ganztägig, Ganzjährig Kalmar, 500 Sternis, Meer, Ganztägig, Dez. – Aug., Juni . Febr. Muräne, 2.000 Sternis, Meer, Ganztägig, Aug. – Okt., Febr. – April Nasenmuräne, 600 Sternis, Meer, Ganztägig, Juni – Okt, Dez. – April Thunfisch, 7.000 Sternis, Steg, Ganztägig, Nov. – April Marlin, 10.000 Sternis, Steg, Ganztägig, Nov. – April, Juli – Sept., Jan. – März, Mai – Okt. Stachelmakrele, 4.500 Sternis, Steg, Ganztägig, Mai – Okt. Goldmakrele, 6.000 Sternis, Steg, Ganztägig, Mai – Okt. Mondfisch, 4.000 Sternis, Meer, 4-21 Uhr, Juli – Sept., Jan. bis März Rochen, 3.000 Sternis, Meer, 4-21 Uhr, Aug. – Nov., Febr. – Mai Sägehai, 12.000 Sternis, Meer, 16-9 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Hammerhai, 8.000 Sternis, Meer, 16-9 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Hai, 15.000 Sternis, Meer, 9-16 Uhr, Juni – Sept., Dez. – März Walhai, 13.000 Sternis, Meer, Ganztägig, Juni – Sept., Dez. – März Schiffshalter, 1.500 Sternis, Meer, Ganztägig, Juni – Sept., Dez. – März Anglerfisch, 2.000 Sternis, Meer, 16-9 Uhr, Nov. – März Riemenfisch, 9.000 Sternis, Meer, Ganztägig, Dez. – Mai Glaskopffisch, 15.000 Sternis, Meer, 21-4 Uhr, Ganzjährig Quastenflosser, 15.000 Sternis, Meer (bei Regen), Ganztägig, Ganzjährig

Neben dem Fangen von Fischen gibt es weitere Tipps und Tricks, um in „Animal Crossing: New Horizons“ Sternis zu verdienen. Außerdem verraten wir euch hier die wichtigsten Einsteiger-Tipps.

Unseren Test zu New Horizons könnt ihr euch hier durchlesen.