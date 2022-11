Life is Strange: Entwickelt Deck Nine einen neuen Ableger?

Obwohl eine offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt, deutet eine aktuelle Stellenausschreibung von Deck Nine Games darauf hin, dass sie an einem neuen Life is Strange-Ableger arbeiten könnten.

Offenbar steckt Deck Nine Games bereits mitten in der Vorbereitung zu einem neuen Spiel aus dem Life is Strange-Universum. Grund zu dieser Annahme ist eine aktuelle Stellenausschreibung auf der Website des Unternehmens.

Demnach sucht der Spielentwickler einen Lead Game Designer, sowie einen Lead Programmer für sein „nächstes narratives Abenteuerspiel“. Weiterhin geht aus der Stellenausschreibung hervor, dass es sich dabei um ein Einzelspieler-Game mit nicht linearem Erzählsystem handeln wird.

Das ist zwar keine eindeutige Bestätigung, klingt allerdings stark nach einem neuen „Life is Strange“-Abenteuer und gibt immerhin Anlass zum großen Spekulieren. Fakt ist jedoch, dass Deck Nine offensichtlich ein Team um einen brandneuen AAA-Titel aufbaut.

Deck Nine setzt auf Unreal Engine 4

Die Position erfordert idealerweise Erfahrung mit der Unreal-Engine 4 sowie aktuellen Spielplattformen. Folglich kann man davon ausgehen, dass das Spiel für die aktuellen Konsolen, sowie den PC entwickelt wird.

Deck Nine Games entwickelte bereits das „Life is Strange“-Prequel Before the Storm (sowie die Remastered Collection) und den aktuellen Titel Life is Strange: True Colors. Für den 2015 erschienenen Hit „Life is Strange“ war noch der französische Entwickler Dontnod verantwortlich.

Life is Strange-Fortsetzung: Kein leichtes Erbe

„Life is Strange“ und „LiS: Before the Storm“ haben es den nachfolgenden Spielen der Serie unglaublich schwer gemacht, an den Erfolg der Serie anzuknüpfen. So hat Life is Strange 2 leider nicht alle Spieler*innen abholen können.

Erst „Life is Strange: True Colors“ gelang es wieder mit Story und Gameplay zu überzeugen. Dank einer wundervollen Landschaft, besseren Grafik und nicht zuletzt herzzerreißenden Story, konnte das Game endlich wieder eine ähnliche Stimmung einfangen, die den ersten Teil so besonders gemacht hat.

Ob es den Entwicklern mit einem neuen Game des Franchise gelingen wird, an den großen Erfolg anzuknüpfen bleibt nur zu hoffen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass wir uns bis zum Release des neuen Spiels noch sehr lange gedulden müssen.