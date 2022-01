In einem Blogpost fasst der japanische Publisher Square Enix alle Releases zusammen, die uns 2022 erwarten. Neben Remaster gestandener Titel sind auch einige neue Spiele dabei. Insgesamt sieht es nach einem spannenden Jahr für Fans von Final Fantasy, Life is Strange und Action-RPGs aus.

Alle Infos zu den erscheinenden Games und die jeweiligen Erscheinungsdaten findet ihr hier.

Life is Strange Remastered Collection

Die Life is Strange: Remastered Collection beinhaltet die gefeierten ersten beiden Spiele der Serie. Neben einer höheren Auflösung und besserer Beleuchtung bietet die Collection auch neue Charaktermodelle und verbesserte Mimiken. Alle Verbesserungen im Vergleich zum Original haben wir euch in einem anderen Artikel zusammengefasst.

Alle, die die Spiele verpasst haben, können sie schon bald in neuer Pracht erleben © Square Enix

Erscheinungstermin: 1. Februar 2022

Plattformen: Die „Life is Strange: Remastered Collection“ wird für PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, PC (Steam) sowie Google Stadia erscheinen. Die Versionen für die PS4 und die Xbox One sind kompatibel mit PS5 und Xbox Series X|S. Auf der Nintendo Switch erscheint das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Das Spin-off zur beliebten Final Fantasy-Reihe Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll ein düsteres action RPG werden, aber auch als Liebesbrief an die gesamte Reihe fungieren. Es werden verschiedene, aus anderen Ablegern bekannte Orte bereist und natürlich jede Menge Monster bekämpft.

Entwickelt wird das ganze von Team NINJA, die zuletzt Nioh 2 herausgebracht haben. Wer nun Angst vor dem hohen Schwierigkeitsgrad hat, darf beruhigt aufatmen. „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird auch einen Modus für alle, die nur die Story erleben wollen, beinhalten.

Im Spin-Off geht es deutlich düsterer zu. © Square Enix

Erscheinungstermin: 18. März 2022

18. März 2022 Plattformen: Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Forspoken

Mit Forspoken präsentierte Square Enix im letzten Jahr eine völlig neue IP. Das Spiel wird exklusiv für die Next-Gen entwickelt und sieht in den bisherigen Trailern dementsprechend umwerfend aus. Das Action-RPG dreht sich um Protagonistin Frey Holland, die aus ihrer Heimatstadt New York plötzlich in eine Fantasy-Welt geworfen wird. Mit Magie und Parkour geht es um das Schicksal dieser mysteriösen Welt.

Der Mix aus Fantasy und Gegenwart macht Forspoken besonders interessant. © Square Enix

Erscheinungstermin: 24. Mai 2022

24. Mai 2022 Plattformen: „Forspoken“ erscheint für die PS5 und den PC.

BABYLON’S FALL

Babylon’s Fall möchte nicht nur mit einem bezauberndem Art Style überzeugen, sondern vor allem Fans von Co-op-Action langfristig beschäftigen. Die Chancen für ein unterhaltsames Gameplay stehen gut, immerhin liegt der Titel in den Händen von Platinum Games, die das gefeierte Nier:Automata zu verantworten haben.

Durch den Grafikstil sieht jeder Screenshot wie ein Gemälde aus. © Square Enix

Erscheinungstermin: 3. März 2022

3. März 2022 Plattformen: Das Spiel erscheint für PS4, PS5 und PC.

Square Enix: Weitere Releases in 2022

Chocobo GP

Fun-Racer im Stil von Mario Kart mit Strecken aus der Welt von Final Fantasy.

Erscheinungstermin: 10. März 2022

10. März 2022 Plattformen:„Chocobo GP“ erscheint nur für die Nintendo Switch.

FINAL FANTASY VI pixel remaster

Liebevolle Neuauflage des 2D-Klassikers „Final Fantasy VI“.

Erscheinungstermin: Februar 2022

Februar 2022 Plattformen: PC (Steam) und Mobile

Outriders Worldslayer Expansion

Erweiterungspack zum Third-Person-Shooter Outriders.

Erscheinungstermin: 2022

2022 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE

Brandneues Rollenspiel mit einer Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Mehr Details dazu sollen im laufenden Jahr veröffentlicht werden.

Erscheinungstermin: 2022

2022 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One