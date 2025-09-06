Life is Strange: Neue Serie kommt auf Amazon Prime Video – Alle Infos hier!

Die beliebte Videospielreihe Life is Strange erhält endlich eine Serienadaption auf Amazon Prime Video. Diese Neuigkeit wurde erstmals von Variety berichtet. Die Serie wird die Geschichte des ersten Spiels der Reihe nacherzählen, das ursprünglich 2015 von Don’t Nod veröffentlicht wurde. Obwohl es noch keine Besetzungsankündigungen gibt, sind bereits einige wichtige Namen für die Produktion bekannt.

Wer steckt hinter der Adaption?

Wer ist der kreative Kopf hinter der Serie? Die Serie wird von Charlie Covell geleitet, der als Autor, ausführender Produzent und Showrunner fungieren wird. Covell ist bekannt für seine Arbeit an Netflix-Serien wie Kaos und The End of the F*ing World. Beide Serien zeichnen sich durch ihren dunklen Humor aus, was auch für die neue Life is Strange-Serie vielversprechend klingt.

In einem Statement gegenüber Variety betonte Covell, dass es „eine große Ehre“ sei, die Life is Strange-Serie zu leiten. Covell äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit mit Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap und freut sich darauf, die Geschichte von Max und Chloe mit alten und neuen Zuschauern zu teilen.

Produktionsteam und weitere Projekte

Welche anderen Projekte betreut das Produktionsteam? Neben Covell wird die Serie auch von dem Team von Story Kitchen produziert, die derzeit auch an Adaptionen von Tomb Raider, Split Fiction und It Takes Two für Amazon arbeiten. Story Kitchens Gründer, Dmitri M. Johnson, hat als Co-Produzent an allen drei Sonic the Hedgehog-Filmen mitgewirkt und ist auch ausführender Produzent der Netflix-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Johnson wird zusammen mit Mike Goldberg und Timothy I. Stevenson von Story Kitchen als ausführender Produzent an der Life is Strange-Serie beteiligt sein.

Derzeit gibt es noch keine Informationen darüber, wann die Dreharbeiten zur Life is Strange-Serie beginnen oder wann sie veröffentlicht wird. Das Produktionsteam steht vor der Herausforderung, die narrative Tiefe und die Spielerentscheidungen des Originals in ein Serienformat zu übertragen.

Herausforderungen der Adaption

Was sind die größten Herausforderungen bei der Adaption? Eine der größten Herausforderungen bei der Adaption von Life is Strange ist die starke Narrative des Spiels, die von den Entscheidungen der Spieler beeinflusst wird. Diese dynamische Erzählweise in eine lineare Serie zu übersetzen, wird sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Dennoch sind die beteiligten Teams erfahren und haben bereits erfolgreich an großen Projekten gearbeitet, was Hoffnung auf eine gelungene Umsetzung gibt.

Es bleibt spannend abzuwarten, wie die Serie die emotionale Tiefe und die komplexen Themen des Spiels aufgreifen wird. Fans der Reihe und neue Zuschauer dürfen sich auf eine faszinierende Geschichte freuen.

Was hältst du von der Idee, Life is Strange als Serie zu erleben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!