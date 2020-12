Ah, Night City. Eine Stadt, die beständig nach Schmieröl, Blei und Blut riecht, aber auch ein Ort, in dem Liebe in der Luft liegt. Während eures Aufenthalts in der gefährlichsten Stadt der Welt könnt ihr in der Haut von V ernsthafte Romanzen starten und wir verraten euch in diesem Guide die Lösung auf die Frage, welche Beziehungspartner es in Cyberpunk 2077 gibt, welches Geschlecht diese NPCs von ihrem Partner erwarten und wie ihr sie verführen könnt.

Cyberpunk 2077: Alle Romanzen in Night City – Guide

Obwohl die Stadt voll mit allerlei coolen, hübschen, intelligenten und auch einfach nur sexy Persönlichkeiten ist, gibt es tatsächlich nur vier Charaktere, mit denen ihr eine Romanze eingehen könnt. Diese vier Personen sind Panam, Judy, Kerry und River.

Damit euer Interesse erwidert werden kann, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen gegeben sein, außerdem müsst ihr in ganz bestimmten Momenten die richtige Entscheidung treffen.

Panam

Eine Beziehung mit Panama ist nur möglich, wenn V einen männlichen Körperbau hat, die Stimme ist egal.

hat, die Stimme ist egal. Nehmt die Nebenmission NM-45, Riders on the Storm , an, sobald euch Panam deswegen anruft. Flirtet am Ende dieser Mission mit ihr.

, an, sobald euch Panam deswegen anruft. Flirtet am Ende dieser Mission mit ihr. Nehmt die Nebenmission NM-49, With a Little Help from My Firends , an, sobald euch Panam deswegen anruft. Verratet Saul am Anfang dieser Mission nicht, was Panam plant, ansonsten bricht diese den Kontakt zu euch ab und eine Romanze ist nicht mehr möglich.

, an, sobald euch Panam deswegen anruft. Verratet Saul am Anfang dieser Mission nicht, was Panam plant, ansonsten bricht diese den Kontakt zu euch ab und eine Romanze ist nicht mehr möglich. Während der Nebenmission With a Little Help from My Firends dürft ihr Panam während des Gesprächs an den Bahngleichen nicht sagen, dass ihr ihr des Geldes wegen helft.

Habt ihr NM-49 abgeschlossen, geht es mit der Nebenmission NM-50 weiter, Queen of the Highway. Sobald sich V mit der Steuerung des Basilisken vertraut gemacht hat, müsst ihr auf Panams Vorschlag eingehen, die Verschlingung eurer Nervensysteme zu vertiefen. Fragt euch die Dame also „Willst du´s … mal probieren?“ antwortet ihr mit „Ja, in Ordnung“.

Panam Palmer ist eine Romanzen-Option © CD Projekt

Judy

Wollt ihr mit Judy in Cyberpunk 2077 romantisch werden, muss Vs Stimmlage und Körperbau feminin sein.

sein. Nehmt die Nebenmission NM-30, Pisces , an, sobald euch Judy deswegen anruft. In dieser Mission müsst ihr Maikos Plan oder zumindest ihre Bezahlung ablehnen.

, an, sobald euch Judy deswegen anruft. In dieser Mission müsst ihr Maikos Plan oder zumindest ihre Bezahlung ablehnen. Nehmt die Nebenmission NM-31, Pyramid Song , an, sobald euch Judy deswegen anruft. Nehmt während der Mission Judys Einladung an, erst mit ihr zu tauchen und dann die Nacht im Bungalow zu verbringen.

, an, sobald euch Judy deswegen anruft. Nehmt während der Mission Judys Einladung an, erst mit ihr zu tauchen und dann die Nacht im Bungalow zu verbringen. Wenn ihr diesem Guide bis hier her gefolgt seid, habt ihr im Bad die Möglichkeit, Judy zu küssen. Ergreift sie!

bis hier her gefolgt seid, habt ihr im Bad die Möglichkeit, Judy zu küssen. Ergreift sie! Am Morgen danach gesellt sich V zu Judy ans Pier und sagt ihr, dass eure gemeinsame Nacht der Anfang von etwas Schönem war.

Judy Alvarez in Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Kerry

Eine Beziehung mit diesem Herrn ist nur möglich, wenn Vs Stimmlage und Körpertyp maskulin sind.

sind. Nehmt die Nebenmission M-43, Boat Drinks , an, sobald euch Kerry deswegen anruft. Küsst ihn, sobald dieser euch in der Mitte der Bucht um Hilfe im Inneren der Yacht bittet.

, an, sobald euch Kerry deswegen anruft. Küsst ihn, sobald dieser euch in der Mitte der Bucht um Hilfe im Inneren der Yacht bittet. Wartet die Szene am Strand ab und wählt dann die Dialogzeile aus, die euer Interesse an Kerry bestätigt.

Romanze mit Kerry Eurodyne © CD Projekt

River

Eine Romanze mit River ist in „Cyberpunk 2077“ nur dann möglich, wenn V einen weiblichen Körperbau besitzt, die Stimmlage ist egal.

besitzt, die Stimmlage ist egal. Nehmt die Nebenmission NM-20, The Hunt , an, sobald euch River deswegen anruft, rettet ihn während dieser Mission.

, an, sobald euch River deswegen anruft, rettet ihn während dieser Mission. Am Ende von NM-20, während der abschließenden Unterhaltung, wählt die Dialogzeile aus, die euer Interesse an River bekundet.

Nehmt die Nebenmission NM-21, Following the River , an, sobald euch River deswegen anruft. Küsst den Mann bei beiden Gelegenheiten, die sich dazu bieten.

, an, sobald euch River deswegen anruft. Küsst den Mann bei beiden Gelegenheiten, die sich dazu bieten. Am nächsten Morgen müsst ihr eure Absichten bekräftigen, sobald River wissen will, woran er ist. Antwortet ihm „Ich bin gerne mit dir zusammen“.

Liebensbeziehung mit River Ward © CD Projekt

Cyberpunk 2077: Epilog-Szenen mit Beziehungspartnern – Lösung

Solltet ihr unserer Lösung gefolgt sein und habt euch eure bessere Hälfte angelacht, gibt es die Möglichkeit, dass euer Partner im Epilog ebenfalls auftaucht. Folgend erklären wir euch alle Möglichkeiten in „Cyberpunk 2077“, die dazu führen, dass eure romantische Beziehung einen Auftritt in der Handlung hat.

Hauptmission 26: Nocturne Op55N1

Nachdem V den kurzen Abstecher zu Viktors Klinik gemacht hat, bekommt ihr während der Szene mit Misty auf dem Balkon die Möglichkeit, die Person anzurufen, mit der ihr eine Beziehung habt. Solltet ihr dies tun, taucht der entsprechende NPC während des Epilogs auf, ansonsten seid ihr in der entsprechenden Szene alleine.

Cyberpunk 2077 – Alle Enden: Jeder Epilog und wie ihr das Ending erreicht, inklusive geheimes Ende – Lösung (Guide)

Epilog: Where is My Mind?

In Epilog 1, den ihr nur erreichen könnt, wenn ihr euch in HM-26 entschieden habt, Hanako zu folgen, dürft ihr euch entscheiden, euren Liebsten beziehungsweise eure Liebste zu kontaktieren. Außerdem erhaltet ihr während des Abspanns einen Anruf eures Beziehungspartners.

Epilog: All Along the Watchtower

In Epilog 2, den ihr nur erreichen könnt, wenn ihr in HM-26 entscheidet, euch auf Panam zu verlassen und wenn ihr dann in Mikoshi den Schacht betretet, werdet ihr ebenfalls einen Anruf eures Partners erhalten. Solltet ihr in diesem Epilog mit Panam oder Judy zusammen sein, wird der entsprechende Charakter Night City mit euch zusammen verlassen. River und Kerry werden euch nicht begleiten.

Cyberpunk 2077: Diese interaktive Karte ist euer wichtigster Begleiter in Night City

Epilog: Path of Glory

Epilog 4 erreicht ihr, indem ihr in HM-26 angebt, euch entweder auf Rouge zu verlassen oder den geheimen Weg zu spielen. Mikoshi müsst ihr dann über den Schacht betreten. Habt ihr dies getan, habt ihr im Penthouse eine Unterhaltung mit eurem Beziehungspartner. Er oder sie wird euch außerdem während des Abspanns anrufen.

Epilog: New Dawn Fades

Entscheidet euch in HM-26 dafür, euch entweder auf Panam oder auf Rogue zu verlassen. Ihr könnt auch den geheimen Weg spielen. So oder so müsst ihr in Mikoshi die Brücke mit Alt überqueren. Euer Bezihungspartner wird während dieses Endings nicht in Erscheinung treten, sondern euch lediglich im Abspann anrufen.