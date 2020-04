Wer in Animal Crossing: New Horizons die eigene Insel mit einigen weiteren Blümchen verzieren will, die nicht nur gelb, rot oder weiß sind, muss die farbenfrohen Pflanzen zunächst selbst züchten. Was ihr dafür benötigt und wie das Kreuzen der Blumen funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide.

Die 8 verschiedenen Blumenarten

Je nachdem für welche Insel ihr euch zu Beginn von „Animal Crossing: New Horizons“ entscheidet, erscheinen auf eurem kleinen persönlichen Eiland spezifische Blumenarten. Deshalb wachsen auf jedem Terrain nur ganz bestimmte Gattungen, ähnlich wie bei den Obstbäumen. An manche davon gelangt ihr erst, wenn ihr die Leiter freigeschaltet und auf höher gelegene Ebenen steigen könnt. Insgesamt gibt es die folgenden 8 Blumenarten:

Anemone

Cosmea

Crysantheme

Hyazinthe

Lilie

Rose

Tulpe

Veilchen

Tulpen sind eine der 8 Blumenarten in Animal Crossing: New Horizons. © Nintendo

Wie erhalte ich weitere Blumenarten?

Um weitere Blumenarten pflanzen und kreuzen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Im Laden kaufen: Habt ihr den Laden von Nepp und Schlepp bereits ausgebaut, könnt ihr dort neben den heimischen drei Arten, eine vierte zufällige Blumenart kaufen.

Meilenticket-Insel besuchen: Habt ihr euch in Nooks Bonusprogramm ein Meilenticket besorgt, könnt ihr andere mysteriöse Inseln besuchen, die eine eigene Vegetation und damit auch andere Pflanzenarten besitzen. Die Wahrscheinlichkeit für besondere Blumenarten ist dennoch leider sehr gering.

Insel anderer Spieler besuchen: Wollt ihr nicht auf den Zufall hoffen, empfehlen wir einen Besuch bei befreundeten Spielern. Die dort wachsenden Blumen könntet ihr dann, natürlich mit Erlaubnis, einfach ausgraben und mit auf eure Insel nehmen. Oder ihr kauft im dortigen Laden die entsprechenden Samen.

Wie züchte ich weitere Blumenfarben?

Für mehr Farbenvielfalt unter euren Blümchen müsst ihr zunächst einige Bedingungen erfüllen. Eine Garantie für einen Erfolg am Folgetag ist das allerdings nicht, sie sind nur ein grundlegender Faktor für eine erfolgreiche Kreuzung eurer Blumen in „Animal Crossing: New Horizons“:

Die gewählten Pflanzen müssen vollständig ausgewachsen sein und in Blüte stehen.

Die Pflanzen müssen einen Tag vor der Kreuzung gegossen werden.

Die Pflanze muss in unmittelbarer Nähe zu einer anderen Pflanze stehen.

Ein Feld in der Nähe muss frei bleiben, um Platz für die gekreuzte Pflanze zu ermöglichen, die beste Form ist deshalb eine X-Form. In den entsprechenden Lücken sollten dann die Neukreationen eurer Blumen wachsen.

Legt eure Blumen in New Horizons für eine erfolgreiche Kreuzung in X-Form an. © Nintendo

Beachtet: Regen ist für eure Pflanzen gleichbedeutend mit dem Gießen durch die Gießkanne. Setzt also wirklich nur die Blumen zusammen, die ihr kreuzen möchtet und gießt auch wirklich nur diese Exemplare täglich. Gegossene Blumen erkennt ihr an dem Funkel-Effekt.

New Horizons: Zuchtliste mit allen Kreuzungsmöglichkeiten

Im Folgenden könnt ihr nachlesen, welche Blumen ihr in „Animal Crossing: New Horizons“ kreuzen müsst, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Bei einigen Farbvarianten kann es sein, dass ihr zunächst eine Hybrid-Farbe züchten müsst, um eine weitere spezielle Farbe erhalten zu können.

Anemonen

Rot + Orange = Pink

Weiß + Weiß = Blau

Blau + Pink = Lila

Blau + Blau = Lila

Chrysanthemen

Weiß + Rot = Pink

Weiß + Weiß = Lila

Lila + Lila = Grün

Hyazinthen

Weiß + Rot = Pink

Weiß + Weiß = Blau

Rot + Rot = Blau

Gelb+ Rot = Orange

Blau + Blau = Lila

Orange + Orange = Lila

Kosmeen

Rot + Weiß = Pink

Rot + Gelb = Orange

Rot + Rot = Schwarz

Orange + Orange = Schwarz

Lilien

Rot + Weiß = Pink

Rot + Gelb = Orange

Rot + Rot = Schwarz

Tulpen

Rot + Weiß = Pink

Rot + Gelb = Orange

Rot + Rot = Schwarz

Orange + Orange = Lila

Schwarz + Schwarz = Lila

Veilchen

Rot + Gelb = Orange

Weiß + Weiß = Hybrid-Blau

Blau + Orange = Hybrid-Orange

Blau + Rot = Hybrid-Rot

Hybrid-Rot + Hydrid-Rot = Lila

Hybrid-Orange + Hybrid-Orange = Lila

Hybrid-Blau+ Hybrid-Blau= Lila

Rosen

Rot + Weiß = Pink

Rot + Gelb = Orange

Rot + Rot = Schwarz

Weiß + Weiß = Lila

Orange + Lila = Hybrid-Rot

Hybrid-Rot + Hybrid-Rot = Blau

Hybrid-Orange+ Hybrid-Orange= Blau

Hybrid-Lila + Hybrid-Lila= Blau

Schwarz + Schwarz = Goldene Rose (benötigt Goldene Gießkanne zum Gießen)*

Wie züchte ich die Goldene Rose?

Einen Sonderfall unter den Blumenzüchtungen bildet wohl die *Goldene Rose. Wie ihr der Übersicht bereits entnehmen könnt, benötigt ihr dafür zwei Schwarze Rosen. Für eine erfolgreiche Züchtung müssen diese jedoch zusätzlich mit der Goldenen Gießkanne gegossen werden.

Wie erhalte ich die Goldene Gießkanne? Dafür müsst ihr in „Animal Crossing: New Horizons“ eine 5-Sterne-Insel vorweisen können und von Melinda das Rezept für die Goldene Gießkanne erhalten. Um diese herzustellen benötigt ihr schließlich eine normale Gießkanne und einen Gold-Nugget.