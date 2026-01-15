Life is Strange – Enthüllung des neuen Spiels am 20. Januar 2026!

Am 20. Januar 2026 steht ein bedeutendes Event für Fans der Life is Strange-Reihe bevor: Entwickler Deck Nine wird an diesem Tag offiziell den nächsten Teil der Serie vorstellen. Die Ankündigung erfolgt über einen Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Life is Strange, der ab 19:00 Uhr deutscher Zeit abrufbar sein wird.

Die neue Enthüllung ist das mittlerweile siebte Spiel im Life is Strange-Universum, wobei es das vierte ist, das von Deck Nine entwickelt wird – abgesehen von der Remastered Collection. Nach dem eher gemischt aufgenommenen Titel Life is Strange: Double Exposure aus dem Jahr 2024, der auf OpenCritic aktuell bei 71 Punkten liegt, hoffen viele Fans auf eine stärkere Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe.

Was macht die neue Ankündigung so spannend?

Warum sorgt der 20. Januar für Aufregung? Neben dem offiziellen Livestream sorgt vor allem ein kürzlich aufgetauchter Leak für Diskussionen: Am 8. Januar 2026 tauchte auf der PEGI-Website kurzfristig ein Eintrag zu einem Spiel namens Life is Strange: Reunion auf. Dieser wurde zwar schnell wieder entfernt, doch Fans konnten einige Details sichern. So soll das Spiel erneut Max Caulfield und Chloe Price in den Mittelpunkt stellen – zwei der beliebtesten Figuren aus dem ersten Teil.

Laut dem Leak führt die Handlung nach Caledon University, dem Schauplatz von Double Exposure. Das vermeintliche Veröffentlichungsdatum war der 3. März 2025 – ein Datum, das offensichtlich nicht zur Ankündigung im Januar 2026 passt. Daher ist unklar, ob es sich bei dem Leak um veraltete oder absichtlich gestreute Informationen handelt. Der Hinweis im offiziellen Ankündigungstext „Separate the real from the rumor“ lässt vermuten, dass nicht alle geleakten Informationen der Wahrheit entsprechen.

Was erwartet uns möglicherweise im neuen Spiel?

Welche Hinweise gibt es zur Story oder zu Rückkehrern? Sollte sich der Leak als teilweise korrekt herausstellen, könnten Fans eine emotionale Reunion von Max und Chloe erleben. Bereits im Originalspiel von 2015 stand die tiefe Freundschaft der beiden Frauen im Mittelpunkt. Max, die eine Zeitreise-Fähigkeit besitzt, kehrt damals nach Arcadia Bay zurück und trifft auf ihre frühere Freundin Chloe. Gemeinsam decken sie das Verschwinden von Rachel Amber auf und stellen sich mysteriösen Kräften und moralischen Entscheidungen.

Ob „Reunion“ tatsächlich der finale Titel ist, bleibt abzuwarten. Möglich ist auch, dass Deck Nine bewusst mit Gerüchten spielt, um die Erwartungen zu steuern. Klar ist jedoch: Die Serie setzt weiterhin auf emotionale Tiefe, moralische Dilemmata und eine starke Erzählstruktur, die Spielerinnen und Spieler direkt anspricht.

Wie steht es um das Franchise insgesamt?

Wie erfolgreich ist Life is Strange bisher? Seit dem ersten Teil der Reihe, der 2015 erschien, hat sich Life is Strange zu einem der bekanntesten erzählerischen Spiele-Franchises entwickelt. Die Hauptfigur Max Caulfield wurde dabei zur Ikone. Der erste Teil wurde für seine emotionale Tiefe, das Zeitreise-Konzept und die Entscheidungen mit Konsequenzen vielfach ausgezeichnet – über 75 Game of the Year-Nominierungen und rund 20 Millionen Spieler weltweit sprechen eine klare Sprache.

Das Franchise wurde seitdem mit mehreren Ablegern und einem Prequel (Before the Storm, 2017) erweitert. Zuletzt versuchte Double Exposure, mit einer neuen Protagonistin und einem Wechselspiel zwischen zwei Realitäten, frischen Wind hineinzubringen – mit durchwachsenem Ergebnis.

Auch eine Live-Action-Serie ist in Arbeit

Was passiert abseits der Spielewelt? Zusätzlich zum neuen Spiel ist eine Live-Action-Adaption der ersten Life is Strange-Story in Entwicklung. Die Serie entsteht bei Amazon Prime Video, mit Charlie Covell (u. a. Netflix-Serie Kaos) als Showrunnerin. Gerüchten zufolge könnte Maisy Stella (Nashville) die Rolle von Max übernehmen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht.

Damit zeigt sich: Life is Strange bleibt auch 2026 ein bedeutendes mediales Projekt, das weit über klassische Spieleveröffentlichungen hinausgeht.

Wie geht es weiter?

Wann erfahren wir mehr? Die offizielle Enthüllung des neuen Spiels erfolgt am 20. Januar 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Life is Strange YouTube-Kanal. Ob es sich tatsächlich um Life is Strange: Reunion handelt, welche Charaktere zurückkehren und wann das Spiel erscheint, wird dann endlich enthüllt.

Bist du gespannt auf die Rückkehr von Max und Chloe? Oder hoffst du auf ganz neue Figuren und Geschichten? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!