Life Is Strange Collection exklusiv für PS5 angekündigt – alle Spiele inklusive

Square Enix hat kürzlich die Veröffentlichung einer All-in-One Life Is Strange Collection angekündigt, die exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Diese umfassende Sammlung enthält fünf vollständige Spiele sowie alle DLCs und wird am 2. Oktober 2025 veröffentlicht. Die Kollektion bietet für 59,99 Euro eine hervorragende Möglichkeit für Fans der Serie oder für Neulinge, alle Titel zu einem günstigen Preis in die Hände zu bekommen.

Was beinhaltet die Life Is Strange Collection?

Was ist im Paket enthalten? Die Box enthält eine physische Disc mit den Spielen Life is Strange: True Colors und Life is Strange: Double Exposure. Die restlichen drei Spiele – Life is Strange: Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered und Life is Strange 2 – sowie alle dazugehörigen DLCs und Vorbestellerboni werden durch einen Freischaltcode bereitgestellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige der enthaltenen Spiele in ihrer remasterten Form vorliegen, was bei einigen Fans gemischte Gefühle hervorruft. Die Remaster-Versionen sind bekannt dafür, dass sie zusätzliche Inhalte und Änderungen enthalten, die nicht bei jedem gut ankamen.

Herausforderungen und Reaktionen der Fans

Wie reagieren die Fans auf die Remaster-Versionen? Die Remaster-Versionen der Life is Strange-Titel haben seit ihrer Veröffentlichung Kontroversen ausgelöst. Einige Spieler empfinden die grafischen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalte als unnötig oder störend. Insbesondere die Veränderungen in der Leuchtturm-Sequenz des Remasters des Originals stießen auf Kritik.

Michel Koch, der Game- und Art-Director von Dontnod Entertainment, äußerte sich 2022 auf X (ehemals Twitter) zu den Änderungen und zeigte Verständnis für die Unzufriedenheit der Fans.

Ein Rückblick auf die Entwicklung von Life Is Strange

Wie begann die Life is Strange-Serie? Die Life is Strange-Serie begann 2015 mit dem ersten episodischen Spiel, das von Dontnod Entertainment entwickelt und von Square Enix veröffentlicht wurde. Die Serie wurde mit mehreren Fortsetzungen und Prequels fortgesetzt, wobei sich die Entwicklungsteams im Laufe der Zeit änderten.

Nach der Trennung von Dontnod und Square Enix im Jahr 2021 übernahm Deck Nine die Entwicklung weiterer Titel in der Serie, darunter die jüngsten Veröffentlichungen.

Fazit zur neuen Kollektion

Warum lohnt sich die Anschaffung der Kollektion? Für Fans, die eine komplette Sammlung der Life is Strange-Serie auf der PS5 haben möchten, bietet diese Kollektion eine großartige Möglichkeit, alle Spiele an einem Ort zu erleben. Trotz der Kritik an den Remaster-Versionen ist die Sammlung für den Preis ein interessantes Angebot.

Für diejenigen, die die Serie noch nicht kennen, bietet die Kollektion eine umfassende Einführung in die preisgekrönten narrativen Abenteuer. Es bleibt zu hoffen, dass Deck Nine eventuelle Probleme mit den Remaster-Versionen angegangen ist, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Was hältst du von der neuen Life Is Strange Collection? Teile deine Meinung in den Kommentaren!