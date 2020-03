Zu Beginn von Animal Crossing: New Horizons könnt ihr noch nicht alle Gebiete eurer Insel erreichen. Recht schnell bekommt ihr zwar den Sprungstab und die Leiter, um Flüsse sowie Steilhänge zu überwinden, doch ihr wollt bestimmt Brücken und Aufgänge/Treppen dafür nutzen. Wir sagen euch, wie sich die hilfreichen Bauwerke errichten lassen.

Eigenes Haus und andere Gebäude in Animal Crossing: New Horizons umsetzen – So geht’s!

Brücken und Aufgänge in Animal Crossing: New Horizons bauen

Das erste Brückenbauset könnt ihr durch Tom Nooks Aufgaben erhalten. Nämlich dann, wenn es darum geht, für drei neue Bewohner je ein Heim bauen zu lassen. Anschließend dauert es ein wenig, bis ihr weitere Brücken (sowie Aufgänge) errichten dürft.

Sobald ihr das Service-Center ausgebaut habt und es sich in einem richtigen Gebäude befindet, könnt ihr an Tom Nooks Schalter weitere Brücken- und Aufgangbauten in Auftrag geben. Kratzt dafür aber euer letztes Kleingeld zusammen. Die Preise sind ganz schön happig.

© Nintendo

Sagt Tom Nook, dass ihr eine Brücke oder einen Aufgang bauen wollt. Er stellt euch verschiedene Modelle vor, aus denen ihr dann wählen dürft. Habt ihr euch entschieden (und könnt es bezahlen), erhaltet ihr ein entsprechendes Baukit und könnt es an die Stelle positionieren, an der die Brücke oder der Aufgang gebaut werden soll. An dem Bauplatz erscheint ein Gyroid, bei dem ihr den Preis für den Bau bezahlt.

Der Betrag muss nicht komplett von euch gezahlt werden. Bewohner und Freunde können dabei finanzielle Unterstützung leisten. Nach Bezahlung des Betrags dauert es einen Tag, bis das entsprechende Bauprojekt fertiggestellt ist.

Beachtet: Es kann nicht mehr als ein Bauauftrag zur selben Zeit ausgeführt werden.

Welche Brücken und Aufgänge gibt es?

Es stehen 8 Brücken zur Auswahl:

Baumstammbrücke: 98.000 Sternis

98.000 Sternis Hängebrücke: 129.800 Sternis

129.800 Sternis Holzbrücke: 168.000 Sternis

168.000 Sternis Steinbrücke: 168.000 Sternis

168.000 Sternis Backsteinbrücke: 198.000 Sternis

198.000 Sternis Eisenbrücke: 228.000 Sternis

228.000 Sternis Japan-Brücke: 228.000 Sternis

228.000 Sternis Rot-Japan-Brücke: 228.000 Sternis

Es stehen 8 Aufgänge/Treppen zur Auswahl:

Hangpfad: 98.000 Sternis

98.000 Sternis Blau-Bretterrampe: 128.000 Sternis

128.000 Sternis Weiß-Bretterrampe: 128.000 Sternis

128.000 Sternis Baumstammtreppe: 168.000 Sternis

168.000 Sternis Steintreppe: 168.000 Sternis

168.000 Sternis Backsteintreppe: 198.000 Sternis

198.000 Sternis Blau-Stahltreppe: 228.000 Sternis

228.000 Sternis Rot-Stahltreppe: 228.000 Sternis

Brücken und Aufgänge abreißen oder neu positionieren

Brücken und Aufgänge lassen sich bei Bedarf verschieben, nachdem sie einmal gebaut wurden. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch komplett abreißen lassen.

Sagt Tom Nook, ihr wollt etwas abreißen und anschließend, um welches Bauprojekt es geht. Als Gebühr werden jeweils 10.000 Sternis fällig.