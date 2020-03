Ihr habt ein Gebäude errichtet, wollt es nun aber umsetzen? Animal Crossing: New Horizons ist der erste Ableger der Reihe, in dem genau das möglich ist. Wir sagen euch, wie ihr euer eigenes Haus, das Haus eines Bewohners oder Einrichtungen wie den Laden oder das Museum nachträglich ganz einfach an einen anderen Ort positionieren könnt.

„Animal Crossing: New Horizons“ bietet so viele Freiheiten wie nie zuvor in der Reihe. Das gilt auch für die Standortwahl der Gebäude. Nachdem ihr ein Gebäude gebaut habt, muss es nicht für den Rest des Spiels an genau dieser Stelle stehen bleiben. Sinnt es euch nach einem Ortswechsel, dann könnt ihr Häuser nach Belieben verschieben.

Animal Crossing: New Horizons: Tipps und Tricks für Einsteiger

Euer eigenes Heim in Animal Crossing: New Horizons neu positionieren

Damit ihr den Ort eines Gebäudes wechseln könnt, müsst ihr erstmal das Service-Center auf die nächste Stufe bringen. Sprich: Es muss zu einem Gebäude ausgebaut sein. Anschließend könnt ihr mit Tom Nook an seinem Schalter reden. Wollt ihr mit eurem eigenen Haus an einem anderen Ort auf der Insel umziehen, dann wählt die Option „Eigenheim-Beratung“ und anschließend „Ich will umziehen“.

© Nintendo

Ihr müsst den Kredit eures Hauses dafür nicht komplett abbezahlt haben. Für das Verschieben des Hauses fällt allerdings eine Gebühr von 30.000 Sternis an. Am nächsten Tag findet ihr eure eigenen vier Wände an einer anderen Stelle wieder.

Andere Gebäude verschieben

Da ihr der Inselsprecher seid, dürft ihr sogar die Wohnhäuser von anderen Bewohnern sowie beispielsweise den Laden oder das Museum verschieben. Sie sind also nicht zwangsläufig an die Stelle gebunden, an der ihr sie zuerst platziert habt.

© Nintendo

Um ein solches Gebäude zu verschieben, sprecht mit Tom Nook an seinem Schalter im ausgebauten Service-Center und wählt die Option „Infrastruktur“ und anschließend „Positionen ändern“. Daraufhin fragt euch Tom Nook, von was ihr die Position ändern wollt. Entscheidet euch also für das Gebäude oder Wohnhaus, das ihr umsetzen wollt.

Ein fremdes Gebäude umzusetzen ist teurer als bei eurem eigenen Heim. Dies kostet nämlich 50.000 Sternis.