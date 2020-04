Mit dem Update 1.2.0 haben neue Bewohner ihren Weg in Animal Crossing: New Horizons gefunden. Unter ihnen ist der kunstaffine Reiner, der von nun an gelegentlich seinen Weg auf eure Insel finden wird. Der pfiffige Fuchs ist außerdem der Schlüssel zur Eröffnung eurer Kunstgalerie im Museumsgebäude. Wir erklären euch in unserem Leitfaden, wie genau ihr mit dem Sammeln von Kunstwerken beginnt.

Animal Crossing: New Horizons – Update 1.2.0 mit Gerd, Reiner, Geschenken und dem Tag der Erde

So findet ihr Reiner in Animal Crossing: New Horizons

Euer Museums wird nach der Update-Installation nicht direkt um die Galerie erweitert. Zunächst müsst ihr hierfür Reiner begegnen. Der Kunstfuchs erscheint in ACNH an zufälligen Tagen auf eurer schönen Insel und hat dann einige großartige Antiquitäten, Möbel und Gemälde im Gepäck, unter denen sich Echtheiten, aber auch Fälschungen befinden. Damit Reiner aber überhaupt erstmalig auf eurer Insel erscheint, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Ladet das Update 1.2.0 für „Animal Crossing: New Horizons“ auf eure Nintendo Switch herunter. Begebt euch ins Museum und sprecht mit Eugen. Der offenbart euch, dass künftig eine Galerie ihren Platz im Museum finden könnte, wenn denn die passenden Kunstwerke zur Verfügung stehen mögen.

Sprecht Eugen im Museum an. © Nintendo

Wenn ihr 24 Stunden später beziehungsweise am nächsten Tag euer Spiel startet, verkündet Melinda in ihrer morgendlichen Bekanntgabe, dass sich eine verdächtige Person auf der Insel aufhält: Reiner. Sucht Reiner nun auf eurer Insel und sprecht ihn an. Der Fuchs sollte beim ersten Mal irgendwo in der Gegend herumlaufen. Von da an könnt ihr Reiners Schatzkutter betreten, in dem der Händler all seine wertvollen (und gefälschten) Kunststücke verbirgt.

Wie eröffne ich die Kunstgalerie in New Horizons?

Habt ihr euch ausreichend mit Reiner bekannt gemacht, könnt ihr von nun an sein mysteriöses Schiffchen am nördlichen Ende eurer Insel betreten. Der dortige kleine geheime Strandabschnitt ist in Zukunft stets die Anlegestelle für den Antiquitätenhändler.

Reiner Kutter befindet sich am nördlichen Ende eurer Insel. © Nintendo

Zu bieten hat Reiner so einiges, doch Vorsicht: Nicht alles ist Gold, was glänzt. Denn unter den vier Kunstwerken, die er bei seinen Besuchen neben zwei Möbelstücken dabei hat, sind stets drei Fälschungen.

Demnach ist nur eines der Gemälde oder Statuen tatsächlich ein Original. Habt ihr das echte Werk jedoch ausfindig machen können und spendet euer erstes Kunstobjekt dem Museum, schaltet ihr die Ausstellung frei und habt am nächsten Tag eine Kunstgalerie.

Leitfaden: Wie erkenne ich eine Fälschung?

Zwar sehen die von Reiner angebotenen Kunstgegenstände zunächst alle seinem originalen Vorbild recht ähnlich. Immerhin basieren alle Kunstwerke in „Animal Crossing: New Horizons“ auf tatsächlich existierenden Gemälden und Plastiken berühmter Künstler. Dennoch offenbaren einige Details, dass es sich nicht immer um ein echtes Werk handeln muss.

Schaut euch die Angebote des Kunstfuchses ganz genau an. © Nintendo

Schaut ihr genau hin, könnt ihr gegebenenfalls abweichende Farben oder fehlende, veränderte und hinzugedichtete Bildelemente erkennen. Seid ihr mit dem Original nicht vertraut, googelt doch einfach die berühmten Kunstwerke und vergleicht sie mit dem Animal Crossing-Pendant.

Weitere Guides und Informationen zum Spiel findet ihr übrigens auf unserer Themenseite. Alle Events, die neben dem laufenden Tag der Erde stattfinden, könnt ihr in unserem Kalender nachschlagen.