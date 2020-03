Was gibt es Schöneres als während einer klaren Nacht in den funkelnden Sternenhimmel zu schauen und möglicherweise sogar eine Sternschnuppe zu entdecken? Natürlich, Animal Crossing New Horizons zu spielen!

Doch ihr könnt euren nächtlichen Beobachtungen auch in dem Nintendo-Titel nachgehen und dafür sogar eine ganz spezielle Belohnung erhalten. Was ihr dafür genau machen müsst und welches Geschenk für euch am Ende dabei herausspringt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen unseres Guides.

So erhaltet ihr Sternensplitter in Animal Crossing: New Horizons

Bevor ihr überhaupt Sternschnuppen beobachten könnt, solltet ihr bei einem zufälligen Treffen mit Eufemia, der Schwester des Museumdirektors Eugen, sprechen. Ihr erfahrt von der Eule einige interessante Informationen über Sternschnuppen und den sogenannten Sternenstab, für den ihr hierbei bereits das entsprechende Bastelrezept erhaltet.

Ihr bekommt weiterhin die wertvolle Info, dass ihr während der täglichen Ansprache von Tom Nook beziehungsweise Melinda die Ohren spitzen solltet. Denn hier erfahrt ihr, ob es sich Abends/Nachts lohnt in den Himmel zu schauen. Ein weiteres Zeichen, dass Sternschnuppen auf dem Weg sind, erhaltet ihr durch ein akustisches Zeichen. Wenn ihr dieses hört, solltet ihr euren Blick möglichst schnell in den Nachhimmel schweifen lassen. Erblickt ihr tatsächlich eine Sternschnuppe, solltet ihr die A-Taste drücken und euch etwas wünschen. Es kommt durchaus vor, dass weitere Sternschnuppen über den Himmel huschen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Am darauffolgenden Tag könnt ihr dann den Strand nach Sternensplittern, Riesensternensplittern oder seltenen Widder-Splittern absuchen. Schließlich benötigt ihr für den Sternenstab insgesamt drei normale und einen Riesensternensplitter.

Was kann der Sternenstab?

In „Animal Crossing: New Horizons“ gibt es verschiedene solcher Zauberstäbe, mit denen ihr eure gespeicherten Looks (insgesamt 8 verschiedene Outfits) durch ein einfaches Wedeln an Ort und Stelle verändern könnt.

Neben dem Sternenstab gibt es unter anderem einen Bambusstab, dessen Bastelanleitung ihr viel früher im Spiel in einem Ballon entdecken könnt. Daraus lässt sich ebenfalls ein Zauberstab basteln, allerdings benötigt ihr in diesem Fall nur drei einfache Sternfragmente.