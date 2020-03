Es gibt zahlreiche unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten, um in Animal Crossing: New Horizons Geld in Form von Sternis zu verdienen. Die besten Tipps und Tricks haben für euch bereits in diesem Artikel zusammengefasst.

Nachfolgend möchten wir euch im Detail erklären, wie ihr einen Geldbaum pflanzen könnt, um später Sternis zu ernten.

Sternibäume in Animal Crossing: New Horizons

Geht ihr mit offenen Augen über eure Insel, sind euch mit Sicherheit schon einmal die Leuchtgruben aufgefallen. Dabei handelt es sich um kleine Stellen auf dem Boden, aus denen ein Lichtstrahl herausbricht. Setzt an einer solchen Stelle mit der Schaufel an, um einen Sack mit 1.000 Sternis auszugraben. Das ist zwar bereits leicht verdientes Geld, doch ihr könnt dieses Geld noch weiter investieren.

© Nintendo

Grabt das gerade erst ausgegrabene Geld wieder in das golden leuchtende Erdloch. Dadurch sollte aus dem Boden ein kleiner Baumspross sprießen, den ihr nun ordentlich pflegen müsst. Zur Belohnung könnt ihr 3.000 Sternis aus dem Baum schütteln, sobald dieser voll ausgewachsen ist. Das erkennt ihr daran, dass an dem Baum drei Sterni-Säcke hängen. Dieser Trick funktioniert auch mit höheren Beträgen, über 10.000 investierten Sternis ist der gewonnene Betrag jedoch zufällig, ihr könnt also auch Verlust einfahren. Allerdings wirft der Geldbaum nur einmalig Sterni-Säcke ab.

Ihr könnt somit täglich einen neuen Sterni-Sack an einer solchen Stelle vergraben, damit ihr regelmäßig Einnahmen generiert.

