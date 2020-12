Mit dem großen Sommer-Update für Animal Crossing: New Horizons haben das Schwimmen und Tauchen und damit auch Meerestiere im Spiel Einzug gehalten. Wir verraten euch, wie ihr die Wasserlebewesen fangen könnt, wo ihr sie zu welcher Uhrzeit findet und was die Tiere schlussendlich wert sind.

Wie schwimme und tauche ich in Animal Crossing: New Horizons? Zunächst einmal benötigt ihr dafür einen Taucheranzug, den ihr für 8.000 Nook-Meilen oder 2.000 Sternis im Laden erwerben könnt. Habt ihr den Anzug angezogen, könnt ihr am Strand die A-Taste drücken, um ins Wasser zu hüpfen. Mit dem wiederholten Drücken der A-Taste schwimmt ihr schließlich.

Wie tauche und fange ich Meerestiere in New Horizons? An manchen Stellen findet ihr blubbernde Luftblasen. Wenn ihr an diesen Orten den Y-Button drückt, könnt ihr tauchen. Ihr befindet euch anschließend in einer Draufsicht und folgt einfach dem Schatten um Meerestiere zu fangen.

Animal Crossing: New Horizons – Uhrzeiten und Preise aller Meerestiere

Wir listen euch im Folgenden alle 40 verschiedenen Meerestiere auf und geben an, in welchen Monaten und zu welcher Uhrzeit diese zu finden sind. Entscheidet ihr euch die Tierchen zu verkaufen, erfahrt ihr auch den Preis.

Seeananas (Sea Pineapple): 1.500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: April – August Südhalbkugel: Oktober – Februar

Seegurke (Sea Cucumber) : 500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: November – April Südhalbkugel: Mai – Oktober

Seeschwein (Sea Pig) : 10.000 Sternis Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: November – Februar Südhalbkugel: Mai – August

Seestern (Sea Star): 500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Seeohr (Abalone): 2.000 Sternis Wann: 16 – 9 Uhr Nordhalbkugel: Juni – Januar Südhalbkugel: Dezember – Juli

Seeigel (Sea Urchin): 1.700 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

Griffelseeigel (Slate Pencil Urchin): 2.000 Sternis Wann: 16 – 9 Uhr Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

Seeanemone (Sea Anemone): 500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Ohrenqualle (Moon Jellyfish) : 600 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli- September Südhalbkugel: Januar – Februar

Nacktkiemer (Sea Slug): 600 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Perlmuschel (Pearl Oyster): 2.800 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Miesmuschel (Mussel) : 1.500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juni – Dezember Südhalbkugel: Dezember – Juni

Auster (Oyster) : 1.100 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: September – Februar Südhalbkugel: März – August

Kammmuschel (Scallop) : 1.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Babylon-Seeschnecke (Whelk): 1.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Turbanschnecke (Turban Shell) : 1.000 Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: März – Mai, September – Dezember Südhalbkugel: März – Juni, September – November

Große Riesenmuschel (Gigas Giant Clam): 15.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

Perlboot (Chambered Nautilus) : 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: März – Juni, September – November Südhalbkugel: März- Mai, September – Dezember

Oktopus (Octopus) : 1.200 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Regenschirm-Oktopus (Umbrella Octopus) Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: März – Mai, September – November Südhalbkugel: März – Mai, September – November



Vampirtintenfisch (Vampire Squid) : 10.000 Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: Mai – August Südhalbkugel : November – Februar

Leuchtkalmar (Firefly Squid): 1.400 Wann: 21-4 Uhr Nordhalbkugel: März – Juni Südhalbkugel : September – Dezember

Gazami-Krabbe (Gazami Crab): 2.200 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juni – November Südhalbkugel: Dezember – Mai

Pazifik-Taschenkrebs (Dungesness Crab) : 1.900 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: November – Mai Südhalbkugel: Mai -November

Rote Königskrabbe (Red King Crab) : 8.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Januar – März Südhalbkugel: November – Dezember

Schneekrabbe (Snow Crab): 6.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: November – April Südhalbkugel: Mai – Oktober

Seepocke (Acorn Barnacle): 600 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Riesenkrabbe (Spider Crab): 10.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: März – April Südhalbkugel: September – Oktober

Kuruma-Garnele (Tiger Prawn) : 3.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juni – September Südhalbkugel: Dezember – März

Botan-Garnele (Sweet Shrimp) : 1.400 Sternis Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: September – Februar Südhalbkugel: März – August

Fangschreckenkrebs (Mantis Shrimp): 2.500 Sternis Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

Langust (Spiny Lobster): 5.000 Sternis Wann: 21-4 Uhr Nordhalbkugel: Oktober – Dezember Südhalbkugel: April – Juni

Hummer (Lobster): 4.500 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: April – Juni, Dezember – Januar Südhalbkugel: Juni – Juli, Oktober – Dezember

Riesenassel (Giant Isopod): 12.000 Sternis Wann: 9-16 Uhr Nordhalbkugel: Juli – Oktober Südhalbkugel: Januar – April

Pfeilschwanzkrebs (Horseshoe Crab): 2.500 Sternis Wann: 21-4 Uhr Nordhalbkugel: Juli – September Südhalbkugel: Januar – März

Röhrenaal (Spotted Garden Eel): 1.100 Sternis Wann: 4-21 Uhr Nordhalbkugel: Mai – Oktober Südhalbkugel: November – April

Meerstrudelwurm (Flatworm) : 700 Sternis Wann: 16-9 Uhr Nordhalbkugel: August – September Südhalbkugel: Februar – März

Gießkannenschwamm (Venus‘ Flower Basket) : 5.000 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Oktober – Februar Südhalbkugel: April – August

Wakame-Alge (Seaweed) : 600 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Oktober – Juli Südhalbkugel: April – Januar

Kriechsprossalge (Sea Grapes) : 900 Sternis Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juni – September Südhalbkugel: Dezember – März

Neben dem Fangen der Meerestiere gibt es zudem die Möglichkeit Fische und Insekten für das Museum zu fangen und natürlich Sternis zu verdienen. Alle anderen Guides und Informationen zu Updates und Events findet ihr auf unserer Themenseite.