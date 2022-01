Das neue 3D-Adventure von Deck Nine Games, Life Is Strange True Colors, konfrontiert euch genau wie seine direkten Vorgänger mit allerlei Rätseln, fantastischen Geheimnissen und einer gehörigen Portion Abenteuer. Doch es knistert auch ordentlich, Romantik liegt in der Luft.

Seid ihr der Meinung, dass die Protagonistin Alex Chen eine romantische Beziehung mit einem anderen Charakter eingehen sollte, dann stehen euch zwei Optionen zur Verfügung, die wir euch in diesem Guide vorstellen möchten.

Natürlich verraten wir euch auch, wie ihr entweder Steph oder Ryan dazu bekommt, sich Hals über Kopf in eure Figur zu verlieben, und in welchen Momenten ihr welche Optionen auswählen müsst, um ein Happy End mit Liebschaft zu erreichen.

Life Is Strange True Colors – Eure romantischen Optionen

In Deck Nine Games‚ Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Alex Chen, eine junge asiatisch-amerikanische Frau, die eine schwere Kindheit hinter sich hat und nach vielen Jahren endlich die Chance bekommt, ihren Bruder Gabe wiederzusehen. Dafür reist sie in dessen neuen Wohnort, der fiktiven Bergstadt Haven Springs, Colorado.

Hier kommt es zu einem tragischen Moment, der von Alex untersucht werden muss und bei dem sie mit einem ominösen Megakonzern konfrontiert wird, und natürlich gibt es auch die typischen Probleme, die das Leben in einer Bergarbeiterstadt mit sich bringen. Doch zusätzlich gibt es in Haven Springs die Möglichkeit, Chens Liebe ihres Lebens zu treffen.

Dabei handelt es sich, je nach eurer persönlichen Präferenz, entweder um die junge Dame Steph oder den charismatischen Ryan. Dies sind auch die beiden Personen mit denen die Hauptfigur die meiste Zeit verbringen wird und durch mehrere Schlüsselmomente im Spiel könnt ihr einem davon euer Interesse an einer Beziehung verdeutlichen.

Natürlich ist eine solche Liebelei absolut optional und niemand zwingt euch dazu, zu irgendeinem Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr der Meinung seid, dass Alex alleine besser dran ist, könnt ihr die Möglichkeiten auf eine Romanze auch winkend vorbeiziehen lassen.

Life Is Strange True Colors – Schlüsselmomente für Romanzen – Lösung

Es gibt ein paar wenige Schlüsselmomente in „Life Is Strange 3“, die bestimmen, ob ihr die Chance habt mit Steph oder mit Ryan ein Paar zu bilden. Die erste Möglichkeit euch zwischen den beiden Charmebolzen zu entscheiden bekommt ihr in Kapitel 3, wenn ihr danach gefragt werdet, wer die heißere Ablenkung darstellt. Wählt den Charakter aus, mit dem Alex zusammenkommen soll.

Die zweite große Schlüsselentscheidung findet während Kapitel 4 statt, wenn ihr euch auf dem Festival befindet. Stellt sicher, dass ihr die Rose gegenüber der Bühne pflückt und übergebt diese entweder an Steph oder an Ryan, um eure Entscheidung in Kapitel 3 zu untermauern.

Ihr müsst euch in diesem Kapitel jedoch überhaupt nicht beeilen, da ihr jede Menge Zeit habt, erkundet also in aller Ruhe Haven Springs und übergebt das Geschenk, sobald ihr soweit seid. Habt ihr dies getan, bekommt ihr von dem entsprechenden Charakter eine Einladung auf das Dach der Schwarzen Laterne.

Der letzte große Moment findet direkt im Anschluss auf besagtem Dach statt, denn nun könnt ihr euch entscheiden, eure große Liebe zu küssen. Solltet ihr dies tun, besiegelt ihr damit die Romanze und bereitet gleichzeitig das Ende des Spiels vor.

Life Is Strange True Colors – Steph den Hof machen

Neben den zuvor erwähnten Schlüsselmomenten gibt es noch zwei kleinere Stelldichein mit Steph, in denen ihr euer Interesse verdeutlichen könnt. Die Chance auf eine erfolgreiche Beziehung wird dadurch zwar nicht erhöht, doch untermalen diese Szenen euren Beziehungswunsch und ermöglichen ein wenig mehr Hintergrundinformationen.

Die erste Möglichkeit Steph zu beweisen, dass ihr ein wenig verknallt in sie seid, habt ihr in Kapitel 2, kurz nachdem ihr Eleanor im Blumengeschäft besucht habt. Geht danach direkt zu Steph und ihr erhaltet ein paar neue Dialogoptionen, die es euch ermöglichen, die Frau näher kennenzulernen.

Während des LARPs in Kapitel 3 habt ihr erneut eine solche Option. Während Steph in die Rolle einer Hexe im Plattenladen schlüpft, könnt ihr eure Kräfte einsetzen und in den Dialogoptionen auswählen, dass ihr eure Hand zur Heirat anbietet. Natürlich ist dies lediglich ein Teil des Rollenspiels, die entsprechende Nachricht kommt bei Steph nichtsdestoweniger an.

Life Is Strange True Colors – Ryan um den Finger wickeln

Um Ryan zu zeigen, dass ihr an mehr als nur Freundschaft interessiert seid, habt ihr leider nur eine optionale Möglichkeit und die findet in Kapitel 2 statt, wo ihr den leidenden Mann davon überzeugen müsst, Vergebung für Gabes Tod anzunehmen. Dies kann entweder von ihm selbst, von Alex oder von Gabe kommen.

Habt ihr dies getan, könnt ihr Ryan später umarmen und habt anschließend die Möglichkeit, etwas mehr über diesen potenziellen Beziehungspartner herauszufinden.