In Animal Crossing: New Horizons stellen Sternis die Währung dar, um zum Beispiel das eigene Haus zu verschönern oder dieses gleich durch einen Dachboden, einen Keller sowie weitere Räume zu vergrößern. Doch es gibt insgesamt natürlich noch weitaus mehr Möglichkeiten, um euer hart verdientes Bares auszugeben. Damit ihr immer genügend Sternis in eurem Geldbeutel besitzt, könnt ihr euch unter anderem auf die Suche nach Insekten oder Fischen begeben, schließlich könnt ihr diese im örtlichen Museum für gutes Geld verkaufen.

Weitere Tipps und Tricks, um in New Horizons Sternis zu verdienen, haben wir euch hier zusammengefasst.

© Nintendo

Insekten mit dem Kescher fangen

Doch um überhaupt ein Insekt fangen zu können, benötigt ihr einen Wackelkescher, den ihr direkt zu Beginn des Spiels entweder im Laden erwerben oder mit fünf Ästen selbst herstellen könnt.

© Nintendo

Anschließend könnt ihr euch auf die Suche nach einem passenden Objekt auf eurer Insel begeben, um dieses zu fangen. Mit der A-Taste schwingt ihr euren Kescher, jedoch solltet ihr unbedingt beachten, dass einige Insekten wie zum Beispiel die Vogelspinne recht schreckhaft sind. Aus diesem Grund empfiehlt es sich die A-Taste im Vorfeld gedrückt zu halten, damit ihr euch mit gezücktem Kescher leise und langsam anschleichen könnt. Habt ihr euer Ziel direkt vor euch, lasst einfach die A-Taste los, um den Kescher auf das jeweilige Insekt niedersausen zu lassen.

Später im Spiel könnt ihr den normalen Weckelkescher übrigens gegen den Kescher austauschen, der länger haltbar ist.

© Nintendo

Fische mit der Angel fangen

Als angehender Angler in „Animal Crossing: New Horizons“ könnt ihr zu Beginn eine Wackelangel kaufen oder diese mit fünf Ästen selbst herstellen. Begebt euch anschließend an ein Gewässer und werft den Ködern ins Wasser, indem ihr die A-Taste drückt. Wichtig ist hier, dass dieser möglichst in der unmittelbaren Nähe von einem Fisch landet, damit der Wasserbewohner darauf aufmerksam wird und zubeißt. Nun kommt es auf das richtige Timing an. Wenn euer Köder von dem Fisch nach unten gezogen wird, haltet die A-Taste gedrückt und zieht den Fisch aus dem Wasser.

Etwas später in Animal Crossing könnt ihr außerdem Besitzer einer Angel werden, die mehr als die Wackelangel aushält.