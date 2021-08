Life is Strange Remastered Collection: Release – erscheint nicht mehr 2021

Ursprünglich war geplant, dass die Remastered Collection zu Life is Strange sowie Life is Strange: Before the Storm gemeinsam mit dem neuen Ableger Life is Strange: True Colors im September dieses Jahres erscheint. Nun haben die Entwickler von Deck Nine via Twitter bekannt gegeben, dass der Release der Remastered Collection auf das kommende Jahr verschoben werden musste.

Release von Life is Strange Remastered Collection auf 2022 verschoben

Der Grund für diesen Schritt liegt in der anhaltenden Corona-Pandemie begründet, die auch Arbeitsprozesse in der Spielebranche deutlich schwieriger gestaltet. Beispielshalber arbeiten noch immer viele Entwickler im Homeoffice, was vor allem für die Kommunikation auf lange Sicht ein Problem darstellen kann. Wie Publisher Square Enix und Entwickler Deck Nine auf Twitter erklären, möchte man durch die Verschiebung der Remastered Collection einen Teil des Drucks von den Entwickler*innen nehmen und diesen etwas mehr Zeit einräumen.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Wann erscheint Life is Strange: Remastered Collection? Ein konkretes Datum, an dem die Remastered Collection 2022 erscheinen soll, haben die Verantwortlichen hingegen nicht mitgeteilt. Spieler*innen sollten sich aber den Beginn des kommendes Jahres rot im Kalender markieren. Die Verantwortlichen möchten den genauen Termin erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der Öffentlichkeit teilen.

Wird Life is Strange: True Colors ebenfalls verschoben? Nein, der neue Ableger der LiS-Reihe soll wie geplant am 10. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erscheinen.