Animal Crossing: New Horizons

© Nintendo

Im kommenden Monat erwarten uns für Animal Crossing: New Horizons einige kostenlose Inhalte. Darunter ein spaßiges saisonales Bunny Day-Event und ein zweites Update, das neue Funktionen und noch ein weiteres Ereignis mit sich bringen soll. Der April in Animal Crossing: New Horizons In der Nintendo Direct wurde uns verraten, worauf wir uns in dem nahenden Frühlingsmonat freuen dürfen. Passend zur Jahreszeit erwartet uns ein passendes Oster-Event, das vom 1. bis 12. April andauern soll. Dafür müsst ihr lediglich den Day-One-Patch 1.1.0 heruntergeladen haben und schon hoppelt mit Starttag Ohs, der Osterhase über eure Insel. Der geht dabei offenbar seiner Berufung nach und verteilt Ostereier in „Animal Crossing: New Horizons“, die gefischt oder ausgegraben werden müssen. Außerdem könnt ihr im Event-Zeitraum limitierte Gegenstände aus der Häschentag-Kollektion craften. Darunter zählen Outfits und Möbel. Ende April wird außerdem ein weiteres größeres Update erscheinen, dass uns den Tag der Erde bringt und ein weiteres Ingame-Event verkörpern soll. Mit diesem Patch findet außerdem ein beliebter Animal Crossing: New Leaf-Charakter zurück in den aktuellsten Teil der Spielreihe: Gerd das Faultier! Damit ist auch eine Gärtnerei denkbar, die Gerd in „New Leaf“ leitete, um uns mit allem Wichtigen rund um das Thema Pflanzen und Co. zu versorgen. Neue Rezepte und Objekte sind mit Update-Release zum Ende des Monats also sehr wahrscheinlich. Preis, Uhrzeit und Fundorte: Alle Insekten in Animal Crossing: New Horizons im Überblick Ein genaues Release-Datum für das 2. Update existiert zwar noch nicht, bis dahin gibt es aber wahrscheinlich eh genug zu tun in „Animal Crossing: New Horizons“. Unseren Test zum Spiel lest ihr außerdem hier.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons: Tipps und Tricks für Einsteiger

Preis, Uhrzeit und Fundorte: Alle Insekten in Animal Crossing: New Horizons im Überblick

So fangt ihr in Animal Crossing: New Horizons Insekten und Fische

Eigenes Haus und andere Gebäude in Animal Crossing: New Horizons umsetzen – So geht’s!

So könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons Brücken und Aufgänge bauen

Animal Crossing New Horizons: Bestes Launch-Wochenende bei einem Switch-Titel