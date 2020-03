Animal Crossing: New Horizons

Einen Großteil eurer Zeit in Animal Crossing: New Horizons werdet ihr mit der Suche nach Insekten beschäftigt sein. Diese könnt ihr nach einem erfolgreichen Fang dem örtlichen Museum verkaufen, um eure Geldbörse mit Sternis zu füllen. Wie ihr beim Fangen der Insekten vorgehen solltet und welches Werkzeug dafür zwingend notwendig ist, erklären wir euch in diesem Beitrag. Doch um Insekten in New Horizons überhaupt fangen zu können, müsst ihr diese erst einmal entdecken. Und genau das ist bei einigen Exemplaren gar nicht so einfach. Schließlich lassen sich diese jeweils nur zu unterschiedlichen Uhrzeiten und lediglich während bestimmter Monate im Jahr überhaupt finden. Damit ihr nach und nach alle Insekten dem Museum verkaufen könnt, haben wir für euch eine Übersicht aller Insekten in „Animal Crossing: New Horizons“ zusammengestellt. Dabei seht ihr auf einen Blick wie viel diese Wert sind, wo sie sich befinden und vor allem in welchem Monat und zu welcher Uhrzeit. Wichtig: Bei den Insekten gibt es nicht wie bei den Fischen eine Unterscheidung zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre. © Nintendo Fundorte, Uhrzeit und Preis alle Insekten in Animal Crossing: New Horizons Kohlweißling, 160 Sternis, fliegt umher, 4-19 Uhr, Sep. – Juni, März – Dez. Zitronenfalter, 160 Sternis, fliegt umher, 4-19 Uhr, Sep. – Juni, März – Dez. Schwalbenschwanz, 240 Sternis, fliegt umher, 4-19 Uhr, März – Sep., Sep. – März Ritterfalter, 2.500 Sternis, fliegt umher, 4-19 Uhr, März – Juni, Sep. – Dez. Kolibrifalter, 300 Sternis, fliegt umher, 4-19 Uhr, April – Aug., Okt. Feb. Weiße Baumnymphe, 1.000 Sternis, fliegt umher, 8-19 Uhr, Ganzjährig Japan-Schillerfalter, 300 Sternis, fliegt umher, 8-9 Uhr, Mai – Aug., Nov.- Feb. Monarchfalter, 140 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr, Sep. – Nov., März – Mai Himmelsfalter, 4.000 Sternis, fliegt umher, 17-8 Uhr, Dez. – März, Juni – Sep., Juni – Sep., Dez. – März Agrias-Falter, 3.000 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr April – Sep., Okt – März Troides brookiana, 2.500 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr, April – Sep., Dez. – Feb., Juni – Aug., Okt. – März Vogelfalter, 4.000 Sternis, fliegt umher, 8-16 Uhr, Mai – Sep., Nov. – März Motte, 130 Sternis, fliegt umher, 19-4 Uhr, Ganzjährig Atlasspinner, 3.000 Sternis, fliegt umher, 19-4 Uhr, April – Sep., Okt. – März Regenbogenfalter, 2.500 Sternis, fliegt umher, 8-16 Uhr, April – Sep., Okt – März Nasenschrecke, 200 Sternis, Boden, 8-19 Uhr, April – Nov., Okt. – Mai Wanderschrecke, 600 Sternis, Boden, 8-19 Uhr, Aug. – Nov., Feb. – Mai Heuschrecke, 400 Sternis, Boden, 8-19 Uhr, Aug. – Nov., Feb. – Mai Grashüpfer, 160 Sternis, Boden, 8-17 Uhr, Juli – Sep., Jan. – März Grille, 130 Sternis, Boden, 17-8 Uhr, Sep. – Nov., März – Mai Singgrille, 430 Sternis, Boden, 17-8 Uhr, Sep. – Okt., März – April Gottesanbeterin, 430 Sternis, Blumen, 8-16 Uhr, März – Nov., Sep. – Mai Orchideenmantis, 2.400 Sternis, Blumen, 8-17 Uhr, März- Nov., Sep. – Mai Honigbiene, 200 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr, März – Juli, Sep. – Jan. Wespe, 2.500 Sternis, Bäume schütteln, Ganztägig, Ganzjährig Braunzikade, 250 Sternis, an Bäumen, 8-17 Uhr, Juli – Aug., Jan. – Feb. Hyalessa-Zikade, 300 Sternis, an Bäumen, 8-17 Uhr, Juli – Aug., Jan. -Feb. Riesenzikade, 500 Sternis, an Bäumen, 8-17 Uhr, Juli – Aug., Jan. – Feb. Bergzikade, 400 Sternis, an Bäumen, 8-17 Uhr, Aug. – Sep., Feb. – März Abendzikade, 550 Sternis, an Bäumen, 4-8 Uhr, 16-19 Uhr, Juli – Aug., Jan. – Feb. Zikadenlarvenhaut, 10 Sternis, an Bäumen, Ganztägig, Juli – Aug., Jan. – Feb. Feuerlibelle, 180 Sternis, fliegt umher, 8-19 Uhr, Sep. – Okt., März – April Königslibelle, 230 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr, April – Okt., Okt. – April Quelljungfer, 4.500 Sternis, fliegt umher, 8-17 Uhr, Mai – Okt., Nov. – April Seejungfer, – Sternis, Ganztägig, Nov. – Feb., Mai – Aug. Glühwürmchen, – Sternis, 19-4 Uhr, Juni, Dez. Maulwurfsgrille, 500 Sternis, in der Erde, Ganztägig, Nov. – Mai, Mai- Nov. Wasserläufer, 130 Sternis, Fluss auf dem Wasser, 8-19 Uhr, Mai – Sep., Nov. – März Schwimmkäfer, 800 Sternis, Fluss in dem Wasser, 8-19 Uhr, Mai – Sep., Nov. – März Riesenwanze, 2.000 Sternis, Fluss im Wasser, 19-7 Uhr, April – Sep., Okt. – März Stinkwanze, 120 Sternis, Blumen, Ganztägig, März – Okt., Sep. – April Gesichtswanze, 1.000 Sternis, Blumen, 19-8 Uhr, März – Okt., Sep. – April Marienkäfer, 200 Sternis, Blumen, 8-17 Uhr, März – Juni, Okt., April, Sep. – Dez. Sandlaufkäfer, 1.500 Sternis, Boden, Ganztägig, Feb. – Okt., August – April Prachtkäfer, 2.400 Sternis, Baumstumpf, Ganztägig, April – Aug., Okt. – Feb. Geigenkäfer, 450 Sternis, Baumstumpf, Ganztägig, Mai – Juni, September – November, März – Mai, Nov. – Dez. Fichtenbock, 350 Sternis, Baumstumpf, Ganztägig, Ganzjährig Alpenbock, 3.000 Sternis, Baumstumpf, Ganztägig, Mai – Sep., Nov. – März Blaurüsselkäfer, 800 Sternis, Baumstumpf, Ganztägig, Juli – Aug., Jan. – Feb. Mistkäfer, 300 Sternis, Boden, Ganztägig, Jan. – Feb., Dez. Gold-Mistkäfe, 3.000 Sternis, Boden, Ganztägig, Juli – Sep., Jan. – März Goldskarabäus, 10.000 Sternis, an Bäumen, 32-8 Uhr, Juli – Aug. Japan-Rosenkäfer,200 Sternis, an Bäumen, Ganztägig, Juni – Aug. Goliathkäfer, 8.000 Sternis, an Palmen, 17-8 Uhr, Juni – Sept. Sägezahn-Hirschkäfer, 2.000 Sternis, an Bäumen, Ganztägig, Juli – Aug. Hirschkäfer, 1.000 Sternis, an Bäumen, Ganztägig, Juli – Aug. Riesen-Hirschkäfer, 10.000 Sternis, an Bäumen, 23-8 Uhr, Juli – Aug. Pracht-Hirschkäfer, 6.000 Sternis, an Bäumen, 19-8 Uhr, Apr. – Aug. Cyclommantus, 8.000 Sternis, an Palmen, 19-8 Uhr, Juli – Aug., Dez. – Jan. Giraffenhirschkäfer, 12.000 Sternis , an Bäumen, 17-8 Uhr, Juli – Aug. Nashornkäfer, 1.350 Sternis, an Bäumen, 17-8 Uhr, Juli – Aug. Atlaskäfer, 8.000 Sternis, an Palmen, 17-8 Uhr, Juli – Aug. Elefantenkäfer, 8.000 Sternis, an Palmen, 17-8 Uhr, Juli – Aug. Herkuleskäfer, – Sternis, an Palmen, – Uhr, Juli – Aug. Stabschrecke, 600 Sternis, Bäume schütteln, 4-8 Uhr, 17-19 Uhr, Juli – Nov. Blattschrecke, 600 Sternis, als Möbelstück getarnt auf dem Boden, Ganztägig, Juli – Sept. Sackträger, 600 Sternis, Bäume schütteln, Ganztägig, Ganzjährig Ameise, 80 Sternis, Verottete Frucht, Ganztägig, Ganzjährig Einsiedlerkrebs, 1.000 Sternis, am Strand, 19-8 Uhr, Ganzjährig Ligia exotica, 200 Sternis, Strandfelsen, Ganztägig, Ganzjährig Fliege, 60 Sternis, Müll, Ganztägig, Ganzjährig Mücke, 130 Sternis, fliegt umher, 17-4 Uhr, Juni – Sep., Dez.- März Floh, 70 Sternis, auf Nachbarn, Ganztägig, April – Sep., Okt. – Mai Schnecke, 250 Sternis, Steine, Ganztägig (Regen), Ganzjährig Kugelassel, 250 Sternis, aus Steinen, 23-16 Uhr, Sep. – Juni, März – Dez. Hundertfüßer, 300 Sternis, aus Steinen, 16-23 Uhr, Sep.- Juni, März – Dez. Spinne, 600 Sternis, Bäume schütteln, 19-8 Uhr, Ganzjährig Vogelspinne, 8.000 Sternis, Boden, 19-4 Uhr, Nov. – April, Mai – Okt. Skorpion, 8.000 Sternis, Boden, 19-4 Uhr, Mai – Okt., Nov. – April Neben dem Fangen von Insekten gibt es weitere Tipps und Tricks, um in „Animal Crossing: New Horizons“ Sternis zu verdienen. Außerdem verraten wir euch hier die wichtigsten Einsteiger-Tipps. Unseren Test zu New Horizons könnt ihr euch hier durchlesen.

