In wenigen Tagen finden zwei neue Charaktere ihren Weg in Animal Crossing: New Horizons. Am 23. April 2020 steht nämlich ein neues kostenloses Update ins Haus, das uns einige neue Möglichkeiten zum Basteln, Dekorieren, Sammeln und Geld verdienen bietet.

Neben neuen potenziellen Inselbewohnern werden dafür die neuen altbekannten Gesichter Gerd das Faultier und Reiner der Kunstfuchs euer Eiland regelmäßig besuchen. Wer die beiden überhaupt sind und was sie auf eurer Insel treiben, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Animal Crossing: New Horizons – Wer ist Gerd?

Viele sollten Gärtner Gerd mit dem immerwährenden Lächeln und der Schwäche für Pflanzen schon aus vorangegangen Teilen wie Animal Crossing: New Leaf kennen. Mit seiner Fahrenden Gärtnerei kehrt er in New Horizons nun in einer mobilen Form zurück, um euch mit zauberhaften Hecken und Büschen auszustatten, die eure Insel noch schöner gestalten. Außerdem wird er wohl darüber Bescheid wissen, wie ihr um einiges effizienter Unkraut jäten könnt.

Mit dem neuen Update kommt Gerd auf eure New Horizons-Insel. © Nintendo

Das Faultier mit dem grünen Daumen findet dabei zum wohl denkbar besten Zeitpunkt ins Spiel, denn ab dem 23. April bis zum 4. Mai findet in „Animal Crossing: New Horizons“ der Tag der Natur statt, bei dem ihr im Rahmen des Nook Meilenprogramms einige extra Meilen sammeln könnt, indem ihr alles tut, was im Zeichen der Erde steht: Gießen, Setzlinge pflanzen und Blumen aussäen.

Animal Crossing: New Horizons – Wer ist Reiner?

Reiner (Englisch: Redd) sollte ebenfalls einigen versierten Animal Crossing-Spielern ein Begriff sein, denn der Fuchs ist bereits seit dem ersten Teil der Reihe mit dabei. Mit seinem Zelt stand er zumeist auf dem Rathausplatz der Stadt, in „Animal Crossing: New Horizons“ jedoch kommt er mit seinem zwielichtigen Schatzkutter am nördlichen Ufer eurer Insel an, verkauft jedoch wie eh und je verschiedene Antiquitäten und Gemälde.

Doch Vorsicht: Reiner ist dafür bekannt, einige gefälschte Kunstwerke zu vertreiben, nicht umsonst ist es in seinem Kutter so dunkel wie im Hinterzimmer eines illegalen Poker-Turniers. Macht euch also darauf gefasst, so einigen billigen Plagiaten zum Opfer zu fallen und nehmt eure Waren vorm Kauf genauer in Augenschein.

Mit echten und falschen Kunstwerken kommt Reiner in New Horizons zurück. © Nintendo

Die gesammelten Objekte könnt ihr dann in der mit dem neuen Update kommenden Kunstgalerie sammeln, die dem Museum hinzugefügt wird. Die Erweiterung findet jedoch erst statt, wenn ihr das erste Kunstwerk tatsächlich gestiftet habt.

Alle weiteren Guides zu „Animal Crossing: New Horizons“ findet ihr in unserer Lösungsübersicht. Kommende Ereignisse könnt ihr außerdem in unserem Event-Kalender nachschlagen.